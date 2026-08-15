Chi sono i nuovi membri del Consiglio per l’Economia nominato dal Papa

Il Santo Padre ha recentemente annunciato importanti nomine e conferme nel Consiglio per l’Economia un organo cruciale per la gestione finanziaria della Santa Sede. Tra i nuovi membri figurano eminenti cardinali e professionisti di alto profilo, provenienti da diversi settori e paesi.
Queste nomine rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione e la trasparenza nella gestione delle risorse economiche della Chiesa. I nuovi membri portano con sé una vasta esperienza in settori chiave come la finanza, l’amministrazione e la comunicazione.
Le nuove nomine nel dettaglio
Tra i nuovi membri del Consiglio per l’Economia troviamo:
- Cardinale Grzegorz Ryś Arcivescovo di Kraków (Polonia)
- Cardinale Ladislav Nemet S.V.D., Arcivescovo di Beograd (Serbia)
- Cardinale Jean-Paul Vesco O.P., Arcivescovo di Alger (Algeria)
- Cardinale Roberto Repole Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa (Italia)
- Dott. Denis Duverne Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondation pour la Recherche Médicale
- Principessa Gisela Liechtenstein Amministratore Delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement
- Dott. Paolo Nusiner Direttore Generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione
- Dott.ssa Elena Wettstein Principato Responsabile della Gestione delle Vendite di Europe International di UBS Group AG
Conferme e ruoli chiave
Oltre alle nuove nomine, il Santo Padre ha confermato alcuni membri già presenti nel Consiglio per l’Economia:
- Cardinale Reinhard Marx Arcivescovo di München und Freising (Germania), come Coordinatore
- Prof.ssa Charlotte Kreuter-Kirchhof titolare della Cattedra di Diritto Pubblico Tedesco e Straniero presso la Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (Germania), come Vice-Coordinatore
- Cardinale Odilo Pedro Scherer Arcivescovo di São Paulo (Brasile)
- Cardinale Gérald Cyprien Lacroix dell’Istituto Secolare Pio X, Arcivescovo di Québec (Canada)
- Cardinale Joseph William Tobin C.SS.R., Arcivescovo di Newark (Stati Uniti d’America)
- Dott.ssa Leslie Jane Ferrar Amministratore fiduciario dell’Arcidiocesi di Westminster (Gran Bretagna)
- Dott. Alberto Minali Amministratore delegato di REVO Insurance
- Monsignore Brian Edwin Ferme come Segretario
Profili dei nuovi membri laici
I nuovi membri laici del Consiglio per l’Economia portano con sé competenze e esperienze uniche:
Dott. Denis Duverne
Nato a Lyon (Francia) il 31 ottobre 1953, il Dott. Denis Duverne si è laureato all’École des Hautes Études commerciales e all’École Nationale d’Administration a Paris. Ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore assicurativo e della ricerca medica, tra cui Presidente dell’Europe Insurance CFO Forum e Amministratore Delegato di AXA.
Principessa Gisela Liechtenstein
Nata a Feldkirch (Austria) il 26 giugno 1990, la Principessa Gisela Liechtenstein si è laureata in Ingegneria ambientale presso l’Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Svizzera). Ha lavorato in vari settori, tra cui l’investment banking e l’ingegneria, e attualmente è Amministratore Delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement.
Dott. Paolo Nusiner
Nato a Bergamo (Italia) il 13 giugno 1963, il Dott. Paolo Nusiner si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Ha lavorato in settori industriali, nell’editoria cattolica, nell’università e nella sanità. Dal giugno 2015 è Direttore Generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione.
Dott.ssa Elena Wettstein Principato
Nata a Roma (Italia) nel 1987, la Dott.ssa Elena Wettstein Principato ha conseguito una Laurea magistrale in Economia presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha maturato esperienza nel wealth management e nei servizi finanziari, lavorando in Italia, Stati Uniti d’America e Svizzera. Attualmente è Responsabile della Gestione delle Vendite Europe International di UBS Group AG.