Exchange che pagano le tasse per conto degli utenti: la rivoluzione fiscale delle criptovalute

Il rapporto tra criptovalute e fisco in Italia è spesso descritto come un groviglio tecnico e amministrativo che mette in difficoltà molti risparmiatori.

Dopo anni di diffusione globale delle valute digitali, che hanno assunto ruoli sia finanziari sia operativi in contesti inaspettati (anche alcuni attori geopolitici utilizzano crypto per transazioni alternative), in Italia permane un regime fiscale complesso e ricco di adempimenti. L’obbligo di indicare il valore detenuto al 31 dicembre, calcolare le singole plusvalenze e riportare i guadagni nella dichiarazione dei redditi genera problemi pratici, soprattutto per chi opera su più piattaforme.

Perché la fiscalità sulle criptovalute è complicata

La normativa richiede di ricostruire le operazioni, attribuire prezzi di acquisto e vendita e determinare il capital gain in modo puntuale per ciascuna transazione: un processo che per molti contribuenti è oneroso. Il termine sostituto d’imposta indica un soggetto che trattiene e versa imposte per conto del contribuente; per gli investimenti tradizionali questo meccanismo è consolidato, ma per le criptovalute non era scontato. Di conseguenza chi effettua trading attivo su più exchange si ritrova a dover raccogliere dati distribuiti, spesso ricorrendo a professionisti o aziende specializzate per la riconciliazione delle transazioni, con costi che possono ridurre sensibilmente i rendimenti.

Le difficoltà pratiche per investitori e commercialisti

Non sono molti i commercialisti che hanno sviluppato competenze specifiche sulle crypto, e chi lo fa deve dedicare molte ore al monitoraggio fiscale, alla ricostruzione delle operazioni e all’applicazione delle norme in continua evoluzione. Il problema è particolarmente acuto per chi compie frequenti compravendite: ogni scambio tra asset diversi, ogni trasferimento tra wallet e exchange può richiedere un’analisi approfondita. In questo quadro, il tempo perso per la compliance si traduce spesso in costi aggiuntivi per il cliente e in un freno alla diffusione consapevole degli investimenti digitali.

La proposta di Cryptosmart: un exchange che fa da ponte con il fisco

In questo contesto è emersa la start-up Cryptosmart, con sede a Perugia, che ha avviato un modello operativo in cui l’exchange si fa carico dell’intero iter fiscale. Partecipata dalla Banca popolare di Cortona, l’azienda svolge i calcoli necessari e versa le imposte dovute all’Agenzia delle Entrate per conto dei clienti. Questo approccio replica per le crypto quanto da decenni esiste per i broker tradizionali: l’utente non deve più inserire manualmente i valori nel modello dichiarativo né calcolare autonomamente le imposte, perché l’exchange agisce come sostituto d’imposta e gestisce il rapporto con l’amministrazione fiscale.

Funzionamento e benefici per il risparmiatore

Con la gestione centralizzata dei dati e dei versamenti, il risparmiatore evita di commissionare costose riconciliazioni da parte di terzi e riduce il rischio di errori nella dichiarazione. L’azione dell’exchange come soggetto che trattiene e versa l’imposta semplifica il calcolo del capital gain e la compilazione dei modelli fiscali. Inoltre, per chi è abituato a operare su una singola piattaforma diventa più agevole mantenere la conformità normativa senza perdere tempo in attività amministrative che, fino a oggi, hanno spesso richiesto l’intervento di figure specializzate.

Impatto sul mercato e prospettive

Il fenomeno delle piattaforme che assumono il ruolo di sostituto d’imposta potrebbe estendersi, soprattutto se il mercato delle criptovalute continuerà la sua crescita. Secondo l’Organismo degli agenti e mediatori finanziari, il 6% degli italiani aveva usato o investito in criptovalute (dati 2026); stime dell’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano riportano che il 7% dei consumatori, pari a 2,8 milioni di italiani (dati gennaio 2026), possiede crypto-asset. Numeri che spingono sia gli operatori sia l’amministrazione fiscale a cercare soluzioni pratiche per ridurre l’onere amministrativo, migliorare la compliance e contenere i costi per gli investitori.

Rischi e considerazioni finali

La nuova modalità presenta vantaggi chiari, ma pone anche questioni da valutare: la responsabilità dell’exchange nella corretta applicazione delle regole, la necessità di trasparenza nei calcoli e il ruolo della consulenza specialistica per operazioni complesse. Tuttavia, per una fetta crescente di utenti che desiderano semplificare il rapporto con il fisco, l’adozione di exchange che gestiscono direttamente imposte e dichiarazione potrebbe rappresentare una svolta pragmatica, contribuendo a rendere il mercato delle criptovalute più accessibile e regolato.