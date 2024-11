Situazione attuale delle borse europee

Le borse del Vecchio Continente si presentano con un andamento cauteloso, in particolare il Ftse Mib di Piazza Affari, che segna una variazione quasi nulla, attestandosi a 34.500 punti con un leggero calo dello 0,1%. Tra i titoli più performanti, Unipol si distingue con un incremento del 0,5%, mentre Prysmian e Mps registrano perdite rispettivamente del 1,4% e dello 0,9%. Questo scenario di stabilità è influenzato dall’attesa per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, un evento che potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati globali.

Attese per le decisioni delle banche centrali

Il focus degli investitori è rivolto non solo al voto negli Usa, ma anche alle riunioni delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve e della Bank of England, entrambe programmate per giovedì. Si prevede che la Fed possa annunciare un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, mentre la Bank of England potrebbe seguire con una riduzione dello 0,25%. Queste decisioni sono attese con grande interesse, poiché potrebbero influenzare il costo del denaro e, di conseguenza, l’andamento dei mercati finanziari.

Indicatori macroeconomici e andamento delle materie prime

Oggi si attende la pubblicazione dell’indice ISM servizi, un indicatore chiave per valutare la salute dell’economia statunitense. Nel frattempo, la stagione delle trimestrali continua sia in Europa che in America, con gli investitori che analizzano i risultati delle aziende per trarre indicazioni sulle prospettive future. Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane stabile attorno ai 127 punti base, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 3,69% e quello del benchmark tedesco al 2,42%. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent ha superato i 75 dollari al barile, sostenuto dalla decisione dell’Opec+ di posticipare la rimozione dei tagli alle forniture, mentre l’oro mostra un lieve calo, scendendo a 2.733 dollari l’oncia.

Andamento dei cambi valutari

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro si mantiene stabile in area 1,089, mentre il dollaro/yen si attesta sopra quota 152. Questi movimenti sono indicativi di un contesto di incertezza, in cui gli investitori cercano di posizionarsi in vista di eventi economici significativi. La cautela è palpabile, e gli operatori di mercato si preparano a reagire a qualsiasi sviluppo che possa influenzare le loro strategie di investimento.