Previsione prezzo Green Satoshi Token 2022-2030-2040

GST è la versione Solana del gioco blockchain STEPN play-to-earn. GMT è la versione di Ethereum. Per acquistare le sneakers NFT, il pagamento deve essere effettuato in Solana e quindi i guadagni sono anche in SOL.

Green Satoshi Price Prediction: prospettive di oggi

Indicatore Tendenza Prospettive generali Negativo 1. La saggezza del mercato Negativo 1a. Dati di mercato Abbassare 1b. Volume di trading Abbassare 1c. Aspetti tecnici Vendere 2. La saggezza della folla Parzialmente negativo 2a. Ricerca Google Abbassare 2b. Buzz sui social media Abbassare 2c. Sentiment sui social media Superiore

Green Satoshi Token Price Prediction: Analisi tecnica

Green Satoshi Token Price Prediction: capitalizzazione di mercato e dati di volume

Indicatore Valore Tendenza Classifica della capitalizzazione di mercato #661 Abbassare Capitalizzazione di mercato $14,9 milioni Abbassare Trading Volume 6,9 milioni di dollari Abbassare

Green Satoshi Token Price Prediction: Grafico delle prestazioni

5 Giorni 1 mese Ytd GSTUSD -12.8% -27.8% -99.4%

Cos’è Green Satoshi Token?

Green Satoshi Token è uno dei token della casa di Stepn. L’altro token dell’ecosistema STEPN è Green Metaverse Token o GMT. Ecco alcuni fatti su Green Satoshi Token:

Green Satoshi Token (GST) è un token Solana che alimenta STEPN, un’applicazione web3 che esorta i clienti a “muoversi per guadagnare.

L’obiettivo di introdurre la mossa per guadagnare token è quello di esortare la popolazione a condurre uno stile di vita sano.

Lo sviluppatore dell’ecosistema STEPN vuole anche che le persone familiarizzino con l’idea del Web 3.0.

STEPN ha inventato due criptovalute, GST e GMT ed entrambe le criptovalute hanno il loro scopo. GST viene utilizzato per coniare le nuove sneakerS NFT. La GST può anche essere venduta per ottenere profitti. GMT d’altra parte viene utilizzato come tassa di personalizzazione.

Ci sono limitati token Satoshi verdi sul mercato. L’offerta totale di GST è 339.975.417 mentre l’attuale offerta circolante di GST è 329.975.416 secondo i dati di Coinmarketcap.

Come funziona il token Satoshi verde?

Green Satoshi Token è uno dei due token dell’ecosistema STEPN. STEPN è un gioco basato su Solana sviluppato da Find Satoshi Lab. Per ottenere i premi, un utente deve scaricare l’app STEPN e noleggiare o noleggiare le sneakerS NFT dall’app STEPN. Una volta che hai noleggiato le scarpe da ginnastica NFT, puoi guadagnare valuta di gioco facendo jogging, camminando o correndo fuori, che può essere incassata a scopo di lucro o utilizzata nel gioco.

Ci sono tre modalità di gioco STEPN: 1. Modalità Solo, 2. Modalità Maratona e 3. Modalità Sfondo.

Un utente può guadagnare ricompense sotto forma di un token Satoshi verde in una qualsiasi delle tre modalità. In modalità solista, un utente può guadagnare token spostandosi. Gli utenti possono anche guadagnare token partecipando a maratone. Tuttavia, per partecipare alle maratone, l’utente deve registrarsi per ogni gara 24 ore prima di iniziare l’evento.

La modalità Background entra in gioco quando l’utente possiede o noleggia una sneaker. La modalità viene attivata anche quando l’app STEPN è spenta. Quando l’app STEPN è disattivata, la modalità in background estrae il conteggio dei passi dai dati sanitari del dispositivo mobile.

Green Satoshi Token Price Prediction: domande frequenti

Dove acquistare le monete GST?

Le piattaforme di scambio di criptovaluta più affidabili per GST sono Pancakeswap, Orca, Coinex, Jubi, Hotbit, ecc.

La GST è un buon investimento?

A causa della carenza di monete, i prezzi della GST stanno aumentando verso l’alto, il che può indicare che in futuro questa moneta ha il potenziale per espandersi. Guardando l’arco di 5 anni, possiamo prevedere che questa moneta può raggiungere il segno di $ 18,03.