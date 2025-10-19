Analisi del calo dell’indice IFO: Implicazioni economiche e prospettive future

Settembre ha portato con sé un segnale preoccupante per l’economia tedesca, con l’indice del clima imprenditoriale IFO che ha registrato un declino significativo, scendendo a 87.7 rispetto ai 88.9 di agosto.

Questo cambiamento di 1.2 punti rappresenta un’inversione di tendenza dopo otto mesi consecutivi di crescita, iniziati con un valore di 84.8 a. I settori più colpiti da questo calo sono stati i servizi, in particolare il trasporto e la logistica.

Analisi del clima economico

Nonostante il calo dell’indice IFO, il panorama industriale si è dimostrato relativamente stabile. La situazione attuale dell’industria tedesca è infatti più favorevole rispetto alla fine del 2024, con un incremento di circa dieci punti sia per l’attività corrente che per le prospettive future. Questo ha portato a una certa resilienza nel settore, che continua a mostrare segni di miglioramento.

Confronto con il PMI

È interessante notare come il PMI (Purchasing Managers’ Index) abbia evidenziato una situazione più ottimistica, con un aumento significativo dell’indice composito, che è passato da 50.5 in agosto a 52.4 a settembre. Questo aumento è attribuibile a un miglioramento nei servizi, che ha compensato un leggero deterioramento nell’industria. Tale divergenza tra i due indicatori può essere spiegata da differenze metodologiche: mentre il PMI si basa su circa 800 aziende nei settori della produzione e dei servizi, l’indice IFO coinvolge quasi 9.000 aziende, includendo anche il settore edilizio, il commercio al dettaglio e all’ingrosso.

Settori a crescita e sfide attuali

Dal inizio del 2025, i sondaggi hanno mostrato un miglioramento nel settore manifatturiero, con un recupero del tasso di utilizzo della capacità produttiva. Anche il commercio all’ingrosso e, in misura minore, quello delle costruzioni, stanno mostrando segnali di ripresa. Tuttavia, i servizi e il commercio al dettaglio non sembrano ancora seguire questa tendenza positiva.

Settori industriali in ripresa

Un dato interessante emerso dall’indagine IFO è che ora otto dei ventuno settori industriali analizzati si trovano in una situazione considerata favorevole, di cui sei in recupero e due in espansione. Questo è un netto miglioramento rispetto ai soli tre settori in condizioni favorevoli alla fine del 2024. Sebbene la ripresa sia in corso, è importante notare che rimane limitata e non ancora generalizzata.

Previsioni di crescita e misure di investimento

Le proiezioni per la crescita economica della Germania nel terzo trimestre rimangono moderate, con una stima di crescita di 0.1% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, si prevede che le misure di sostegno agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre inizieranno a mostrare i loro effetti principalmente nel quarto trimestre, con una previsione di crescita di 0.3% rispetto al trimestre precedente. Si stima che l’impatto di queste misure sarà più significativo nel 2026, con una crescita media annuale prevista di 1.4%.

Il calo dell’indice IFO, sebbene allarmante, deve essere contestualizzato all’interno di un periodo di transizione per l’economia tedesca, caratterizzato da segnali di ripresa in alcuni settori. Le misure di investimento e il supporto governativo potrebbero giocare un ruolo chiave nel favorire una ripresa più robusta nei prossimi anni.