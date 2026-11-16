Il prezzo del gas naturale cala con decisione sul mercato di Amsterdam, riferimento europeo per le quotazioni energetiche.

Nel pomeriggio del 16 novembre 2026 il gas naturale ha accelerato al ribasso sul mercato di Amsterdam, uno dei principali riferimenti per il prezzo della materia prima in Europa. Dopo la chiusura delle Borse europee, il future con consegna a dicembre ha perso il 7,7%, scendendo sotto la soglia degli 84 euro al Megawattora (MWh).

Il ruolo del mercato di Amsterdam

Le quotazioni di Amsterdam vengono spesso prese come benchmark per misurare il costo del gas all’ingrosso. Un future è uno strumento finanziario che fissa oggi il prezzo di una consegna futura, in questo caso quella di dicembre. Anche se non incide direttamente sulle bollette, il valore di questi contratti orienta le valutazioni su costi di approvvigionamento e tariffe.

Dai massimi di ottobre al ritorno sotto 84 euro

Il calo di oggi arriva dopo una fase di prezzi elevati. In ottobre il gas aveva superato i 100 euro al MWh. La discesa sotto 84 euro segna quindi un ridimensionamento rispetto ai picchi autunnali, pur restando in un quadro di quotazioni ancora sostenute.

Come si misura il prezzo

Il prezzo è espresso in euro per Megawattora, unità di misura dell’energia. Un MWh equivale a 1.000 kilowattora (kWh), la stessa unità usata nelle bollette per i consumi. Per questo famiglie e imprese seguono con attenzione le oscillazioni del gas, che serve sia per il riscaldamento sia per la produzione di energia elettrica.