Analisi del Calo dell’Indice IFO: Impatti e Trend nel Settore Servizi

Nell’analisi economica di settembre, l’indice IFO del clima imprenditoriale in Germania ha subito una flessione, scendendo a 87.7 rispetto a 88.9 di agosto.

Questo decremento di 1.2 punti mese su mese si discosta leggermente dalla media storica, che si attesta a 1.1 punti. Dopo otto mesi consecutivi di crescita, questo cambiamento riflette una variazione significativa, soprattutto nel settore dei servizi, mentre l’industria mantiene una stabilità positiva.

Analisi del settore servizi

Il calo dell’indice è principalmente attribuito ai servizi, in particolare ai settori del trasporto e della logistica. Questo contrasta con i risultati del PMI di settembre, che ha mostrato un aumento notevole, raggiungendo 52.4, in crescita da 50.5 di agosto. Qui, il miglioramento nei servizi ha compensato il lieve deterioramento dell’industria.

Ripresa nel settore manifatturiero

Nonostante la flessione dell’indice IFO, i sondaggi d’opinione hanno evidenziato un miglioramento nel settore manifatturiero dall’inizio del 2025. È iniziato un rimbalzo nell’utilizzo della capacità produttiva, con l’industria che registra un miglioramento soprattutto nei settori dell’elettronica, della farmaceutica, dei tessili e delle attrezzature di trasporto, esclusi i veicoli a motore.

Situazione attuale dell’industria

Nonostante il calo dell’indice IFO, la situazione nell’industria rimane relativamente favorevole rispetto a fine 2024. Attualmente, otto sotto-settori industriali su ventuno sono considerati in una fase favorevole, con sei in recupero e due in espansione. Questo rappresenta un significativo miglioramento rispetto ai soli tre settori in tale situazione a fine 2024.

Impatto delle misure governative

Le misure di supporto agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre dovrebbero avere un effetto più evidente a partire dal quarto trimestre, con una previsione di crescita del 0.3% rispetto al trimestre precedente. Si prevede che il vero impatto si manifesterà nel 2026, con una crescita media stimata di 1.4% per l’intero anno.

Nonostante le sfide attuali, con un calo dell’indice IFO, emergono segnali di ottimismo nel settore manifatturiero e le misure governative potrebbero favorire una ripresa. Gli analisti prevedono una crescita moderata per il terzo trimestre, attesa intorno a 0.1% rispetto al trimestre precedente, suggerendo che il paese si sta muovendo verso una stabilizzazione economica.