Koinly vs Zenledger: il confronto

Le tasse sono imposte quando le attività di capitale, comprese le criptovalute, vengono vendute con un profitto. Sia che tu venda criptovaluta per denaro fiat (come euro o dollari), scambi criptovaluta per altre criptovalute (come Bitcoin per Ethereum o Ethereum per Litecoin), usi criptovaluta per acquistare beni e servizi, estrarre criptovalute o acquistare e vendere NFT, sei tenuto a pagare le tasse su tali transazioni.

Tuttavia, non tutte le attività crittografiche sono soggette a tasse. Ad esempio, non vieni tassato se acquisti e detieni la tua criptovaluta, doni criptovaluta a un ente di beneficenza o a un’organizzazione senza scopo di lucro, ricevi / regali criptovalute o trasferisci criptovaluta a te stesso. In altre parole, paghi la tassa sulla criptovaluta quando realizzi un profitto con essa.

La maggior parte delle volte, però, come un normale trader di criptovalute, potrebbe essere difficile o richiedere molto tempo per calcolare le tasse.

È qui che entrano in gioco gli strumenti fiscali crittografici. Ne confronteremo due, Koinly e ZenLedger, in questo articolo.

Cosa sono gli strumenti fiscali crittografici?

Molte aziende offrono un software di scansione blockchain che rileverà i trasferimenti tra portafogli, indipendentemente dal fatto che tu utilizzi uno scambio o meno, e ti fornirà un rapporto sulle transazioni che hai effettuato su tutti i tuoi portafogli entro un determinato anno fiscale. Strumenti come Koinly e Zenledger ti consentono di tenere traccia delle transazioni crittografiche e di archiviare le tasse sulle criptovalute collegandoti a scambi e cripto-portafogli.

Con Koinly, puoi monitorare automaticamente le tue commissioni e scambi, consolidare il tuo rapporto e riconciliare le informazioni dai tuoi account e scambi in pochi clic. Questa app offre un filtro avanzato delle transazioni che ti consente di identificare rapidamente quali transazioni hanno contribuito maggiormente ai tuoi guadagni e impostare notifiche relative al saldo del tuo account. Devi iscriverti a uno dei loro piani a pagamento per scaricare gratuitamente i rapporti fiscali sulla criptovaluta.

Con ZenLedger, puoi generare tutti i tipi di report, incluse le dichiarazioni dei redditi che potresti dover presentare. Puoi facilmente visualizzare il tuo portafoglio e scambiare transazioni foglio di calcolo standard che comprende tutte le tue transazioni. La società può anche fornirti professionisti che possono aiutarti con le tue tasse non crittografiche, in modo da poter preparare piani per coprire entrambi i tipi di tasse. Approfitta del piano gratuito di ZenLedger, che copre fino a 25 transazioni se non sei sicuro che sia per te.

Koinly vs Zenledger paesi supportati

Koinly supporta tutti i paesi che utilizzano Il costo medio, LIFO, FIFO, HIFO, ecc. per il calcolo dei guadagni come USA, Estonia, Danimarca, Malta, Canada, Irlanda, Australia, Italia, Regno Unito, Finlandia, Germania, Nuova Zelanda, Norvegia, Lichtenstein, Repubblica Ceca, Svezia, Lussemburgo e altri 10 paesi.

Zenledger supporta più di 140 diverse valute legali e l’app di reporting fiscale crittografico può essere utilizzata da qualsiasi paese utilizzando HIFO, FIFO o LIFO. Attualmente, Zenledger ha solo un supporto esplicito per i documenti fiscali negli Stati Uniti. Gli utenti di altri paesi possono determinare quante tasse sono dovute utilizzando Zenledger. La piattaforma scarica documenti solo da coloro che segnalano la loro attività crittografica all’Internal Revenue Service.

Scambi e portafogli Koinly vs Zenledger

Koinly supporta oltre 360 scambi (inclusi scambi australiani come Coinspot, Coinjar, Swyftx, Independent Reserve, ecc.), Oltre 70 portafogli, oltre 35 blockchain e oltre 6000 criptovalute. Consente agli utenti di trovare le transazioni mancanti ed eliminare le voci duplicate. Supportano il trading DeFi, Margin e Futures su tutti i piani Koinly (incluso il gratuito).

ZenLedger supporta oltre 400 scambi di criptovaluta, 40 diverse blockchain e 20 progetti DeFi. Secondo il loro sito ufficiale, ZenLedger supporta più scambi in modo automatizzato tramite API rispetto a qualsiasi altra app di monitoraggio delle tasse crittografiche sul mercato. Ecco alcuni degli scambi più importanti supportati dal software ZenLedger: Binance, Bittrex, Coinbase, HitBTC, Huobi, Kraken, KuCoin, Poloniex.

Koinly vs Zenledger – Altri servizi supportati (mining, staking, DeFi, fornitura di liquidità, NFT ecc.)

ZenLedger supporta NFT e può aiutarti a calcolare le tue tasse. Quando si tratta di NFT in Koinly, stanno ottenendo il supporto aggiunto. Quindi, se hai bisogno di archiviare urgentemente, puoi seguire questi passaggi per aggiungere manualmente le tue transazioni NFT in Koinly. Koinly effettua i calcoli per i tuoi proventi, guadagni o perdite una volta che hai aggiunto le tue transazioni NFT.

La piattaforma Zenledger è virale tra coloro che operano nello spazio DeFi. Inoltre, Koinly rende disponibili i servizi DeFi, inclusi i piani gratuiti. ZenLedger ha aggiunto Fantom alla sua piattaforma per fornire tipi di transazioni come Liquidity Pool, Staking, Zap, Swap / Trade.

Prezzi di Koinly vs Zenledger

I piani tariffari Koinly sono dotati di portafogli / scambi illimitati, rapporti fiscali, monitoraggio del portafoglio, operazioni a margine e DeFi. Include anche elementi essenziali come form 8949, TurboTax, rapporti fiscali internazionali, un rapporto di audit completo e una chat dal vivo.

Il piano NEWBIE ($ 49 per anno fiscale) è per principianti e include 100 transazioni.

Il piano HODLER ($ 99 per anno fiscale) include 1000 transazioni.

Il piano TRADER ($ 179 per anno fiscale) include 3000 transazioni e supporto prioritario.

Il piano PRO ($ 279 per anno fiscale) include oltre 10.000 transazioni e supporto prioritario.

Zenledger ha due piani: piani Crypto DIY e piani preparati per professionisti fiscali.

I piani cripto fai-da-te ti daranno un supporto premium e tutti i rapporti dettagliati come rapporti di audit, accesso ai professionisti fiscali, HIFO / FIFO / LIFO, scambi illimitati, criptovalute come reddito, mining o donazioni, ICO e Airdrops, raccolta di perdite fiscali, FinCen / FBAR Aert e integrazione TurboTax e anche una consulenza personale sui prodotti per $ 150 / ora se richiesto. Ci sono quattro piani cripto fai-da-te. Il piano gratuito – Include 25 transazioni senza accesso a servizi come DeFi, staking o NFT Il piano di avviamento – A $ 49 all’anno. Include 100 transazioni senza accesso a servizi come DeFi, staking o NFT. Il piano Premium – A $ 149 all’anno. Include 5000 transazioni con accesso a servizi come DeFi, staking o NFT. Il piano esecutivo – A $ 399 all’anno con accesso a servizi come DeFi, staking o NFT e transazioni illimitate

Piani preparati per professionisti fiscali – ZenLedger ti presenta un professionista fiscale crittografico che ti aiuta a ottenere le tue tasse crittografiche e non crittografiche in modo efficiente e sicuro con le strategie fiscali e i rendimenti più innovativi finalizzati da un avvocato fiscale CPA o agente iscritto. I piani preparati dai professionisti fiscali supportano NFT e DeFi. Questi piani hanno 3 sotto-piani che sono: Il piano di consultazione include una consultazione di 30 minuti a $ 195 Il singolo anno a $ 3500 Pluriennale (due anni) a $ 6500



Conclusione

È meglio utilizzare un software fiscale di criptovaluta che tenga traccia delle tue negoziazioni di criptovaluta, guadagni, perdite e tasse di criptovaluta, oltre a generare moduli fiscali. Di conseguenza, puoi monitorare ogni transazione e quanti profitti o perdite realizzi.

Come abbiamo visto, sia Koinly che Zenledger hanno fatto passi da gigante nel mondo della rendicontazione fiscale crittografica. Sono entrambi utili e hanno i loro meriti e demeriti. Tuttavia, un leggero vantaggio va a Koinly a causa del numero di paesi che supportano.

Domande frequenti

Koinly è il miglior software❓ fiscale

Sì. Un buon software di tassazione crittografica come Koinly ti offre un’intera prospettiva del tuo investimento su diverse piattaforme e si collega facilmente con i tuoi portafogli, scambi, indirizzi blockchain e servizi.

Il software fiscale crittografico è accurato❓

Sì. Il software fiscale crittografico è semplice da usare e offre dati molto accurati. Si integra con TurboTax e TaxDirect ma anche più di molti scambi crittografici. Si fondono bene anche con i portafogli più popolari.

Zenledger riferisce all’IRS❓

Sì. Il software di crittografia fiscale Zenledger ti semplifica la vita aggregando i dati di numerosi scambi, calcolando le tue tasse e generando moduli IRS comuni come il modulo 8949 utilizzato per segnalare guadagni e perdite in conto capitale dai tuoi investimenti crittografici.

Come calcolare l’imposta sulle transazioni❓ da cripto a cripto

1. Calcola il tuo profitto dalla vendita di criptovalute – Se vendi 2 Bitcoin a $ 50.000, sottrai il prezzo che acquisti e le commissioni di transazione. Il totale è chiamato base.)

2. Scopri se hai un guadagno a breve o lungo termine – Se detieni la tua criptovaluta per meno di un anno, hai un guadagno a breve termine; se hai mantenuto la tua criptovaluta più a lungo, hai un guadagno a lungo termine. Il tipo di guadagno che realizzi determina in ultima analisi la tua aliquota fiscale.

3. Stima le tue tasse – Uno degli aspetti cruciali della stima delle tue tasse crittografiche è se le pagherai su guadagni a breve o lungo termine. I guadagni a breve termine dipendono dalla tua fascia fiscale, mentre i guadagni a lungo termine hanno la loro fascia.

Puoi anche utilizzare software o strumenti di reporting crittografico per aiutarti ad accelerare il processo. Assicurati di elencare tutte le informazioni in modo accurato e assicurati che tutti i record siano riconciliati correttamente.

Koinly funziona per il Regno Unito❓

Sì. Koinly aiuta i cittadini del Regno Unito a calcolare le loro plusvalenze crittografiche. Puoi anche sviluppare un rapporto sul reddito che mostra le tue entrate da Airdrops, Staking, Mining, Forks, ecc.

Koinly è sicuro per connettersi agli scambi❓

Koinly crittografa tutti i dati in transito. I risultati dei test di SSL Labs mostrano che le loro API e gli endpoint delle applicazioni utilizzano solo TLS / SSL e ottengono una valutazione “A +”, il che significa che usano solo suite di cypher forti e offrono funzionalità come Perfect Forward Secrecy e HSTS, e crittografano anche i loro dati inattivi.

Airdrop, fork, staking e mining sono tassati❓

Sì.

Se un airdrop segue un hard fork e ricevi una nuova criptovaluta, avrai un reddito imponibile nell’anno imponibile in cui ricevi quella criptovaluta. Anche l’estrazione mineraria e lo staking sono reddito imponibile.