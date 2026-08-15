Chi sono i nuovi membri del Consiglio per l’Economia nominato dal Papa

Il Santo Padre ha nominato nuovi membri del Consiglio per l’Economia, tra cui cardinali e professionisti di spicco. Scopri le loro storie e competenze.

Il Santo Padre ha recentemente annunciato importanti nomine e conferme nel Consiglio per l’Economia un organo cruciale per la gestione finanziaria della Santa Sede. Tra i nuovi membri figurano eminenti cardinali e professionisti di alto profilo, provenienti da diversi settori e paesi.

Queste nomine rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione e la trasparenza nella gestione delle risorse economiche della Chiesa. I nuovi membri portano con sé una vasta esperienza in settori chiave come la finanza, l’amministrazione e la comunicazione.

Le nuove nomine nel dettaglio

Tra i nuovi membri del Consiglio per l’Economia troviamo:

Cardinale Grzegorz Ryś Arcivescovo di Kraków (Polonia)

Arcivescovo di Kraków (Polonia) Cardinale Ladislav Nemet S.V.D., Arcivescovo di Beograd (Serbia)

S.V.D., Arcivescovo di Beograd (Serbia) Cardinale Jean-Paul Vesco O.P., Arcivescovo di Alger (Algeria)

O.P., Arcivescovo di Alger (Algeria) Cardinale Roberto Repole Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa (Italia)

Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa (Italia) Dott. Denis Duverne Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondation pour la Recherche Médicale

Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondation pour la Recherche Médicale Principessa Gisela Liechtenstein Amministratore Delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement

Amministratore Delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement Dott. Paolo Nusiner Direttore Generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione

Direttore Generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione Dott.ssa Elena Wettstein Principato Responsabile della Gestione delle Vendite di Europe International di UBS Group AG

Conferme e ruoli chiave

Oltre alle nuove nomine, il Santo Padre ha confermato alcuni membri già presenti nel Consiglio per l’Economia:

Cardinale Reinhard Marx Arcivescovo di München und Freising (Germania), come Coordinatore

Arcivescovo di München und Freising (Germania), come Coordinatore Prof.ssa Charlotte Kreuter-Kirchhof titolare della Cattedra di Diritto Pubblico Tedesco e Straniero presso la Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (Germania), come Vice-Coordinatore

titolare della Cattedra di Diritto Pubblico Tedesco e Straniero presso la Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (Germania), come Vice-Coordinatore Cardinale Odilo Pedro Scherer Arcivescovo di São Paulo (Brasile)

Arcivescovo di São Paulo (Brasile) Cardinale Gérald Cyprien Lacroix dell’Istituto Secolare Pio X, Arcivescovo di Québec (Canada)

dell’Istituto Secolare Pio X, Arcivescovo di Québec (Canada) Cardinale Joseph William Tobin C.SS.R., Arcivescovo di Newark (Stati Uniti d’America)

C.SS.R., Arcivescovo di Newark (Stati Uniti d’America) Dott.ssa Leslie Jane Ferrar Amministratore fiduciario dell’Arcidiocesi di Westminster (Gran Bretagna)

Amministratore fiduciario dell’Arcidiocesi di Westminster (Gran Bretagna) Dott. Alberto Minali Amministratore delegato di REVO Insurance

Amministratore delegato di REVO Insurance Monsignore Brian Edwin Ferme come Segretario

Profili dei nuovi membri laici

I nuovi membri laici del Consiglio per l’Economia portano con sé competenze e esperienze uniche:

Dott. Denis Duverne

Nato a Lyon (Francia) il 31 ottobre 1953, il Dott. Denis Duverne si è laureato all’École des Hautes Études commerciales e all’École Nationale d’Administration a Paris. Ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore assicurativo e della ricerca medica, tra cui Presidente dell’Europe Insurance CFO Forum e Amministratore Delegato di AXA.

Principessa Gisela Liechtenstein

Nata a Feldkirch (Austria) il 26 giugno 1990, la Principessa Gisela Liechtenstein si è laureata in Ingegneria ambientale presso l’Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Svizzera). Ha lavorato in vari settori, tra cui l’investment banking e l’ingegneria, e attualmente è Amministratore Delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement.

Dott. Paolo Nusiner

Nato a Bergamo (Italia) il 13 giugno 1963, il Dott. Paolo Nusiner si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Ha lavorato in settori industriali, nell’editoria cattolica, nell’università e nella sanità. Dal giugno 2015 è Direttore Generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione.

Dott.ssa Elena Wettstein Principato

Nata a Roma (Italia) nel 1987, la Dott.ssa Elena Wettstein Principato ha conseguito una Laurea magistrale in Economia presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha maturato esperienza nel wealth management e nei servizi finanziari, lavorando in Italia, Stati Uniti d’America e Svizzera. Attualmente è Responsabile della Gestione delle Vendite Europe International di UBS Group AG.