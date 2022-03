Come il nome rivela facilmente, Cointracker è una piattaforma che tiene traccia delle tue attività crittografiche e ti aiuta a calcolare e implementare i pagamenti delle tasse. Tuttavia, non è l’unica piattaforma che lo fa. Ce ne sono molti altri, alcuni migliori, altri peggiori.

In questo articolo, esamineremo alcune delle migliori alternative a Cointracker e alcune altre cose da tenere a mente.

LE MIGLIORI ALTERNATIVE A COINTRACKER

KOINLY

Koinly è stata fondata nel 2018 da Robin Singh. È una delle piattaforme più affermate in quella nicchia, con uffici fisici nel Regno Unito, negli Stati Uniti d’America, in Svezia e in Germania. Ha anche un certificato di registrazione aziendale rilasciato dallo stato della California. Pertanto, puoi vedere che si tratta di una piattaforma ben fondata.

Koinly fornisce un sistema completo di calcolo e reporting fiscale con molte funzionalità che lo rendono la piattaforma di scelta in oltre 20 paesi. Integra migliaia di blockchain e oltre 350 scambi e portafogli. Inoltre, aiuta anche gli utenti a generare moduli fiscali localizzati specifici per le loro regioni di vita, come il modulo 8949, K4, Rf1159, ecc.

Koinly è anche facile per le tasche. Per prima cosa, c’è un’opzione di account gratuita che tiene traccia di transazioni fino a 10.000 a vita.

Tuttavia, non sarai in grado di scaricare i report fiscali. Se si desidera scaricare i rapporti fiscali o si desidera effettuare transazioni oltre, è necessario abbonarsi a un piano a pagamento. Ci sono quattro piani a pagamento su Koinly. Sono:

Il piano NEWBIE ($ 49 per anno fiscale) è per principianti e include 100 transazioni.

Il piano HODLER ($ 99 per anno fiscale) include 1000 transazioni.

Il piano TRADER ($ 179 per anno fiscale) include 3000 transazioni e supporto prioritario.

Il piano PRO ($ 279 per anno fiscale) include oltre 10.000 transazioni e supporto prioritario.

ZENLEDGER

Questo è un altro strumento di tassazione crittografica che è abbastanza efficiente. È sulla scena dal 2017 ed è stato proprio lì con le migliori piattaforme in questa nicchia. Sul lato positivo, ha un’interfaccia molto user-friendly e un servizio di assistenza clienti di supporto. È anche naturalmente conforme all’IRS grazie alla sua alleanza con TurboTax.

Zenledger è favorito tra gli appassionati di DeFi in quanto si concentra in gran parte su questo, rendendo facile calcolare e segnalare le tasse sulle attività DeFi come mining, staking, airdrop, fork, ecc. Offre anche un sistema di dichiarazione fiscale “fatto per te” in cui i professionisti fiscali autorizzati ti aiutano a completare le tue dichiarazioni fiscali a pagamento.

Il sistema “fatto per te” è disponibile in tre diversi pacchetti di pagamento, rendendo facile per te scegliere quello che fa per te. I pacchetti sono:

Il più economico è il pacchetto di consultazione, che include una consultazione di 30 minuti e costa 195 dollari.

Il prossimo è il pacchetto da $ 3.500 che ti offre servizi di consulenza per un anno.

Infine, il pacchetto da $ 6.500, il più costoso, ti offre un servizio di consulenza di due anni.

Tuttavia, rimane indietro se si considera che non offre supporto fiscale localizzato per i clienti provenienti da paesi non statunitensi, a differenza di molte altre piattaforme di reporting fiscale. Zenledger consente ad alcuni di questi paesi di utilizzare i suoi servizi, ma non si rivela utile se devono scaricare i moduli fiscali per la loro regione.

In termini di prezzi, Zenledger viene fornito anche con un account gratuito che è abbastanza utile per coloro che non effettuano molte transazioni. Se effettui transazioni più di 25 volte in un anno fiscale, devi pagare per continuare a utilizzare la piattaforma. Il pagamento varia da 49 dollari sul piano di avviamento a 999 dollari sul piano premium più alto. In sostanza, Zenledger ha un pacchetto per tutti.

COINTRACKING.INFO

Questa piattaforma si presenta come un pacchetto due in uno. Oltre ad essere una potenza di reporting fiscale, funge anche da gestore di portafoglio per le criptovalute. Supporta tutti gli scambi e i portafogli più popolari e ha un supporto API più ampio rispetto a molti dei suoi concorrenti

Ci sono tre pacchetti di pagamento su Cointracking. Il primo è il piano gratuito che è piuttosto ingombrante in quanto tutto deve essere fatto manualmente. Il secondo è il piano Pro, che costa $ 166 all’anno e offre un aiuto automatico per un massimo di transazioni 3,500. Infine, c’è il pacchetto illimitato che, come suggerisce il nome, offre di tracciare per un numero illimitato di transazioni. Ha anche dato priorità al supporto e alle funzionalità di servizio. Puoi ottenere questo pacchetto per $ 302 all’anno.

Cointracking offre anche un’opzione per i trader di potere che effettuano moltitudini di transazioni all’anno. Possono optare per il pacchetto a vita. Nel piano pro, l’accesso a vita costa $ 434, mentre costa $ 3,459 per il piano illimitato. Se sei in quella categoria e puoi risparmiare la spesa, sarà utile a lungo termine.

CRIPTOTRADER.TAX:

Questa piattaforma è stata fondata nel 2017 a Kansas City e ha già vinto molti premi grazie alle sue efficienti capacità di rendicontazione fiscale. Come Zenledger, utilizza strumenti conformi all’IRS come TurboTax e TaxAct per compilare report fiscali sostenibili a tutti i livelli.

A differenza di molti dei suoi concorrenti, Cryptotrader.tax non offre un piano gratuito. Offre solo un periodo di prova gratuito per i suoi piani prepagati. Tuttavia, dovresti pagare prima di poter scaricare i rapporti fiscali. Questo è il principale ostacolo della piattaforma.

Ci sono quattro piani prepagati offerti da Cryptotrader.tax. I piani sono suddivisi in livelli in base al numero di transazioni completate in un anno fiscale. I piani sono:

Il piano Hobbyist: 100 transazioni per $ 49

Il piano Day Trader: 1.500 transazioni per $ 99

Il piano High Volume: 5.000 transazioni per $ 199

Il piano illimitato: transazioni illimitate per $ 299.

Per assicurare agli utenti la qualità del loro servizio, la piattaforma offre una garanzia di rimborso di 14 giorni se non sei soddisfatto dei loro servizi.

Un’altra caratteristica degna di nota di Cryptotrader.tax è che fornisce una documentazione adeguata per quanto riguarda le tasse e le attività fiscali. Ciò rende più facile per coloro che non hanno familiarità con il concetto capire cosa comporta.

Ora che abbiamo considerato le quattro principali alternative a Cointracker, parleremo di alcuni dei suoi principali svantaggi di cui gli utenti devono diffidare.

QUALI SONO I PRINCIPALI SVANTAGGI DI COINTRACKER?

Questo non sarà un elenco esaustivo, poiché Cointracker è uno dei migliori strumenti di tassazione crittografica nel sistema in questo momento. Tuttavia, potrebbe fare meglio in queste aree:

Non offre supporto per Solana e token basati sulla blockchain Solana. Come sapete, l’ecosistema Solana è uno dei più in rapida crescita nel mondo delle criptovalute in questo momento. Pertanto, questo è un grande svantaggio

Offre i suoi servizi solo per le operazioni spot. Non copre le negoziazioni a margine o futures.

È più costoso di alcuni dei suoi concorrenti. Offre anche un servizio meno intuitivo e generalmente più debole rispetto ad alcune delle grandi pistole del dipartimento.

Non ha un servizio API. Tuttavia, ha un servizio di importazione automatica da tutti i principali scambi

COME IMPORTARE DATI DA COINTRACKER AD ALTRI STRUMENTI FISCALI

Poiché Cointracker non ha l’integrazione API, non è possibile importare automaticamente i dati su altre piattaforme. Non deve essere un processo ingombrante, però. Puoi facilmente scaricare il file CSV da Cointracker e importarlo in altri strumenti fiscali. C’è anche un’integrazione diretta con Coinbase sulla piattaforma.

COME PASSARE DA COINTRACKER A KOINLY

Koinly è generalmente considerata una delle migliori alternative a Cointracker. Pertanto, hanno reso facile la migrazione da Cointracker. Considera i seguenti modi in cui puoi farlo facilmente:

Innanzitutto, se non hai molte transazioni sul tuo profilo Cointracker, puoi considerare di aggiungere le transazioni direttamente sul sito Web dell’altra piattaforma.

Puoi anche scaricare le tue transazioni da Cointracker in formato CSV e caricarle sul sito web dell’altra piattaforma. In questo modo, la piattaforma integra tutte le tue transazioni passate con poco stress

Se la piattaforma a cui prevedi di migrare ha l’integrazione API abilitata, potresti saltare del tutto Cointracker e aggiungere semplicemente i tuoi scambi, portafogli e transazioni alla piattaforma utilizzando le tue chiavi API. Questo è il modo più semplice per affrontare il processo.

ESISTE UN COINTRACKER GRATUITO?

Sì, Cointracker ha un piano gratuito. Il piano gratuito copre fino a 25 transazioni e offre una base di costi e plusvalenze, la riconciliazione degli errori e il supporto del forum. Se vuoi qualcosa di più, devi iscriverti a uno qualsiasi dei piani a pagamento.

Oltre al piano gratuito, Cointracker offre anche i seguenti piani:

Il piano Hobbista che costa $ 59 dollari per anno fiscale e offre servizi fiscali per un massimo di 100 transazioni.

Il piano Premium che costa $ 199 per anno fiscale e offre servizi fiscali per un massimo di transazioni 1,000 con funzionalità DeFi aggiunte e supporto chat.

Il piano illimitato, che ha un prezzo individuale in base al numero di transazioni e offre più funzionalità personalizzate rispetto agli altri piani.

C’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni per ciascuno di questi pacchetti, nel caso in cui non sei soddisfatto dei loro servizi.