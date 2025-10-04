Analisi del recente calo dell’indice del clima aziendale in Germania

Nel mese di settembre, l’indice del clima imprenditoriale IFO ha registrato una diminuzione significativa, scendendo a 87,7 rispetto ai 88,9 rilevati ad agosto.

Questo rappresenta una riduzione di 1,2 punti rispetto al mese precedente, in linea con la variazione media storica di 1,1 punti. Questo calo segna la fine di una serie di otto mesi consecutivi di crescita iniziata a dicembre 2024, quando l’indice era fissato a 84,8. La diminuzione è particolarmente accentuata nel settore dei servizi, che ha subito effetti negativi, mentre il settore industriale ha mostrato una relativa stabilità.

Impatto del declino su vari settori

Il recente calo è principalmente attribuibile alle difficoltà incontrate dal settore dei servizi, in particolare nelle aree legate a trasporti e logistica. Tuttavia, i dati provenienti dal survey PMI offrono una prospettiva più ottimistica per settembre, con l’indice composito che è salito bruscamente a 52,4 rispetto al 50,5 di agosto. Questo aumento suggerisce che i miglioramenti nel settore dei servizi hanno efficacemente contrastato parte del declino nel settore industriale.

Resilienza del settore manifatturiero

Dall’inizio del 2025, diversi sondaggi di opinione hanno messo in luce una ripresa del settore manifatturiero, evidenziando una tendenza al rialzo nell’utilizzo della capacità produttiva. In particolare, anche il commercio all’ingrosso ha registrato miglioramenti, mentre il settore delle costruzioni appare leggermente indietro. I progressi nel manifatturiero sono principalmente evidenti in segmenti come apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaceutici, tessili e attrezzature per il trasporto, escluse le automobili.

Analisi delle performance per settore

Secondo l’ultima indagine dell’IFO, su 21 sottosettori industriali, otto sono attualmente classificati in uno stato favorevole. Questo rappresenta un notevole incremento rispetto ai tre registrati alla fine del 2024. Tra questi otto, sei sono definiti in recupero e due in espansione. Ciò suggerisce che, nonostante il recente calo dell’indice, il slancio positivo osservato dall’inizio dell’anno continua, sebbene a un ritmo misurato.

Aspettative di crescita futura

Le previsioni per la crescita economica della Germania indicano un aumento moderato nel terzo trimestre, con una stima di 0,1% rispetto al trimestre precedente. Le misure di supporto agli investimenti adottate dal Bundestag a settembre dovrebbero iniziare a mostrare i loro effetti principalmente nel quarto trimestre, con una previsione di crescita di 0,3% rispetto al trimestre precedente. Un impatto più significativo è atteso nel 2026, con una proiezione di crescita media di 1,4% per l’anno.

Comprendere le differenze tra IFO e PMI

La divergenza tra le indagini IFO e PMI può essere attribuita alle loro metodologie differenti. L’indice composito PMI di S&P Global si basa su un campione ridotto di circa 800 aziende, concentrandosi esclusivamente sui settori manifatturiero e dei servizi. Al contrario, l’indice composito IFO intervista quasi 9.000 aziende, coprendo un’ampia gamma di settori tra cui costruzione, commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso. Inoltre, l’indice IFO include un componente prospettico che valuta come le aziende percepiscono le condizioni economiche future, una caratteristica assente nell’indice composito PMI.

Nonostante il recente calo dell’indice di clima aziendale IFO, che mette in evidenza sfide soprattutto nel settore dei servizi, il quadro generale risulta complesso. La resilienza del settore manifatturiero e la graduale ripresa in vari segmenti industriali offrono un contrappeso al rallentamento osservato. Gli attori del mercato osserveranno attentamente l’evoluzione degli effetti delle misure legislative nei prossimi trimestri, poiché queste influenzeranno il percorso dell’economia tedesca.