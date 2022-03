Come fare trading su Binance Option

In un contratto di opzioni, l’acquirente ha il diritto di acquistare o vendere un bene a un prezzo e una data concordati; ma a differenza dei contratti futures, non sono obbligati a regolarsi, cioè hanno la possibilità di non finire per comprare o vendere.

Quando l’acquirente, noto anche come detentore, vuole l’opzione di acquistare un asset, questa azione è chiamata opzione call, e in alternativa se vuole l’opzione per vendere l’asset, si chiama opzione put. Un acquirente acquisterebbe un’opzione call se si aspetta che il prezzo dell’asset aumenti e un’opzione put se si aspetta che il suo prezzo diminuisca.

Nei contratti di opzioni ci sono due attori principali: l’acquirente e il venditore.

Il venditore scrive i contratti (le opzioni) per call o put e li vende all’acquirente per un premio (una commissione), e spetta all’acquirente se vogliono esercitare la loro opzione o meno. Quindi, sebbene del tutto facoltativi, questi contratti non sono gratuiti in quanto sostengono un costo, che si basa principalmente sulla data di scadenza e sul prezzo di esercizio..

Il prezzo di esercizio è il prezzo dell’attività al quale verrà acquistato o venduto ed è un fattore molto importante per l’acquirente, poiché un prezzo appropriato è fondamentale per realizzare un profitto.

Un altro fattore che aiuta a determinare il prezzo di un premio è la volatilità implicita dell’asset; in generale, più un asset è volatile, maggiore è il premio per l’opzione.

Terminologia:

Compratore: Colui che acquista il contratto di opzioni per acquistare o vendere un bene a un prezzo e una data specifici.

Colui che acquista il contratto di opzioni per acquistare o vendere un bene a un prezzo e una data specifici. Venditore: Colui che vende il contratto di opzioni per acquistare o vendere un bene a un prezzo e una data specifici.

Colui che vende il contratto di opzioni per acquistare o vendere un bene a un prezzo e una data specifici. Contratto: L’accordo che dà all’acquirente l’opzione e al venditore l’obbligo* di acquistare o vendere a un prezzo e una data specifici.

L’accordo che dà all’acquirente l’opzione e al venditore l’obbligo* di acquistare o vendere a un prezzo e una data specifici. Premio: Il costo del contratto/opzione.

Il costo del contratto/opzione. Prezzo di esercizio: Prezzo concordato dell’attività sottostante.

Prezzo concordato dell’attività sottostante. Opzione call: L’opzione in cui l’acquirente può acquistare l’asset a un prezzo e una data specifici dal venditore.

L’opzione in cui l’acquirente può acquistare l’asset a un prezzo e una data specifici dal venditore. Opzione Put: L’opzione in cui l’acquirente può vendere l’attività a un prezzo e una data specifici al venditore.

*Se l’acquirente decide di esercitare la propria opzione.

Nota: Mentre indicato come acquirente e venditore, in questo contesto, si riferisce a chi acquista i contratti di opzioni e chi li vende. Sia l’acquirente che il venditore possono acquistare e vendere beni.

Quali sono le opzioni americane?

Tutte le opzioni hanno una data di scadenza; Le opzioni americane consentono all’acquirente di esercitare la propria opzione in qualsiasi momento prima della data, mentre le opzioni europee possono essere esercitate solo alla data di scadenza o in prossimità di tale data. La posizione geografica dei trader non determina che tipo di opzioni possono acquistare o vendere, piuttosto, dipende dalla piattaforma di trading che stanno utilizzando.

A cosa servono i contratti di opzione?

I contratti sono ciò che dà all’acquirente il suo diritto (di comprare o vendere) e al venditore il suo obbligo (di comprare o vendere), motivo per cui gli acquirenti pagano un premio per ricevere questi contratti; stanno pagando per l’opzione. Senza questi contratti, le operazioni stesse non funzionerebbero in quanto non avrebbero alcun senso finanziario per nessuna delle parti.

Per esempio: In un’opzione call, l’acquirente si aspetta che il prezzo dell’asset aumenti e, supponiamo che lo faccia, eserciterebbe la sua opzione e acquisterebbe l’asset al prezzo di esercizio dal venditore, quindi lo venderebbe sul mercato per un profitto.

Tuttavia, senza alcun contratto, il venditore non avrebbe alcun obbligo o motivo di vendere i propri beni all’acquirente a un prezzo inferiore.

Come viene calcolato il premio quando si negoziano opzioni Bitcoin?

Il premio è determinato da quattro fattori principali: il prezzo corrente di Bitcoin, il prezzo di esercizio, il tempo fino alla data di scadenza e la volatilità del mercato. Ecco una tabella che illustra come questi elementi influenzano il premio sia delle opzioni call che delle opzioni put[1]:

Opzioni di chiamata Premium Opzioni Put Premium Aumento del prezzo dell’asset Aumenta Diminuisce Calo del prezzo dell’asset Diminuisce Aumenta Prezzo di esercizio più alto Diminuisce Aumenta Prezzo di esercizio più basso Aumenta Diminuisce Aumento del tempo Aumenta Aumenta Diminuzione del tempo Diminuisce Diminuisce Elevata volatilità Aumenta Aumenta Bassa volatilità Diminuisce Diminuisce

Come funzionano le opzioni Bitcoin e dovresti scambiarle?

In termini di funzione principale, le opzioni Bitcoin su Binance funzionano come descritto sopra, con alcune note chiave[2]:

Data di scadenza: Le date di scadenza disponibili per il trading di opzioni Bitcoin su Binance sono: 5m, 10m, 30m, 1hr, 4hr, 8hr, 12hr, 1d.

Attività sottostante: poiché l’attività sottostante è BTC, la quantità di trading è definita in BTC.

Premium: il premio viene pagato in USDT e viene detratto dal saldo del portafoglio Binance Futures.

Opzioni: Le opzioni su Binance sono opzioni americane.

Per acquistare opzioni su Binance, avrai bisogno di un account Binance Futures, che può essere facilmente attivato. Una volta creato un account Binance Futures, dovrai trasferire fondi nel tuo Portafoglio Futures dal tuo Portafoglio Exchange, dopodiché puoi iniziare ad acquistare opzioni.

Nota: Il conto Binance Options è legato al conto Binance Futures, quindi è importante prestare attenzione con il trading di opzioni se si dispone di posizioni futures aperte.

Dovresti scambiarli?

Dipende. Di solito, le opzioni vengono utilizzate per la gestione del rischio. Quindi, nel mondo della criptovaluta, in questo caso Bitcoin, le opzioni potrebbero avvantaggiare i minatori ad esempio, poiché acquistando put possono coprire le loro perdite nel caso in cui il prezzo di Bitcoin scenda. Se hai investito in Bitcoin in un modo o nell’altro, puoi trovare una strategia di opzioni che potrebbe aiutarti a proteggere il tuo investimento.

Ohterwise, se vuoi fare trading speculativo, allora l’acquisto di opzioni è un modo sicuro per iniziare poiché non sei obbligato a comprare o vendere, quindi le tue perdite sono limitate ai premi che paghi. In un certo senso, l’esperienza che ottieni viene pagata in commissioni premium.

Quali sono i vantaggi del trading di opzioni Bitcoin?

L’acquisto di opzioni non è privo di rischi, né è facile da comprendere appieno, ma offrono alcuni vantaggi:

I contratti di opzioni hanno un rischio relativamente più basso, in quanto non costringono l’acquirente ad acquistare o vendere l’attività sottostante.

Consentono più operazioni, che possono portare a varie strategie di trading interessanti.

Infine, i contratti di opzioni sono flessibili e quindi possono trarre profitto da diverse tendenze del mercato.

Ciò che è unico nelle opzioni di criptovaluta come Bitcoin è che qualcuno che estrae BTC può proteggere i propri beni acquistando opzioni put o raddoppiare i propri guadagni acquistando opzioni call.

Come calcolare il ritorno sull’investimento (ROI)?

Il tuo ritorno sull’investimento è uguale al profitto ottenuto dal commercio meno il premio pagato.

Ad esempio*: Hai acquistato un’opzione call per 1 Bitcoin al prezzo di esercizio di 35.000 USDT con una data di scadenza di un’ora e un premio di 5 USDT. Entro mezz’ora, il prezzo di Bitcoin raggiunge i 35.100 USDT e decidi di saldare il contratto. Acquisti il BTC dal venditore al prezzo di esercizio di 35.000 USDT e lo vendi immediatamente per 35.100 USDT (questo viene fatto automaticamente da Binance una volta confermato di saldare).

Il tuo utile netto sarebbe quindi calcolato come tale:

35.100 (prezzo di vendita) – 35.000 (prezzo di esercizio) = 100 (profitto lordo)

100 (utile lordo) – 5 (premio/spesa) = 95 (utile netto)

Hai fatto 95 USDT

*I valori in questo esempio sono puramente fittizi e non riflettono i valori, i costi o le commissioni di Binance Futures.

I trader di opzioni Binance possono essere un acquirente o un venditore?

Attualmente, i trader di opzioni Binance possono essere solo acquirenti, questo perché Binance è l’unico venditore.

Le opzioni sono giochi d’azzardo?

Mentre ci sono parallelismi tra opzioni e gioco d’azzardo, c’è una differenza significativa che distingue i due. È vero che sia il gioco d’azzardo che le opzioni hanno rapporti rischio/rendimento e strategie incentrate su di essi, ma è qui che finiscono le somiglianze.

Ci sono un numero molto limitato di cose che puoi imparare per ottimizzare le tue probabilità nel gioco d’azzardo tradizionale, ma nel mondo delle azioni e delle criptovalute, la ricerca nel mercato in continua evoluzione può darti validi motivi per andare in un modo o nell’altro; ma poiché il mercato è troppo complesso, nessuna quantità di ricerca può superare il ruolo che la fortuna gioca nelle opzioni.

Qual è l’asset sottostante delle opzioni Binance?

Le attività sottostanti delle opzioni Binance sono attualmente costituite da: BTCUSDT, ETHUSDT, XRPUSDT, BNBUSDT, LINKUSDT e LTCUSDT.

Quali sono alcune piattaforme alternative in cui posso scambiare opzioni Bitcoin?

Ecco alcune piattaforme alternative che offrono anche opzioni di trading Bitcoin: