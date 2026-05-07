Come trattare le cripto-attività nelle successioni dopo il D.Lgs. 139/2026

Le cripto-attività non sono più solo strumenti d’investimento: si trovano oggi al centro della pianificazione ereditaria e fiscale.

Con l’affermarsi della digitalizzazione, risorse come Bitcoin e altri token richiedono attenzione specifica perché la loro natura decentralizzata e l’accesso tramite chiavi private mettono a rischio la continuità patrimoniale. L’emergere di norme chiare ha posto le basi per trattare queste risorse alla stregua di altri beni mobili, ma lascia aperte questioni pratiche e operative che ogni titolare dovrebbe conoscere.

Il legislatore italiano è intervenuto con il D.Lgs. 139/2026 per definire alcuni aspetti essenziali, mentre il Regolamento UE n. 2026/1114 (conosciuto come MiCA) fornisce un contesto sovranazionale. Comprendere le definizioni tecniche e le modalità di valutazione è fondamentale: la blockchain e le Distributed Ledger Technologies (DLT) che le sostengono garantiscono immutabilità e tracciabilità, ma non risolvono automaticamente i problemi legati all’accesso e alla successione delle chiavi crittografiche.

Cosa sono le cripto-attività e come si classificano

Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore basate su DLT. In termini pratici si distinguono categorie diverse: dai unbacked crypto-assets come Bitcoin, privi di garanzie sottostanti, alle asset linked stablecoins sostenute da beni o valute. Esistono poi token con funzioni differenti, come i payment token (mezzi di pagamento), i security token (strumenti che attribuiscono diritti economici) e i utility token (che consentono l’accesso a servizi). Capire la tipologia è essenziale perché il loro trattamento fiscale e giuridico può variare in base alla natura economica del token.

La tecnologia dietro il valore

La blockchain è un registro distribuito che rende difficile la manomissione dei dati e questo ha contribuito al riconoscimento patrimoniale delle cripto-attività. Tuttavia, il valore di mercato resta soggetto a volatilità e la valutazione dipende dal contesto di scambio. A livello normativo, l’esistenza di un framework europeo come MiCA ha favorito una maggiore certezza giuridica, ma non sostituisce la necessità di una corretta documentazione e di misure pratiche per garantire la trasferibilità degli asset tra le generazioni.

Impatto del D.Lgs. 139/2026 su successioni e donazioni

Con il D.Lgs. 139/2026 le cripto-attività vengono esplicitamente considerate beni patrimoniali ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, aprendo la strada a trasferimenti a titolo gratuito o causa di morte. La determinazione della base imponibile segue criteri consolidati: si valuta il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, come previsto anche dall’articolo 19 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Questo implica che, al momento dell’apertura della successione o della donazione, sia necessaria una stima attendibile del valore di mercato delle cripto-posizioni.

Valutazione e documentazione

La stima del valore deve essere supportata da evidenze di mercato: prezzi di scambio, quotazioni ufficiali e report di valutazione. È consigliabile conservare anche una documentazione che certifichi la titolarità e le modalità di accesso (wallet, exchange, chiavi private). Senza questi elementi, il rischio è doppio: da un lato si possono generare contenziosi sulla base imponibile, dall’altro si può perdere l’accesso effettivo ai beni digitali. Pertanto, la trasparenza documentale è un principio operativo imprescindibile.

Rischi, opportunità e consigli pratici

Il riconoscimento normativo apre opportunità di integrazione delle cripto-attività nel patrimonio familiare ma impone anche una gestione attenta. Tra i rischi principali vi sono la perdita delle chiavi private, la volatilità del mercato e l’assenza di procedure interne per la trasmissione. Per mitigare questi rischi è utile adottare strumenti come disposizioni testamentarie specifiche per gli asset digitali, contratti di mandato con esperti, soluzioni di custodia sicura e multi-signature quando possibile. Inoltre, una regolare valutazione periodica aiuta a pianificare eventuali imposte dovute.

Infine, rivolgersi a professionisti è fondamentale: consulenti legali e fiscali possono guidare nella stima del valore e nell’adozione di clausole testamentarie efficaci, mentre specialisti in sicurezza digitale suggeriranno le migliori pratiche operative. Il quadro normativo, con il D.Lgs. 139/2026 a livello nazionale e il MiCA a livello europeo, ha reso più chiaro che le cripto-attività sono parte integrante del patrimonio; la sfida ora è trasformare questa certezza giuridica in processi pratici e sicuri per la trasmissione alle future generazioni.