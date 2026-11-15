Si può davvero bloccare Bitcoin? Tra decentralizzazione, exchange e miner, la risposta è più complicata di quanto si pensi.

Un’intervista al Premio Nobel Giorgio Parisi ha riportato in primo piano una domanda ricorrente: bitcoin e le altre criptovalute si possono bloccare? Gli Stati potrebbero accordarsi per vietarne l’uso? La risposta non è semplice. Nella maggior parte dei casi si tratta di sistemi decentralizzati, dove colpire un punto non elimina la rete: come l’idra del mito greco, ogni testa tagliata ne fa crescere due. Esistono però alcuni punti deboli su cui gli Stati possono intervenire.

Colpire gli exchange

Il primo punto di pressione sono gli exchange di criptovalute. Quelli che operano in modo legittimo, registrato e visibile devono rispettare le decisioni dei Paesi in cui lavorano. Se uno Stato impone sanzioni a un indirizzo, questi operatori di solito si adeguano, come farebbero le banche. Se poi lo scambio tra cripto e moneta tradizionale venisse dichiarato illecito, le operazioni continuerebbero, ma in clandestinità, con meno liquidità, più difficoltà per i piccoli investitori, differenze più ampie tra prezzo di acquisto e di vendita e maggiori ostacoli per spostare grandi capitali.

Si tratterebbe però di difficoltà, non di un blocco totale. Gli attacchi hacker subiti da Binance, per circa 6,3 miliardi, mostrano che il denaro digitale può ancora essere trasferito, sia pure con costi e rischi elevati.

I miner: visibili e invisibili

Alcune scelte tecniche di Bitcoin hanno favorito la nascita del mining industriale, in parte gestito da società quotate in Borsa. Queste aziende hanno sedi note e dirigenti reperibili, quindi sono più facili da colpire. Il mining però si può svolgere anche da casa, con macchine poco visibili e consumi contenuti. Perseguire chi estrae su larga scala creerebbe problemi al settore, ma non fermerebbe la rete.

Il nodo degli Stati

Infine c’è il tema del coordinamento internazionale. Gli Stati sono oltre duecento, con obiettivi e politiche diversi, e molti sarebbero pronti ad accogliere il settore Bitcoin, sia per l’attività di mining sia per gli usi finanziari. Vietarlo in alcuni Paesi non eliminerebbe la domanda, che resterebbe attiva altrove. Come per altri diritti, anche sul piano legale l’accordo globale richiederebbe decenni di negoziazione.