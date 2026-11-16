Da oggi l'app Satispay permette di investire in oro, petrolio e Bitcoin con quote frazionate a partire da 1 euro.

Satispay amplia la sezione Investimenti della propria app con oltre 100 Exchange-Traded Products (ETP) che seguono l’andamento di materie prime e criptovalute. Tra le materie prime figurano oro, argento, petrolio, caffè e grano, mentre tra le crypto ci sono bitcoin ed ethereum. L’acquisto è possibile anche in quote frazionate da 1 euro. Con questo lancio, l’offerta complessiva della fintech supera i 3.000 strumenti tra azioni, ETF ed ETP.

La società indica di avere oltre 600mila utenti che investono tramite l’app, su una community di 6,5 milioni di persone.

Interesse diffuso, possesso ancora limitato

Secondo i dati citati nel comunicato, il 77% degli italiani considera l’oro un bene rifugio affidabile (Radar Swg, febbraio 2026), mentre il 31% della popolazione si dice interessato al mondo crypto, percentuale che arriva al 38% tra gli under 34 (Radar Swg, maggio 2025). Un’indagine Swg commissionata da Satispay a novembre 2026 rileva però una presenza modesta di questi asset: tra chi investe, solo il 10% possiede materie prime e il 5% criptovalute.

Tra chi non investe affatto, il 34% dice di non avere abbastanza denaro, mentre il 22% partirebbe subito con somme molto contenute. Alberto Dalmasso, CEO e co-founder di Satispay, afferma che rendere l’investimento accessibile anche con importi piccoli rappresenta una forma di educazione finanziaria.

ETC ed ETN: strumenti quotati, senza custodia

L’utente non riceve lingotti né token. Le materie prime sono coperte da ETC (Exchange-Traded Commodities), le criptovalute da ETN (Exchange-Traded Notes), entrambi negoziati su mercati regolamentati. Non serve un wallet né una cassetta di sicurezza, ma l’investitore è esposto alla struttura dello strumento e all’emittente, i cui costi annui sono riportati nel KID.

Nell’app ogni famiglia di prodotti ha una sezione dedicata con schede semplici e grafici. Le posizioni confluiscono in un unico portafoglio, diviso tra fondi, azioni, ETF ed ETP, e si possono attivare piani di accumulo settimanali o mensili.

Costi e regime fiscale

La commissione è di 0,89 euro per ordine, sia in acquisto sia in vendita, indipendentemente dall’importo, cui si aggiungono gli eventuali costi annui dell’emittente. Sui piani ricorrenti (PAC) le commissioni di transazione sono azzerate per una selezione di ETC ed ETN. Chi ha un abbonamento Satispay ottiene anche le transazioni mensili gratuite su materie prime e crypto.

Il servizio opera in regime dichiarativo: le imposte non vengono trattenute alla fonte e spetta all’investitore indicarle nella dichiarazione dei redditi. Satispay fornirà ogni anno un report di supporto. Sulle plusvalenze si applica un’imposta del 26%, oltre all’imposta di bollo dello 0,2% annuo sul controvalore.

Con importi da 1 euro la commissione pesa molto: su un ordine da 1 euro incide per l’89%, su 100 euro per lo 0,89%, su 500 euro per meno dello 0,2%.