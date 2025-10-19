“Analisi del Calo dell’Indice IFO: Prospettive Future per l’Economia Tedesca”

Nell’ultimo mese, l’indice di clima imprenditoriale IFO ha registrato un calo significativo, scendendo a 87.7 a settembre, rispetto ai 88.9 di agosto.

Questo decremento di 1.2 punti segna un’interruzione di un periodo di crescita che durava da otto mesi, iniziato con un valore di 84.8 a. L’analisi indica che i servizi sono stati particolarmente colpiti da questa flessione, mentre il settore industriale ha mantenuto una situazione più stabile e favorevole rispetto alla fine dello scorso anno.

Dettagli sulle cause del calo

Il deterioramento registrato nell’indice IFO è principalmente attribuito ai servizi, con un impatto notevole sui settori del trasporto e della logistica. Questo contrasta con i dati forniti dall’indice PMI, che ha mostrato un significativo miglioramento, passando da 50.5 a 52.4. La crescita delle attività di servizio ha compensato, in parte, il declino nell’industria.

Confronto con il PMI

La divergenza tra l’indice IFO e il PMI può essere spiegata, in parte, dalle differenze metodologiche. L’indice PMI si basa su un campione di circa 800 aziende attive nei settori della produzione e dei servizi. Al contrario, l’indice IFO coinvolge circa 9.000 imprese, includendo anche il settore edile, il commercio al dettaglio e il commercio all’ingrosso. Inoltre, l’indice IFO contempla un elemento previsionale, riguardante le aspettative aziendali per i prossimi sei mesi, un aspetto assente nel PMI.

Prospettive per il settore industriale

Malgrado il calo dell’indice IFO, le indagini condotte dall’inizio del 2025 mostrano segnali incoraggianti nel settore manifatturiero. Si registra una ripresa nella capacità di produzione e nel commercio all’ingrosso. Anche il comparto delle costruzioni ha mostrato un miglioramento, sebbene in misura minore. Tra i vari segmenti industriali, i settori in progresso includono l’elettronica, la farmaceutica, i tessili e i mezzi di trasporto. Tuttavia, il comparto automobilistico continua a soffrire.

Settori in ripresa

Secondo i dati dell’indagine IFO, attualmente sono otto dei ventuno sottosettori industriali a trovarsi in una situazione definita favorevole, con sei in fase di recupero e due in fase di espansione. Questo rappresenta un netto incremento rispetto ai soli tre settori in buona salute a fine 2024. Sebbene l’upturn economico si stia consolidando, il suo impatto rimane limitato e circoscritto.

Previsioni di crescita e misure di sostegno

Le previsioni per la crescita economica della Germania nel terzo trimestre indicano un andamento moderato, con un aumento stimato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Le misure di supporto agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre dovrebbero iniziare a mostrare i loro effetti a partire dal quarto trimestre, con una crescita prevista di 0,3% rispetto al trimestre precedente e un impatto più marcato nel 2026, con una crescita media stimata intorno al 1,4% per l’intero anno.

Nonostante l’indice IFO abbia registrato un calo, l’analisi dei vari settori suggerisce segnali di recupero in atto, in particolare nella manifattura. Tuttavia, il percorso verso un recupero completo richiederà tempo e un monitoraggio attento delle dinamiche economiche in corso.