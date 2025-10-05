Analisi approfondita della flessione dell’indice IFO e delle sue conseguenze economiche

Nel mese di settembre, l’indice del clima imprenditoriale IFO ha registrato una flessione, scendendo a 87,7 rispetto ai 88,9 di agosto, con una riduzione di 1,2 punti.

Questo cambiamento segna la conclusione di otto mesi di crescita continua e ha colpito in modo particolare il settore dei servizi.

Contrariamente alle aspettative, il settore industriale ha mantenuto una certa stabilità, presentandosi in una condizione più favorevole rispetto alla situazione di fine 2024. Si è registrato un incremento di circa 10 punti sia per l’attività corrente che per le prospettive future.

Impatto sui settori economici

La diminuzione di 1.2 punti dell’indice IFO evidenzia un trend negativo che ha colpito in modo specifico i servizi, in particolare i settori del trasporto e della logistica. Questo risulta in netto contrasto con i risultati del PMI (Purchasing Managers’ Index), che ha registrato un aumento significativo, passando da 50.5 a 52.4. Tale incremento suggerisce un miglioramento generale nel clima economico.

Confronto con il PMI

Le differenze tra l’indice IFO e il PMI derivano da vari fattori metodologici. Mentre il PMI si basa su un campione di circa 800 aziende nei settori manifatturiero e dei servizi, l’indice IFO si estende a quasi 9.000 aziende, includendo anche i settori della costruzione, retail e commercio all’ingrosso. Inoltre, l’indice IFO include un componente prospettico che riflette le aspettative delle aziende per i prossimi sei mesi, aspetto non considerato dal PMI.

Trend nei settori industriali

Nonostante la flessione generale, i sondaggi condotti dall’IFO rivelano che otto dei ventuno settori industriali sono attualmente in una fase favorevole, con sei settori in recupero e due in espansione. Questo rappresenta un significativo miglioramento rispetto ai soli tre settori favorevoli riscontrati alla fine del 2024.

Settori in crescita

Le aree di miglioramento più evidenti nell’industria includono l’elettronica, i farmaceutici, l’abbigliamento e i mezzi di trasporto, ad eccezione del settore automobilistico. I servizi e il commercio al dettaglio, tuttavia, non mostrano ancora segni chiari di una tendenza positiva, evidenziando una certa fragilità nel recupero economico complessivo.

Previsioni economiche per la Germania

Le prospettive di crescita per la Germania si confermano moderate, con una previsione di crescita dello 0.1% nel terzo trimestre del 2025. Le recenti misure di supporto agli investimenti, approvate dal Bundestag a settembre, sono attese per avere un impatto significativo a partire dal quarto trimestre, con una stima di crescita dello 0.3% per quel periodo. Il vero slancio è previsto per il 2026, con una crescita media dell’1.4% per l’intero anno.

Le politiche di stimolo economico saranno cruciali per favorire un recupero più robusto nel prossimo futuro.