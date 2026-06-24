Analisi dei fondi a leva e delle commodity: performance, volumi e range a 52 settimane

Panoramica compatta sui principali etf ed etn a leva e settoriali: prezzi correnti, variazioni giornaliere, volumi, medie mobili a 50 e 200 giorni, rendimento a 3 mesi, performance YTD e range a 52 settimane.

Questo articolo presenta una rielaborazione numerica e descrittiva dei principali ETF ed ETN a leva e di alcuni fondi settoriali, con l’obiettivo di mettere in ordine i dati essenziali: prezzo corrente, variazione giornaliera, volumi di scambio, medie mobili a 50 e 200 giorni, rendimento a 3 mesi rendimento dall’inizio dell’anno (YTD) e intervallo a 52 settimane.

I numeri che seguono non sono un consiglio d’investimento ma strumenti per interpretare l’andamento recente di prodotti volatili come i leveraged funds e gli ETF legati a energia, semiconductors, real estate e trasporti. Per chiarezza presentiamo prima una panoramica dei titoli con i movimenti più significativi e poi un approfondimento sui fattori tecnici che emergono dalle medie mobili e dai range annuali.

Prodotti con le variazioni giornaliere più rilevanti

Tra i movimenti più pronunciati, il fondo NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) mostra un rialzo giornaliero consistente, con un prezzo attorno a 51,20 e una variazione positiva di +18,77%. Questo prodotto è indicativo della forte volatilità dei levered ETF settoriali: la mediana dei volumi, qui intorno a 3,463 mln, sottolinea scambi intensi. Allo stesso tempo, UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) ha registrato una flessione significativa (-6,97%) a 32,69, riflettendo la sensibilità dei prodotti sull’energia alle oscillazioni dei prezzi del petrolio.

Altri rialzi e ribassi degni di nota

Il DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) è salito del 3,56% a 136,65, mentre il TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) è aumentato del 4,87% a 40,25, mostrando forza nel comparto trasporti. Sul fronte opposto, SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) ha segnato una lieve perdita (-0,92%) ma resta su livelli elevati di prezzo (229,28) e performance a tre mesi e YTD estremamente positive, a indicare un rally settoriale prolungato.

Indicatori tecnici e performance su orizzonti diversi

Analizzando le medie mobili a 50 e 200 giorni emergono segnali diversi: alcuni prodotti mantengono il prezzo sopra entrambe le medie, suggerendo trend consolidati, mentre altri sono sotto la media a 50 giorni e/o 200 giorni, evidenziando debolezza. Ad esempio, FNGU (MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN) quota 24,41 con medie a 50 e 200 giorni rispettivamente a 27,56 e 25,57, indicando che il prezzo attuale è inferiore a entrambe le medie, in linea con una performance negativa a 3 mesi e YTD.

Rendimenti a 3 mesi, YTD e range a 52 settimane come misura della volatilità

I rendimenti a 3 mesi e dall’inizio dell’anno mettono in luce dinamiche divergenti. Prodotti come SOXL registrano percentuali molto elevate (+336,39% a 3 mesi e +450,61% YTD), riflettendo rimbalzi forti nel settore semiconduttori. Al contrario, UCO mostra un calo a breve termine (-7,36% a 3 mesi) ma un forte guadagno YTD (+81,88%), esemplificando come la volatilità su periodi diversi possa restituire segnali opposti. L’intervallo a 52 settimane completa il quadro: alcuni ETF hanno range molto ampi, per esempio SOXL con un minimo di 22,57 e un massimo di 302,00, mentre fondi più stabili presentano oscillazioni meno estreme.

È utile osservare anche casi come BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) che, pur avendo un prezzo contenuto (11,70), mostra una performance annuale positiva consistente (+34,21% YTD) e un ampio +102,93% sull’ultimo anno, evidenziando opportunità nel settore shipping. Allo stesso modo, TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) conserva un aumento robusto su tre mesi (+67,29%) con volumi molto elevati (61,066 mln), segno di attenzione degli investitori verso l’expo tech replicata dal Nasdaq.

Per chi analizza questi strumenti è fondamentale monitorare contemporaneamente volumimedie mobili e range a 52 settimane perché insieme forniscono una visione più completa della liquidità, della tendenza e della potenziale esposizione al rischio. La presenza di leve amplifica sia i guadagni che le perdite: