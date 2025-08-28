Analisi della situazione finanziaria di Dolce & Gabbana: ricavi in crescita ma perdite in aumento

Dolce & Gabbana, il prestigioso marchio fondato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, si trova oggi a dover affrontare una crisi finanziaria notevole, nonostante il settore beauty stia registrando una crescita dei ricavi.

I dati del bilancio consolidato, depositati a marzo, dipingono un quadro allarmante per la griffe: le perdite si sono amplificate a causa di oneri finanziari e straordinari, senza dimenticare l’impatto dei tassi d’interesse. Ma come è possibile che un brand così iconico si trovi in questa situazione?

Crescita dei ricavi e perdite preoccupanti

Nel bilancio, i ricavi hanno mostrato un incremento, passando da 1,83 miliardi a oltre 1,9 miliardi di euro, con un aumento del 4% se considerati a cambi reported. Tuttavia, la perdita netta ha raggiunto l’allarmante cifra di 147 milioni di euro, un netto peggioramento rispetto ai 17,5 milioni dello stesso periodo precedente. Questo contrasto tra crescita e perdite solleva interrogativi sulla sostenibilità del modello di business attuale. Come può un marchio così affermato affrontare una sfida di tale portata?

Analizzando più nel dettaglio i canali di vendita, emerge un notevole calo nel retail, che ha generato 921,2 milioni di euro, segnando un preoccupante -32,3% rispetto all’anno precedente. Al contrario, il settore wholesale ha visto un incremento significativo, con vendite che hanno toccato i 924 milioni, grazie in gran parte al boom delle vendite nel settore beauty, passato da 463 milioni a 603 milioni. Questo divario tra i due canali mette in luce la necessità di ristrutturare e rinnovare le strategie commerciali. È chiaro che serve un cambio di rotta.

Le sfide finanziarie e gli investimenti richiesti

Un’analisi più approfondita della marginalità rivela che l’EBITDA è diminuito drasticamente da 81 milioni a 30,6 milioni, mentre l’EBIT è passato da un valore positivo di 3,1 milioni a una perdita di circa 130 milioni. La posizione finanziaria netta ha subito un aggravio, passando da -167,2 milioni a -453,3 milioni, a causa di investimenti che hanno assorbito cassa per 170,6 milioni e delle spese operative che hanno comportato un utilizzo di cassa di 115,4 milioni. Di fronte a queste sfide, come può Dolce & Gabbana trovare la strada per la ripresa?

Il debito verso le banche è aumentato significativamente, passando da 358 a 495 milioni di euro, principalmente a causa dell’aumento dei tassi d’interesse. Per affrontare questa situazione critica, Dolce & Gabbana ha cercato di ristrutturare la propria situazione finanziaria, finalizzando ad aprile un nuovo finanziamento bancario da 100 milioni di euro e perfezionando un accordo per rivedere il piano di rimborso di un precedente finanziamento. Queste manovre sono sufficienti per rimettere in carreggiata il marchio?

Prospettive future: il ruolo del settore beauty

Nonostante le difficoltà, il settore beauty rappresenta un’ancora di salvezza per Dolce & Gabbana. Con un aumento significativo delle vendite, l’azienda ha l’opportunità di concentrarsi su questo segmento e di espandere ulteriormente la propria offerta. A luglio, la società ha emesso un’obbligazione privata di 150 milioni di euro, garantita da Sace, per sostenere la crescita della linea beauty. Questo passo è fondamentale per mantenere la liquidità e investire in strategie di marketing e sviluppo dei prodotti. Ma basterà?

In conclusione, mentre Dolce & Gabbana affronta sfide significative, soprattutto sul fronte finanziario, l’azienda ha la possibilità di sfruttare il potenziale di crescita del mercato beauty per ristabilire la propria posizione nel settore della moda. La chiave sarà trovare un equilibrio tra il rafforzamento delle vendite e la gestione efficace delle spese, rimanendo al contempo fedeli all’identità del marchio. Sarà interessante vedere quali scelte strategiche verranno fatte nei prossimi mesi.