A Washington si apre la sessione lame duck, ma per le criptovalute non sono attese svolte normative immediate. Lo sguardo degli operatori è già rivolto al nuovo Congresso.

A Washington si avvicina la sessione lame duck del Congresso USA, il periodo che precede l’insediamento dei nuovi eletti. Per il mondo delle criptovalute le attese su interventi regolamentari rapidi sono però molto contenute, secondo quanto emerge dal confronto tra addetti ai lavori e analisti.

Perché la sessione di fine mandato lascia poco spazio alle crypto

Questa fase viene spesso considerata utile per approvare norme tecniche o accordi bipartisan. Nel caso delle crypto, però, gli osservatori non prevedono novità legislative di rilievo. Il Congresso è impegnato su politica estera, bilancio federale e una campagna elettorale che non si ferma mai, e la regolamentazione digitale non compare tra le priorità assolute. Il mercato, di conseguenza, non sembra scontare cambiamenti improvvisi del quadro normativo americano nelle prossime settimane.

Negli ultimi anni il dibattito a Washington si è concentrato su alcuni nodi precisi: quali token debbano essere considerati titoli finanziari, il ruolo della SEC guidata da Gary Gensler, i confini d’azione della CFTC e le regole per gli stablecoin emessi da soggetti privati. Alcune proposte bipartisan sono state presentate, ma non hanno mai ottenuto un via libera definitivo.

Il nuovo Congresso e la possibile agenda democratica

Lo scenario potrebbe cambiare con l’insediamento del nuovo Congresso. Un Partito Democratico rafforzato sembra intenzionato a portare avanti una propria agenda su tecnologia e finanza digitale. Ciò potrebbe tradursi in una supervisione più strutturata degli exchange centralizzati, degli stablecoin ancorati al dollaro e dei prodotti crypto rivolti agli investitori retail.

Società come Coinbase, Ripple, Grayscale e gli emittenti di ETF su Bitcoin ed Ethereum seguono da vicino questa evoluzione. Regole più chiare potrebbero ridurre l’incertezza, ma imporrebbero anche vincoli più stringenti. Con una maggioranza democratica più decisa, potrebbero crescere l’attenzione alla tutela dei consumatori e il controllo sui rischi sistemici, in linea con le posizioni già espresse da alcuni membri del Congresso e dalle autorità di vigilanza.

Mercato in attesa, con lo sguardo su regolatori e Casa Bianca

Nel breve periodo il mercato crypto dovrebbe restare in una fase di attesa normativa. A pesare di più saranno le decisioni dei regolatori già in carica, tra cui SEC, CFTC e Tesoro, insieme alle indicazioni della Casa Bianca, piuttosto che un intervento improvviso del Congresso uscente.

Gli analisti seguono in particolare tre fronti: eventuali iniziative legislative organiche sulle crypto, l’andamento dei procedimenti giudiziari che coinvolgono società del settore e la posizione dell’amministrazione americana verso l’innovazione finanziaria digitale. Questi elementi possono influire in modo indiretto ma concreto sulla percezione del rischio e sulla valutazione di asset come Bitcoin ed Ethereum sui mercati internazionali.