Dieci altcoin, tra cui Cardano, XRP e Dogecoin, hanno perso oltre il 30% nel corso del 2026. Ecco perché il mercato è sceso così in profondità.

L’exchange di criptovalute Gemini ha pubblicato una classifica delle altcoin con le performance peggiori del 2026. Nella lista compaiono nomi noti come Cardano, XRP e Dogecoin, tutti in forte calo. Il quadro complessivo mostra che la scarsa liquidità e il minor interesse speculativo hanno colpito l’intero comparto delle altcoin.

La classifica delle dieci peggiori performance

Gemini ha diffuso la graduatoria tramite un post su X. In testa c’è Bitcoin Cash, con una perdita del 61,76%. Seguono Polkadot, a -53,03%, e Cardano, a -48,04%. XRP occupa il quarto posto con un calo del 43,43%, mentre Dogecoin e Sui perdono rispettivamente il 42,38% e il 42,08%.

Più in basso si collocano Hedera, con -38,13%, e Solana, con -34,02%. La classifica si chiude con Avalanche, a -33,40%, e Kaspa, a -30,75%. Tutti e dieci i token hanno quindi superato una perdita del 30% dall’inizio dell’anno. Tra loro figurano anche reti con grande capitalizzazione come Solana e Avalanche, a conferma che il ribasso ha toccato progetti consolidati.

Le ragioni dei singoli crolli

Ogni token ha subito pressioni diverse. Bitcoin Cash annulla parte del rialzo del 2025, pari a circa il 38%, dopo due mesi consecutivi, maggio e giugno, con ribassi superiori al 30%. Un rimbalzo a settembre è stato accompagnato dalla notizia dell’annuncio di futures su BCH da parte di CME Group, ma non ha invertito la tendenza.

Per Cardano il problema riguarda la scarsa attività DeFi. Secondo i dati di DefiLlama, il valore totale bloccato sarebbe sceso sotto i 50 milioni di dollari al 9 novembre. Il caso di XRP è diverso: Ripple prosegue l’espansione nei pagamenti istituzionali, nelle stablecoin e nella tokenizzazione, ma questa crescita non si è tradotta in acquisti costanti. I volumi di trading spot sono crollati del 53,5%, quelli dei futures perpetui del 44%.

Dogecoin ha risentito del calo di interesse verso le meme coin. Bitwise ha chiuso il proprio ETF su Dogecoin a settembre, dopo la scarsa domanda da parte degli investitori.