Analisi completa del fondo che replica i titoli di Stato dell’eurozona

Un'analisi dettagliata del fondo obbligazionario che replica i titoli di Stato dell'eurozona a breve termine, con dati aggiornati e informazioni chiave per gli investitori

Nel panorama degli investimenti obbligazionariil fondo che replica i titoli di Stato dell’eurozona a breve termine rappresenta una scelta interessante per chi cerca stabilità e rendimenti prevedibili. Questo strumento finanziario, gestito da State Street Global Advisorsoffre un’esposizione diversificata al mercato dei government bond con scadenza compresa tra uno e tre anni.

Con un valore patrimoniale di oltre 697 milioni di euro e un TER contenuto dello 0,15%, il fondo si presenta come un’opzione conveniente per gli investitori che desiderano accedere a un portafoglio di obbligazioni di alta qualità, emesse dai governi dell’eurozona.

Caratteristiche principali del fondo

Il fondo ha come obiettivo replicare la performance dell’Indice Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bondche include titoli di Stato di paesi come Francia, Germania, Italia, Spagna e altri membri dell’eurozona. La metodologia di replica utilizzata è la campionatura stratificatache permette di ottenere un portafoglio rappresentativo dell’indice con un numero limitato di titoli.

Tra le caratteristiche distintive del fondo troviamo una duration effettiva di 1,90 anni e un yield to maturity del 2,65%. Il fondo è quotato su diverse borse europee, tra cui Deutsche BörseBorsa Italiana e SIX Swiss Exchangeoffrendo liquidità e accessibilità agli investitori.

Distribuzione dei dividendi

Il fondo adotta una politica di distribuzione semestrale dei dividendi, con un distribution yield del 2,28%. Questo aspetto lo rende particolarmente attraente per gli investitori che cercano un flusso di cassa regolare.

Performance storica e posizioni principali

Analizzando la performance storica del fondo, emerge un rendimento complessivo dal lancio del 0,79% su base netta e dell’1,12% su base lorda. Negli ultimi cinque anni, il fondo ha registrato un rendimento annuo medio del 3,17% su base netta e del 3,95% su base lorda.

Tra le posizioni principali del fondo, spiccano diversi titoli di Stato francesi, come il FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/ e il FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/che insieme rappresentano una quota significativa del portafoglio. Anche i titoli tedeschi, come le Bundesobligationensono ben rappresentati.

Scomposizione settoriale e geografica

La scomposizione settoriale del fondo è prevalentemente costituita da titoli di Stato (99,94%), con una minima parte in liquidità (0,06%). Dal punto di vista geografico, il portafoglio è diversificato tra i vari paesi dell’eurozona, con una forte presenza di titoli francesi e tedeschi.

Dettagli operativi e informazioni utili

Il fondo è armonizzato UCITS e ha un domicilio in Irlanda. È idoneo per ISA e SIPP nel Regno Unito, ma non per PEA in Francia. Il prestito titoli è consentito, offrendo ulteriori opportunità di rendimento.

Per gli investitori interessati, il prezzo di mercato del fondo è aggiornato quotidianamente, con un spread bid/offer contenuto. Il NAV ufficiale è calcolato giornalmente e pubblicato insieme ad altre informazioni chiave.