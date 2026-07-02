Giappone: rendimenti decennali ai massimi dal 1997

I titoli di Stato giapponesi a 10 anni raggiungono il 2,7% in asta, il livello più alto dal 1997. Scopri le implicazioni per l'economia giapponese.

Il mercato obbligazionario giapponese sta vivendo una fase di forte tensione. Il Ministero delle Finanze ha fissato il tasso cedolare dei titoli di Stato a 10 anni al 2,7% per l’emissione di luglio, il livello più alto registrato negli ultimi 29 anni. Questo aumento riflette le crescenti preoccupazioni per l’impatto dell’aumento dei prezzi del petrolio sull’economia del Paese.

Un aumento storico dei tassi di interesse

Lunedì scorso, il tasso di interesse di riferimento a lungo termine del Giappone ha raggiunto il 2,8% un livello non visto dal maggio 1997. Questo picco è stato confermato dalla società di intermediazione Japan Bond Trading che ha evidenziato come l’ultimo aumento simile risalga a quasi tre decenni fa. Il tasso cedolare dell’emissione di luglio, fissato al 2,7% rappresenta un incremento rispetto al 2,4% registrato a giugno.

Le preoccupazioni per l’economia giapponese

La crescita dei tassi di interesse è strettamente legata alle preoccupazioni per l’inflazione e l’aumento dei prezzi del petrolio. Questi fattori stanno mettendo sotto pressione l’economia giapponese, tradizionalmente sensibile alle fluttuazioni dei prezzi energetici. Il Ministero delle Finanze ha dovuto adeguare le proprie politiche per rispondere a queste sfide, con un impatto significativo sul mercato obbligazionario.

L’impatto sul mercato obbligazionario

L’aumento dei tassi di interesse ha un effetto diretto sui rendimenti dei titoli di Stato. Con il tasso cedolare che raggiunge il 2,7% gli investitori devono fare i conti con un mercato più volatile e meno prevedibile. La Japan Bond Trading ha sottolineato come questo aumento possa influenzare le strategie di investimento a lungo termine, spingendo molti a riconsiderare le proprie posizioni.

In un contesto economico già complesso, l’aumento dei tassi di interesse rappresenta una sfida significativa per il Giappone. Le autorità finanziarie dovranno monitorare attentamente l’evoluzione del mercato per evitare ulteriori turbolenze. Nel frattempo, gli investitori continuano a seguire da vicino le mosse del Ministero delle Finanze in attesa di ulteriori indicazioni su come affrontare questa fase delicata.