Analisi del calo dell’indice IFO: Implicazioni e prospettive economiche future

Nel mese di settembre, l’indice del clima imprenditoriale dell’IFO ha mostrato un calo significativo, scendendo a 87.7 rispetto ai 88.9 di agosto.

Questo decremento di 1.2 punti mese su mese rappresenta un cambiamento in linea con la media storica di 1.1 punti. Dopo otto mesi consecutivi di crescita, con un picco a 84.8 nel, il settore dei servizi ha subito le maggiori perdite, mentre l’industria ha mantenuto una stabilità più favorevole rispetto alla fine del 2024.

La flessione dell’indice IFO è in controtendenza rispetto ai dati del PMI, che hanno indicato una situazione più ottimistica per settembre. Infatti, il PMI composito è salito a 52.4, evidenziando una ripresa nel settore dei servizi che ha compensato un leggero deterioramento nell’industria.

I fatti

Dall’inizio del 2025, i sondaggi hanno mostrato un miglioramento nel comparto manifatturiero, suggerendo una ripresa nell’utilizzo della capacità produttiva e un incremento nel commercio all’ingrosso, insieme a segni positivi nel settore delle costruzioni. Questo trend è mappeggiato in maniera chiara nei dati, dove i settori dell’elettronica, dei farmaci, dei tessili e dei mezzi di trasporto (escludendo le automobili) sono emersi come principali beneficiari di questa ripresa.

Confronto fra settori

In particolare, l’analisi dell’IFO rivela che ora otto sotto-settori industriali su ventuno sono considerati in una situazione favorevole, rispetto ai soli tre rilevati alla fine del 2024. Questo segnale di ripresa, sebbene limitato, suggerisce una continuazione della crescita in ambito industriale.

Le conseguenze

Le previsioni per la crescita tedesca nel terzo trimestre del 2025 si attestano su un modesto 0.1% di crescita rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, le nuove misure di sostegno agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre dovrebbero iniziare a mostrare il loro impatto principalmente a partire dal quarto trimestre, con una previsione di crescita del 0.3%. Si prevede un effetto ancora più significativo nel 2026, con una crescita media stimata del 1.4%.

Questi sviluppi rappresentano un’opportunità importante per l’economia tedesca, che sta cercando di stabilizzarsi e riprendersi da periodi di incertezze. È fondamentale monitorare questi cambiamenti per comprendere le tendenze future e le potenziali sfide.