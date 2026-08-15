GDPNow 2026: perché la stima di crescita è crollata dal 6,2% al 4,3%

Il modello GDPNow della Atlanta Fed ha ridotto drasticamente la stima di crescita del PIL per il terzo trimestre 2026, scendendo dal 6,2% al 4,3%. Scopri i dettagli.

Le previsioni economiche per il terzo trimestre del 2026 hanno subito un brusco cambiamento. Il modello GDPNow della Atlanta Fed noto per le sue stime in tempo reale, ha registrato un calo significativo, passando dal 6,2% al 4,3% in meno di due settimane. Questo ribaltamento ha suscitato l’attenzione degli economisti e degli investitori, che ora cercano di comprendere le implicazioni di questa revisione.

Il Survey of Professional Forecasters ha recentemente pubblicato i suoi dati, mostrando una divergenza tra le previsioni iniziali e le stime aggiornate. La figura 1, che include i dati del PIL, le previsioni dei professionisti e le stime di vari modelli, evidenzia questa discrepanza. Ma cosa ha causato questo improvviso cambiamento?

Le componenti chiave del ribaltamento

Due fattori principali hanno contribuito alla revisione al ribasso delle stime di crescita. Innanzitutto, la previsione per le spese per consumi personali reali è scesa bruscamente dal 4,1% al 2,5%. Questo indicatore è cruciale, poiché i consumi personali rappresentano circa due terzi del PIL degli Stati Uniti. Inoltre, la stima per gli investimenti privati domestici reali è diminuita dal 17,9% al 15,2%. Questi due elementi combinati hanno portato a una riduzione significativa della crescita prevista.

Il modello GDPNow non è una previsione ufficiale della Atlanta Fed, ma un esercizio statistico che utilizza la metodologia del Bureau of Economic Analysis per calcolare il PIL. Il modello incorpora i dati più recenti disponibili man mano che vengono rilasciati durante il trimestre. Le stime precedenti mostrano una discesa graduale: 6,2% il 3 agosto, 5,9% il 4 agosto, 5,8% il 6 agosto, e infine 4,3% il 14 agosto. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 18 agosto 2026.

L’importanza della traiettoria

La traiettoria delle stime è spesso più significativa del numero finale. Un calo così netto nelle previsioni dei consumi personali suggerisce che i dati in arrivo sono stati più deboli del previsto. Questo può avere implicazioni significative per le politiche economiche e le decisioni degli investitori. La New York Fed e altre istituzioni stanno monitorando attentamente questi sviluppi per adeguare le loro strategie.

Le ragioni principali includono un rallentamento delle spese per consumi e una riduzione degli investimenti privati. Questi cambiamenti sottolineano l’importanza di monitorare attentamente i dati economici in tempo reale per comprendere meglio la direzione dell’economia.