Analisi dell’ultimo calo dell’indice del clima imprenditoriale in Germania

Nel mese di settembre, l’indice del clima aziendale IFO ha subito una flessione, scendendo a 87,7 rispetto ai 88,9 registrati ad agosto.

Questa diminuzione di 1,2 punti segna la conclusione di otto mesi consecutivi di crescita, iniziata con un valore di 84,8 a. Il settore dei servizi ha principalmente risentito di questa contrazione, mentre l’industria ha mostrato una certa stabilità, mantenendosi su livelli più favorevoli rispetto alla fine dello scorso anno.

La caduta di 1,2 punti è stata principalmente influenzata dal settore dei servizi, in particolare dai comparti del trasporto e della logistica. Questo contrasta con i risultati del sondaggio PMI, che ha evidenziato un trend piuttosto positivo per settembre, con l’indice composito che è salito in modo significativo a 52,4, rispetto al precedente 50,5. In questo caso, il miglioramento nei servizi ha più che compensato un lieve deterioramento nell’industria.

Panoramica del settore industriale

Dal principio del 2025, i sondaggi di opinione hanno mostrato un miglioramento nel settore della manifattura, con un incremento nell’utilizzo della capacità produttiva. Anche il commercio all’ingrosso ha mostrato segni di recupero, sebbene il settore delle costruzioni stia ancora mostrando segnali di stagnazione. Le aree industriali che stanno vivendo un miglioramento includono l’equipaggiamento elettrico ed elettronico, il settore farmaceutico, il tessile e l’equipaggiamento dei trasporti, escluse le automobili.

Settori in crescita

Significativo è il fatto che, secondo l’indagine IFO, otto sotto-settori industriali su ventuno stanno vivendo una situazione favorevole, con sei in fase di recupero e due in fase di espansione. Questo rappresenta un miglioramento notevole rispetto ai tre sotto-settori favorevoli riscontrati alla fine del 2024. Sebbene l’andamento attuale sia incoraggiante, rimane limitato nella sua portata.

Prospettive per la crescita economica

Le previsioni per la crescita della Germania per il terzo trimestre si attestano su un modesto 0,1% rispetto al trimestre precedente. Si prevede che le misure di supporto agli investimenti approvate dal Bundestag nel mese di settembre inizieranno a produrre effetti principalmente a partire dal quarto trimestre, con una previsione di crescita di 0,3% rispetto al trimestre precedente e un impatto più significativo nel 2026, quando si prevede una crescita media del 1,4% per l’intero anno.

Analisi delle divergenze nei dati

È interessante notare che le discrepanze tra i risultati dell’indice PMI e l’indice IFO possono essere parzialmente spiegate da differenze metodologiche. L’indice composito PMI di S&P Global si basa su un campione di circa 800 aziende, limitato ai settori manifatturiero e dei servizi, mentre l’indice composito IFO include quasi 9.000 aziende e copre anche il settore delle costruzioni, oltre al commercio al dettaglio e all’ingrosso. Inoltre, l’indice IFO comprende un componente prospettico, che considera come le aziende valutano l’evoluzione del loro business nei prossimi sei mesi, cosa che l’indice PMI non fa.

Questi dati suggeriscono un quadro economico complesso e in evoluzione per la Germania. Mentre alcuni settori mostrano segni di ripresa, altri continuano a lottare per trovare una direzione positiva. La situazione attuale richiede una vigilanza continua e analisi per comprendere pienamente le dinamiche di mercato e le possibilità di crescita futura.