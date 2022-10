AMP raggiungerà i $ 10?

AMP raggiungerà $ 1? AMP può facilmente salire a $ 1 nei prossimi 5-6 anni se può replicare ciò che Eth e Bitcoin hanno raggiunto negli ultimi 10 anni.

AMP raggiungerà i 50 centesimi? AMP può facilmente raggiungere questo livello in 3-4 anni se riesce a recuperare rapidamente e replicare il successo di Bitcoin ed Ethereum.

AMP raggiungerà $ 10: sarà molto difficile per AMP raggiungere $ 10 dai livelli attuali a meno che non ci sia un programma di ustione o deflazione attivo.

Amp Rapporto qualità-prezzo

Il prezzo più alto di tutti i tempi della crittografia AMP era di $ 0,121 e da allora il prezzo di AMP è sceso del 90%. Negli ultimi 30 giorni, AMP ha perso oltre il 20% del suo valore.

Ultimi 5 giorni : (-0,6%)

: (-0,6%) Ultimi 30 giorni : (-21,5%)

: (-21,5%) Da inizio anno: (-90,3%)

Previsione del prezzo AMP: perché AMP potrebbe essere un buon investimento?

AMP Risolve un problema semplice.

Agisce come garanzia durante il periodo necessario per completare una transazione finanziaria basata su criptovalute. A differenza delle carte di credito in cui i pagamenti sono quasi istantanei, le transazioni crittografiche possono richiedere da minuti a ore a seconda della capacità e delle commissioni della blockchain. AMP risolve l’insicurezza durante il periodo in cui la transazione viene confermata.

AMP è un token collaterale che utilizza il metodo di puntata per offrire la sicurezza di qualsiasi tipo di asset che gli utenti desiderano trasferire, come pagamenti digitali, valuta fiat, distribuzioni di prestiti e proventi da vendite di proprietà.

Vantaggi di AMP

Uno dei maggiori vantaggi di investire in AMP è che ha un’offerta fissa di circa 100B. Attualmente, l’offerta circolante è di circa il 42% dell’offerta totale. Con l’offerta fissa, non verranno creati nuovi token AMP in futuro, quindi l’offerta di token AMP diminuirà sicuramente e, in futuro, se la domanda aumenta, ci sono possibilità che la domanda superi l’offerta che, a sua volta, porterà all’aumento dei prezzi di AMP. AMP funge da garanzia per i pagamenti effettuati utilizzando la rete Flexa. Ciò significa che se hai puntato in AMP e il tuo pagamento per BTC o qualsiasi altra criptovaluta è ritardato o fallito, la garanzia Amp può essere liquidata per coprire i costi. Non solo cripto, AMP può garantire qualsiasi tipo di asset che gli utenti desiderano trasferire, come pagamenti digitali, valuta fiat, distribuzioni di prestiti e proventi da vendite di proprietà. L’ecosistema di AMP si sta espandendo. I suoi servizi collaterali sono utilizzati da cypto.com, Flexa, coinbase, Sushi, Uniswap, Gemini, ecc.

Il deterioramento dei prezzi di AMP è iniziato a giugno 2021 molto prima che il resto del mercato Crypto crollasse. Potrebbe avere a che fare con due fattori

I forti concorrenti in questo spazio

Rete Lightning

Bitpay

Increspatura

Mentre Flexa (proprietario di AMP) ha ottenuto buoni risultati, non è cresciuto al ritmo che giustificherebbe il mercato super elevato di AMP nel 2021.

Ecco il nostro calcolo per “AMP raggiungerà $ 1” ed entro quando AMP può raggiungere $ 1?

AMP può raggiungere $ 1 entro il 2028 se aumenta del 50% all’anno e bruciando il 50% delle monete.

AMP può raggiungere $ 1 entro il 2032 se aumenta del 30% all’anno e bruciando il 50% delle monete.

AMP raggiungerà i 50 centesimi?

Sì, AMP raggiungerà i 50 centesimi. Al prezzo attuale, AMP dovrà aumentare o guadagnare il 91% per raggiungere i 50 centesimi.

Ecco alcuni calcoli su come il prezzo AMP potrebbe raggiungere i 50 centesimi:

Se l’AMP dovesse aumentare del 30% all’anno, raggiungerà $ 0,50 in Tra 16 anni, 2036 Se l’AMP dovesse aumentare del 30% all’anno e bruciare anche il 50% delle monete Da 8 anni, 2030

AMP raggiungerà $ 10: prima i calcoli

Il prezzo AMP è sceso e attualmente il prezzo di 1 AMP è inferiore a $ 0,10. Attualmente, ci sono oltre 42B token AMP. Ora, se non ci sono cambiamenti nel numero di token AMP, ci vorranno 13 anni prima che AMP raggiunga $ 10.

Ma se c’è una bruciatura del 50% di monete AMP e l’impennata è del 50% all’anno, entro il 2029 il prezzo AMP sarà superiore a $ 10.

AMP Prezzo Previsione 2022, 2025 e 2030

AMP Prezzo Previsione 2022: Considerando l’attuale condizione di mercato, la previsione del prezzo del 2022 per AMP è molto bassa, tuttavia, può andare più in alto se c’è qualche miglioramento nelle condizioni di mercato. La previsione aggregata del prezzo AMP 2022 è di circa $ 0,015, che è inferiore al suo massimo storico.

AMP Prezzo Previsione 2025: Anche nel 2025, si prevede che il prezzo di 1 cripto AMP rimanga al di sotto di $ 0,10. Il prezzo massimo previsto di AMP entro la fine del 2025 è di $ 0,046.

AMP Prezzo Previsione 2030: Nel 2030 AMP potrebbe vedere qualche miglioramento nelle sue prospettive, ma si prevede che il prezzo rimanga molto al di sotto di $ 1 anche nel 2030. Entro la fine del 2030, il prezzo massimo previsto di AMP è di $ 0,30.

Considerando tutte le previsioni di cui sopra, è improbabile che AMP raggiunga $ 1 anche entro la fine del 2030. Tuttavia, come sappiamo, il mercato delle criptovalute è molto volatile e negare la possibilità che AMP raggiunga $ 1 potrebbe essere ingiusto.

AMP Crypto esploderà?

AMP non ha avuto un buon anno a partire da ora. Ha perso quasi il 90% del suo valore da gennaio 2022. Ma AMP non è l’unica criptovaluta che sta lottando, quasi tutte le criptovalute sono scambiate più in basso quest’anno.

Tuttavia, affinché AMP esploda dipenderà dalle condizioni del mercato e da alcune notizie positive riguardanti AMP. Nel 2021, quando il mercato delle criptovalute era in piena espansione, anche allora AMP non è riuscito a raggiungere $ 1 e il prezzo massimo di AMP è rimasto leggermente superiore a $ 0,60.

Pertanto, anche se il prezzo della crittografia AMP esplode quest’anno, il prezzo di AMP potrebbe rimanere inferiore a $ 1.