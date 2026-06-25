Analisi delle azioni: Prysmian e Italgas sotto i riflettori

IntesaSanpaolo ha aggiornato le sue raccomandazioni su Prysmian e Italgas, con target price in aumento e nuove prospettive per gli investitori

Il mondo degli investimenti è in continua evoluzione, e le raccomandazioni delle banche d’affari giocano un ruolo cruciale nelle decisioni degli investitori. Recentemente, IntesaSanpaolo ha aggiornato le sue valutazioni su due importanti società italiane: Prysmian e Italgas. Queste nuove indicazioni offrono spunti interessanti per chi è alla ricerca di opportunità di investimento.

Le raccomandazioni delle banche d’affari sono strumenti preziosi per gli investitori, ma è importante ricordare che si tratta di valutazioni basate su fonti ritenute attendibili, senza garanzia di assoluta esattezza. Queste indicazioni sono fornite al solo scopo informativo e non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio.

Prysmian: un buy con target price in aumento

IntesaSanpaolo ha assegnato un giudizio buy a Prysmian con un target price di 173 euro. Questo aggiornamento riflette le prospettive positive per l’azienda, che opera nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni. La banca d’affari ha evidenziato il potenziale di crescita del gruppo, supportato da recenti contratti e progetti internazionali.

Tra i fattori che hanno influenzato questa valutazione, c’è il contratto quadro da 910 milioni di euro per le interconnessioni elettriche delle isole greche. Questo progetto rappresenta un’opportunità significativa per Prysmian, rafforzando la sua posizione nel mercato europeo. Inoltre, la società sta beneficiando della crescente domanda di infrastrutture energetiche avanzate, un trend che si prevede continuerà nei prossimi anni.

Italgas: neutral con target price a 10,60 euro

Per Italgas IntesaSanpaolo ha mantenuto un giudizio neutral con un target price di 10,60 euro. Questa valutazione riflette un approccio prudente verso la società, che opera nel settore della distribuzione del gas. La banca d’affari ha considerato il piano strategico 2026-2032 di Italgas, che include investimenti significativi in infrastrutture e innovazione.

Nonostante le prospettive positive a lungo termine, Italgas deve affrontare sfide legate alla transizione energetica e alla concorrenza nel mercato europeo. La valutazione neutral indica che, secondo IntesaSanpaolo, il titolo potrebbe performare in linea con il mercato, senza particolari sorprese positive o negative.

Oltre a Prysmian e Italgas, altre società italiane hanno ricevuto raccomandazioni positive da parte di banche d’affari. Acea è stata giudicata buy con un fair value di 26 euro, migliorato dai precedenti 25 euro, grazie a una nuova emissione obblazionaria. Datrix ha un target price di 2,50 euro, mentre Digital Bros ha un fair value di 15 euro.

Icop ha visto il suo prezzo obiettivo alzato a 35 euro dai precedenti 28 euro, e Stellantis ha un obiettivo di 8,30 euro in scia ai dati sulle immatricolazioni in Europa a maggio. Queste raccomandazioni offrono un quadro completo delle opportunità di investimento nel mercato italiano.

Prysmian e Italgas, in particolare, sono sotto i riflettori per le loro prospettive di crescita e le sfide che devono affrontare. Come sempre, è fondamentale fare una valutazione approfondita prima di prendere decisioni di investimento.