Analisi dell’economia veneta nel 2026: stagnazione e sfide per il biennio 2026-27

L'economia del Veneto nel 2026 mostra segni di stagnazione, con il PIL regionale che cresce solo dello 0,1%. Scopri le sfide e le opportunità per il futuro.

Il Veneto si trova di fronte a un anno economico complesso. Secondo i dati presentati a Venezia, l’economia regionale ha registrato una crescita minima nel 2026, con un PIL che è aumentato solo dello 0,1%, ben al di sotto della media nazionale dello 0,5%. Questo scenario di stagnazione è il risultato di una serie di fattori che hanno influenzato diversi settori chiave della regione.

La situazione attuale riflette le difficoltà del settore industriale, che ha visto una riduzione della produzione manifatturiera e un calo delle esportazioni. Le imprese venete devono affrontare sfide significative, tra cui l’incertezza geopolitica e le conseguenze della crisi di Hormuz. Nonostante ciò, alcuni settori come le costruzioni e il turismo mostrano segni di resilienza.

Le difficoltà del settore industriale

Il settore industriale del Veneto ha subito un rallentamento significativo nel 2026. La produzione manifatturiera è diminuita, con un calo del fatturato in termini reali e una crescita modesta degli investimenti. L’export, tradizionalmente un pilastro dell’economia regionale, ha registrato una lieve diminuzione, senza beneficiare dell’anticipo delle vendite verso gli Stati Uniti osservato in altre regioni prima dell’imposizione dei nuovi dazi.

Le vendite negli Stati Uniti, terzo mercato di sbocco per i prodotti veneti, sono calate nel complesso del 2026, a differenza del dato nazionale. Questo calo è attribuibile in parte alla scarsa specializzazione del Veneto nel settore farmaceutico, che ha beneficiato maggiormente dell’anticipo delle vendite. Inoltre, il rischio geopolitico continua a condizionare l’attività delle imprese industriali, con tre quinti delle aziende che prevedono un impatto significativo nel biennio 2026-27.

L’impatto della crisi di Hormuz

La crisi di Hormuz ha avuto un effetto negativo sugli investimenti, che sono previsti in riduzione a causa dell’incertezza sui tempi di risoluzione. Questo scenario è ulteriormente complicato dalle difficoltà dell’economia tedesca, che ha un impatto indiretto sul sistema produttivo veneto. Nonostante una quota inferiore di valore aggiunto legata all’automotive rispetto alla media nazionale, il Veneto dipende in misura maggiore dalla domanda di costruttori esteri, in larga parte tedeschi.

Resilienza nei settori delle costruzioni e del turismo

Mentre il settore industriale affronta sfide significative, le costruzioni e il turismo mostrano segni di resilienza. Il settore delle costruzioni è rimasto in crescita nel 2026, sostenuto dagli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dall’edilizia privata, favorita dalla ripresa del mercato immobiliare residenziale e non residenziale.

Il turismo, un altro pilastro dell’economia veneta, ha registrato un lieve aumento delle presenze turistiche, soprattutto nel comprensorio montano. Tuttavia, le imprese si attendono una stazionarietà del fatturato e una riduzione degli investimenti per il 2026. Il settore fieristico, particolarmente sviluppato in Veneto, ha avuto un’evoluzione più favorevole dopo la pandemia rispetto alla media nazionale, con un calo dei partecipanti inferiore e un aumento degli espositori.

Prospettive per il mercato del lavoro e il credito

Il mercato del lavoro nel Veneto ha mostrato un peggioramento nel 2026, con una riduzione del numero degli occupati, soprattutto per la componente femminile e per il lavoro a tempo parziale. Nonostante l’aumento dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, il saldo tra assunzioni e cessazioni nel settore privato non agricolo si è quasi dimezzato rispetto all’anno precedente, e il tasso di disoccupazione è lievemente cresciuto.

Sul fronte del credito, il calo dei prestiti bancari alle imprese si è attenuato nel 2026, ma la domanda di credito resta limitata dalla maggiore autonomia finanziaria delle imprese e dalle prospettive economiche incerte. Il tasso di deterioramento è cresciuto solo marginalmente, mentre il costo del credito ha continuato a calare nel primo semestre del 2026 per poi stabilizzarsi nel secondo.

Per le famiglie consumatrici, il reddito disponibile nominale è aumentato nel 2026, anche se meno della media italiana. L’inflazione è salita all’1,7%, con i redditi reali che sono ristagnati e i consumi interni che sono debolmente cresciuti. I prestiti erogati da banche e società finanziarie alle famiglie sono aumentati grazie al rafforzamento della dinamica dei mutui e all’ulteriore incremento del credito al consumo.

Tuttavia, la resilienza dei settori delle costruzioni e del turismo offre un raggio di speranza, mentre le imprese e le famiglie affrontano le sfide economiche con una maggiore autonomia finanziaria e una gestione prudente del credito.