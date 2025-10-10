Analisi approfondita del calo dell’indice IFO e delle sue implicazioni sull’economia

Il mese di settembre ha registrato un significativo calo dell’indice del clima aziendale IFO, sceso a 87,7 rispetto ai 88,9 di agosto.

Questo cambiamento, pari a -1,2 punti, segna un’inversione dopo otto mesi di crescita continua, iniziata con un valore di 84,8 a. La contrazione ha colpito in particolare il settore dei servizi, che ha mostrato segni di difficoltà, specialmente nelle aree del trasporto e della logistica.

Dettagli sul calo dell’indice IFO

Il declino di settembre interrompe una fase di espansione che durava da diversi mesi. Il settore dei servizi ha risentito maggiormente di questa diminuzione, contrariamente ai risultati più ottimistici forniti dall’indice PMI, che ha mostrato un incremento, salendo da 50,5 a 52,4. Questo suggerisce che il miglioramento nei servizi ha compensato un rallentamento nell’industria.

Le differenze tra IFO e PMI

La divergenza tra i due indici è riconducibile a differenze metodologiche. L’indice PMI, elaborato da S&P Global, si basa su un campione di circa 800 aziende, limitato ai settori manifatturiero e dei servizi. Al contrario, l’indice IFO coinvolge quasi 9.000 aziende e include anche il settore della costruzione e il commercio al dettaglio. Inoltre, l’IFO incorpora una componente previsionale, che valuta come le imprese percepiscono l’evoluzione futura del loro business nei prossimi sei mesi, un aspetto non contemplato nel PMI.

Prospettive di crescita per l’industria

Nonostante il calo dell’indice IFO, dall’inizio del 2025 sondaggi d’opinione hanno evidenziato un miglioramento nella produzione manifatturiera e nel commercio all’ingrosso. Si registra una ripresa parziale anche nel settore delle costruzioni. Le aree più promettenti includono l’equipaggiamento elettrico ed elettronico, la farmaceutica, il settore tessile e le attrezzature di trasporto, escluse le categorie dei veicoli a motore.

Settori in espansione

Il sondaggio IFO ha rivelato che otto settori industriali su ventuno si trovano attualmente in una condizione favorevole. Di questi, sei sono classificati come in recupero e due in espansione. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai tre settori in condizioni favorevoli registrati alla fine del 2024. Sebbene l’andamento rimanga limitato, il segnale di ripresa è chiaro.

Impatto delle misure governative e previsioni future

Le ultime previsioni indicano che la crescita economica della Germania si manterrà moderata nel terzo trimestre del 2025, con una stima di crescita dello 0,1% su base trimestrale. Le misure di sostegno agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre inizieranno a mostrare i loro effetti principalmente dal quarto trimestre in poi. Le previsioni indicano una crescita più marcata nel 2026, stimata in media a 1,4% per l’intero anno.

Prospettive per l’economia tedesca

Il recente calo dell’indice IFO rappresenta una sfida per l’economia tedesca. Tuttavia, i segnali di miglioramento nei settori industriali e le misure di sostegno previste potrebbero offrire nuove opportunità di crescita. È fondamentale monitorare l’evoluzione di questi indicatori nei prossimi mesi per comprendere appieno l’andamento della ripresa economica.