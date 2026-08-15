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16 Agosto 2026

Chi sono i nuovi membri del Consiglio per l’Economia nominato dal Papa

Il Santo Padre ha nominato nuovi membri del Consiglio per l’Economia, tra cui cardinali e professionisti di spicco. Scopri le loro storie e competenze.

· · 3 min
Chi sono i nuovi membri del Consiglio per l’Economia nominato dal Papa

Il Santo Padre ha recentemente annunciato importanti nomine e conferme nel Consiglio per l’Economia un organo cruciale per la gestione finanziaria della Santa Sede. Tra i nuovi membri figurano eminenti cardinali e professionisti di alto profilo, provenienti da diversi settori e paesi.

Queste nomine rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione e la trasparenza nella gestione delle risorse economiche della Chiesa. I nuovi membri portano con sé una vasta esperienza in settori chiave come la finanza, l’amministrazione e la comunicazione.

Le nuove nomine nel dettaglio

Tra i nuovi membri del Consiglio per l’Economia troviamo:

  • Cardinale Grzegorz Ryś Arcivescovo di Kraków (Polonia)
  • Cardinale Ladislav Nemet S.V.D., Arcivescovo di Beograd (Serbia)
  • Cardinale Jean-Paul Vesco O.P., Arcivescovo di Alger (Algeria)
  • Cardinale Roberto Repole Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa (Italia)
  • Dott. Denis Duverne Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondation pour la Recherche Médicale
  • Principessa Gisela Liechtenstein Amministratore Delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement
  • Dott. Paolo Nusiner Direttore Generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione
  • Dott.ssa Elena Wettstein Principato Responsabile della Gestione delle Vendite di Europe International di UBS Group AG

Conferme e ruoli chiave

Oltre alle nuove nomine, il Santo Padre ha confermato alcuni membri già presenti nel Consiglio per l’Economia:

  • Cardinale Reinhard Marx Arcivescovo di München und Freising (Germania), come Coordinatore
  • Prof.ssa Charlotte Kreuter-Kirchhof titolare della Cattedra di Diritto Pubblico Tedesco e Straniero presso la Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (Germania), come Vice-Coordinatore
  • Cardinale Odilo Pedro Scherer Arcivescovo di São Paulo (Brasile)
  • Cardinale Gérald Cyprien Lacroix dell’Istituto Secolare Pio X, Arcivescovo di Québec (Canada)
  • Cardinale Joseph William Tobin C.SS.R., Arcivescovo di Newark (Stati Uniti d’America)
  • Dott.ssa Leslie Jane Ferrar Amministratore fiduciario dell’Arcidiocesi di Westminster (Gran Bretagna)
  • Dott. Alberto Minali Amministratore delegato di REVO Insurance
  • Monsignore Brian Edwin Ferme come Segretario

Profili dei nuovi membri laici

I nuovi membri laici del Consiglio per l’Economia portano con sé competenze e esperienze uniche:

Dott. Denis Duverne

Nato a Lyon (Francia) il 31 ottobre 1953, il Dott. Denis Duverne si è laureato all’École des Hautes Études commerciales e all’École Nationale d’Administration a Paris. Ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore assicurativo e della ricerca medica, tra cui Presidente dell’Europe Insurance CFO Forum e Amministratore Delegato di AXA.

Principessa Gisela Liechtenstein

Nata a Feldkirch (Austria) il 26 giugno 1990, la Principessa Gisela Liechtenstein si è laureata in Ingegneria ambientale presso l’Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Svizzera). Ha lavorato in vari settori, tra cui l’investment banking e l’ingegneria, e attualmente è Amministratore Delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement.

Dott. Paolo Nusiner

Nato a Bergamo (Italia) il 13 giugno 1963, il Dott. Paolo Nusiner si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Ha lavorato in settori industriali, nell’editoria cattolica, nell’università e nella sanità. Dal giugno 2015 è Direttore Generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione.

Dott.ssa Elena Wettstein Principato

Nata a Roma (Italia) nel 1987, la Dott.ssa Elena Wettstein Principato ha conseguito una Laurea magistrale in Economia presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha maturato esperienza nel wealth management e nei servizi finanziari, lavorando in Italia, Stati Uniti d’America e Svizzera. Attualmente è Responsabile della Gestione delle Vendite Europe International di UBS Group AG.

Autore

Susanna Riva

Susanna Riva osserva Bologna dalla finestra dell’Archivio di Stato dove una volta ha passato una settimana a consultare faldoni sulle cooperative cittadine: quel documento segnò la scelta editoriale di approfondire responsabilità istituzionali. Tiene linea critica nella redazione, amante del caffè lungo e del taccuino sempre pieno.

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