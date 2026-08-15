Documento di Economia e Finanza Regionale 2027-2029: gli obiettivi della Sardegna

La Sardegna guarda al futuro con il nuovo Documento di Economia e Finanza Regionale 2027-2029, approvato dalla Giunta regionale. Scopri le priorità e gli obiettivi per il prossimo triennio.

La Sardegna ha compiuto un passo significativo verso la pianificazione del proprio futuro economico con l’approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029. Questo strumento strategico, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Giuseppe Meloni delinea le linee guida per lo sviluppo della regione nei prossimi tre anni.

Il DEFR rappresenta un aggiornamento annuale del Programma Regionale di Sviluppo e definisce le priorità di intervento, il quadro finanziario e gli strumenti necessari per attuarle. Questo documento è ora in attesa dell’approvazione del Consiglio regionale.

Gli obiettivi strategici del DEFR 2027-2029

Il DEFR 2027-2029 si articola attorno a cinque Focus principali, che riflettono i dieci ambiti strategici del Programma Regionale di Sviluppo. Questi includono:

Vivere i territori dedicato alla coesione territoriale, abitabilità e mobilità;

dedicato alla coesione territoriale, abitabilità e mobilità; Prendersi cura delle persone per salute, inclusione sociale e benessere delle comunità;

per salute, inclusione sociale e benessere delle comunità; Crescere con la conoscenza per scuola, formazione, cultura, lavoro e cittadinanza attiva;

per scuola, formazione, cultura, lavoro e cittadinanza attiva; Innovare per competere per impresa, ricerca, sostenibilità, transizione energetica e trasformazione digitale;

per impresa, ricerca, sostenibilità, transizione energetica e trasformazione digitale; Governare con i territori dedicato alla qualità delle istituzioni, alla partecipazione e alla capacità amministrativa.

“Abbiamo appena approvato una variazione di bilancio di grande rilievo e siamo già al lavoro sulla prossima manovra finanziaria”, dichiara Giuseppe Meloni. “Con l’approvazione del DEFR 2027-2029 definiamo gli indirizzi e gli obiettivi strategici del prossimo triennio, a partire dai quali faremo le prossime scelte di bilancio.”

L’assessore sottolinea l’importanza di approvare gli strumenti di programmazione e di bilancio nei tempi corretti per dare certezza alle politiche, consentire alle strutture di operare prima e utilizzare più efficacemente le risorse disponibili con effetti più rapidi per cittadini, imprese e territori.

Il percorso di riallineamento del ciclo di programmazione

Il DEFR 2027-2029 rappresenta un passo fondamentale nel percorso di riallineamento del ciclo di programmazione e di bilancio avviato negli ultimi due anni. Questo processo è considerato essenziale per la qualità dell’azione della Regione.

“È un aspetto sul quale abbiamo investito molto e che considero essenziale per la qualità dell’azione della Regione”, conclude Meloni. “Approvando gli strumenti di programmazione e di bilancio nei tempi corretti diamo certezza alle politiche, consentiamo alle strutture di operare prima e utilizziamo più efficacemente le risorse disponibili con effetti più rapidi per cittadini, imprese e territori.”

Con l’approvazione del DEFR 2027-2029, la Sardegna si prepara a affrontare le sfide future con una pianificazione strategica mirata e un utilizzo efficiente delle risorse disponibili.