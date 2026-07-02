Proposta del Ministero dell’Economia per riformare la fiscalità dei mercati

Il Ministero dell'Economia ha proposto una riforma fiscale per i mercati con misure rivolte a banche, investitori e strumenti finanziari primari

Ministero dell’Economia propone riforma fiscale per mercati

Il Ministero dell’Economia ha presentato una proposta di riforma fiscale per i mercati finanziari, annunciata recentemente nella sede istituzionale nazionale.

La proposta riguarda misure rivolte a banche, operatori di mercato e investitori istituzionali e privati ed è stata illustrata dall’ufficio competente del Ministero.

Motivazioni e ambito della proposta

La riforma è stata pensata per aggiornare il quadro fiscale che regola i redditi finanziari e gli strumenti di investimento, con l’obiettivo dichiarato di armonizzare norme vigenti e chiudere alcune discrepanze legislative. Le misure proposte includono modifiche alla tassazione delle plusvalenze, nuovi criteri per la deducibilità degli interessi e revisioni delle aliquote applicate a specifici strumenti finanziari.

Secondo i documenti illustrativi, la revisione mira anche a semplificare gli adempimenti per gli operatori e a migliorare la trasparenza fiscale nelle transazioni sovranazionali, con riferimenti espliciti all’adeguamento delle regole rispetto a standard internazionali.

Principali misure annunciate

Tra le misure indicate nella proposta figurano la modifica della tassazione sulle plusvalenze finanziarie interventi sulla base imponibile delle società di investimento e la reintroduzione di regole specifiche per alcuni prodotti derivati. Viene inoltre prevista una revisione delle esenzioni fiscali attualmente applicate ad alcune forme di reddito da capitale.

Il testo propone criteri più stringenti per la qualificazione fiscale degli strumenti ibridi e prevede strumenti di contrasto all’erosione della base imponibile, compresi meccanismi di tracciamento delle operazioni rilevanti ai fini fiscali e obblighi informativi rafforzati per intermediari e gestori patrimoniali.

Impatto su banche, gestori e investitori

Le banche e i gestori patrimoniali dovranno adeguare i processi interni e i sistemi di reporting per rispondere ai nuovi obblighi informativi e alle modifiche della base imponibile. I costi di conformità sono stimati come una voce significativa nell’implementazione, specie per gli enti con strutture operative complesse.

Per gli investitori privati, la revisione delle aliquote sulle plusvalenze potrà comportare variazioni nella redditività netta di specifiche strategie d’investimento, con possibili effetti sui comportamenti di portafoglio. Gli strumenti con normativa fiscale particolare potrebbero vedere una riallocazione di capitali in funzione delle nuove condizioni.

La proposta è stata presentata all’esame delle commissioni competenti e dovrà ora seguire l’iter legislativo previsto per gli interventi fiscali: analisi tecnica, consultazioni con stakeholder e passaggi parlamentari. Sono previste audizioni con rappresentanti delle associazioni di categoria e con operatori del settore finanziario per dettagliare gli aspetti operativi delle disposizioni proposte.

L’ufficio del Ministero ha indicato che il calendario di lavorazione includerà sessioni tecniche per la definizione dei testi normativi e per la predisposizione dei regolamenti attuativi, qualora le modifiche fossero approvate. Restano da definire i tempi esatti per l’entrata in vigore delle norme e le eventuali disposizioni transitorie per le posizioni in corso.