ApeCoin (APE) mi renderà ricco?

ApeCoin ha portato guadagni impressionanti ai primi investitori. Questo ha portato molti potenziali trader e investitori a porsi la domanda, ApeCoin può rendermi ricco?

Inoltre, domande come quanto varrà ApeCoin nei prossimi 5 anni e quanto varrà ApeCoin nei prossimi 10 anni continuano a fare tendenza su diverse piattaforme di motori di ricerca.

Una delle domande più pressanti che la maggior parte dei nostri ricercatori continua a incontrare è: se investo in ApeCoin oggi, quanto può rendermi ricco nei prossimi anni?

Per dirla semplicemente, ApeCoin può renderti ricco.

Questo perché il ApeCoin l’ecosistema è relativamente più giovane rispetto a Shiba Inu (SHIB), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano · (ADA), Tron (TRX), e Bitcoin (BTC).

Se si guarda alla giovane storia dei prezzi di APE e ai rendimenti degli investimenti sostenuti da un rally del prezzo del token a marzo 2022, possiamo concludere che APE ha il potenziale per essere uno dei maggiori guadagni nel 2022.

Ma quanto puoi diventare ricco investendo nella criptovaluta ispirata alle scimmie?

Dipende da diversi fattori come il tuo capitale di investimento e il tetto di prezzo che vuoi lasciare andare i tuoi investimenti.

APE ha già reso più del 3.000% per alcuni investitori.

Quindi immagina quanto saresti potuto diventare ricco se avessi acquistato almeno $ 10.000 di ApeCoin durante il suo lancio il 17 marzo 2022.

Dovrei investire in ApeCoin oggi? Il token APE può raggiungere $ 100? Quanto sarò ricco in un anno se investo in ApeCoin oggi?

Iniziamo esaminando le prospettive di ApeCoin di raggiungere $ 100.

ApeCoin alla fine raggiungerà $ 100?

SÌ! ApeCoin potrebbe raggiungere $ 100 o più nei prossimi anni.

Questo perché l’intero progetto è sottovalutato a causa della mancanza di molti prodotti innovativi nel suo ecosistema.

Al momento della scrittura, APE continua a fare affidamento sulla popolarità del Bored Ape Yacht Club (BAYC) per rimanere rilevante.

Non appena il team dietro il progetto si collega con gli sviluppatori giusti e inizia a lanciare protocolli più decentralizzati, APE potrebbe raggiungere nuove pietre miliari.

Ma sarà difficile per ApeCoin raggiungere $ 100?

Naturalmente, Bitcoin non ha raggiunto $ 10.000 durante il suo primo anno come token negoziabile.

Ci sono voluti Ethereum più di cinque anni prima ha superato il traguardo di $ 1.000.

Allo stesso modo, ApeCoin può raggiungere $ 100 ma passerebbe attraverso diverse correzioni di prezzo e resistenza.

Al prezzo attuale di APE di $ 11,68, al momento della scrittura, la criptovaluta dovrà aumentare del 756% prima che il prezzo di $ 100 possa essere raggiunto.

Ci sono circa 1 miliardo di ApeCoin in totale e fornitura massima. Per ogni ApeCoin vale $ 100, l’ecosistema ApeCoin avrebbe una capitalizzazione di mercato di $ 100 miliardi.

Questo è raggiungibile a differenza di token come Shiba Inu (SHIB) la cui capitalizzazione di mercato potrebbe superare $ 10 quadrilioni se il token raggiungesse $ 10 un giorno.

Un altro fattore che potrebbe vedere APE raggiungere $ 100 in un futuro non troppo lontano è la sua estrema accessibilità.

Una criptovaluta come SAFEMOON ha portato enormi rendimenti agli investitori ma non è stata trovata da milioni di trader.

Questo perché SAFEMOON è supportato dallo scambio decentralizzato PancakeSwap (CAKE) e dallo scambio centralizzato (Bitrue). Per i trader che credevano nella regolamentazione, questo li ha portati fuori dall’acquisto di SAFEMOON.

Inoltre, il numero di utenti su PancakeSwap e Bitrue è sminuito dai milioni di utenti attivi sugli scambi che supportano APE per il trading.

La mancanza di accessibilità è il motivo per cui SAFEMOON ha registrato meno di $ 1 milione come volume per l’intero aprile del 2022.

Puoi trovare APE su eToro, Binance, Crypto.com, OKX, Coinbase Pro, Gate.io, Kucoin, Kraken, ZB Global e BitMart tra gli altri.

Quindi, se ApeCoin è altamente accessibile e può raggiungere il prezzo di $ 100, quanto varrà APE nei prossimi cinque anni?

Quanto varrà ApeCoin tra 5 anni?

Diamo un’occhiata ad alcune delle previsioni del prezzo di ApeCoin in 5 anni.

Secondo gli analisti di Wallet Investor supportati da analisi tecniche, ApeCoin potrebbe comandare un prezzo di negoziazione regolare di $ 21,476, un prezzo minimo di negoziazione di $ 18,097 e un prezzo massimo di negoziazione di $ 24,377 nei prossimi 5 anni.

Secondo gli esperti di Price Prediction.net, ApeCoin potrebbe scambiare una moneta ad un prezzo medio di negoziazione di $ 71,37, il minor prezzo di negoziazione possibile di $ 68,91 e il miglior prezzo di trading possibile di $ 81,64 entro la fine dell’anno 2027.

Secondo la proiezione dell’analista Ntin Kashyap di Up To Brain, APE potrebbe raggiungere il miglior prezzo di negoziazione possibile di $ 22,87 nei prossimi cinque anni.

Secondo i guru del trading di Digital Coin Price, APE potrebbe avere un prezzo di trading regolare di $ 20,76, il prezzo di trading più basso di $ 19,05 e il prezzo di trading più alto di $ 22,61 l’ultimo giorno del 2026.

Gli esperti di Tech News Leader non sono così ottimisti sulle prospettive di ApeCoin nei prossimi cinque anni. Secondo loro, ApeCoin scenderà a un prezzo medio di negoziazione di $ 1,53, un prezzo minimo di negoziazione di $ 1,48 e un prezzo massimo di negoziazione di $ 1,83 entro la fine del 2026.

Secondo la previsione degli analisti di Gov. Capital, ApeCoin potrebbe avere un prezzo medio di negoziazione di $ 66.960, il minor prezzo di negoziazione possibile di $ 56.916 e il miglior prezzo di negoziazione possibile di $ 77.004 entro la fine dell’anno 2026.

Secondo i guru del trading di Coin Data Flow, se ApeCoin ha il 100% della precedente crescita media di Bitcoin all’anno, il token potrebbe raggiungere un nuovo prezzo massimo storico di $ 1.968,47 entro la fine del 2027.

Dove sarà ApeCoin (APE) tra 10 anni?

Poiché non ci sono molte previsioni di prezzo all’interno di quel lasso di tempo, ci concentreremo su tutte le stime di ApeCoin Price Prediction 2030 e oltre.

ApeCoin ha un rischio di riserva positivo, il che significa che la fiducia degli investitori rimane alta anche se il prezzo rimane basso.

Con questo, ci sono molti investitori con un occhio al lungo termine che stanno trattenendo i loro token APE.

Credono che APE scambierebbe per un prezzo relativamente più alto della regione in cui si trova attualmente.

Alcuni dei fattori che potrebbero vedere APE raggiungere nuovi traguardi di prezzo includono, ma non sono limitati alla paura di perdere (FOMO), il sostegno dei principali attori nella finanza crittografica, l’impatto del Bored Ape Yacht Club (BAYC) e un inghiottimento rialzista che sarebbe guidato da Bitcoin in futuro.

Inghiottimento rialzista di Bitcoin – Una volta che Bitcoin aumenta come ha fatto nei primi quattro (4) mesi del 2021 e di nuovo nel novembre dello stesso anno, sono seguiti altcoin come Ether (ETH), Cardano (ADA) e Binance Coin (BNB), tra gli altri.

Allo stesso modo, se Bitcoin dovesse salire a un nuovo traguardo di prezzo superiore a $ 70.000, i tori si rifletteranno positivamente nella valutazione di ApeCoin.

Milioni di persone non pensavano molto alle criptovalute quando Bitcoin è diventato un token negoziabile nel 2011.

Oltre a Bitcoin, Ether, BNB, SAFEMOON, Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu hanno recentemente portato enormi guadagni ai titolari.

Questo è il motivo per cui ApeCoin sta attirando l’attenzione di tutti i tipi di trader (sofisticati e poco sofisticati).

Con oltre 700 milioni di ApeCoin ancora in palio, la paura di perdere potenziali guadagni potrebbe portare il prezzo di APE a nuove pietre miliari nei prossimi dieci (10) anni.

Impatto del Bored Ape Yacht Club (BAYC) – Al 12 aprile 2022, ci sono circa 132 acquirenti unici di oggetti da collezione digitali BAYC e oltre 2000 in totale nel 2022.

Il progetto è diventato un successo tra lo spazio token saturo non fungibile che vede il lancio di più collezioni ogni giorno.

Una volta che BAYC prospererà in futuro, l’effetto sul prezzo di APE sarà in gran parte positivo.

Ora che conosci i potenziali driver del prezzo delle APE a lungo termine, analizziamo alcune delle proiezioni di notizie crittografiche affidabili e portali di previsione.

Secondo gli analisti di Changelly Blog, ApeCoin potrebbe comandare il prezzo di trading più alto possibile di $ 100 nel 2030.

Secondo gli esperti di Price Prediction.net, ApeCoin potrebbe avere un prezzo medio di negoziazione di $ 305,95, il minor prezzo di negoziazione possibile di $ 297,53 e il miglior prezzo di negoziazione possibile di $ 356,11 entro la fine dell’anno 2030.

L’ultimo giorno del 2031, APE potrebbe comandare un prezzo di negoziazione regolare di $ 431,85, un prezzo minimo di negoziazione di $ 419,62 e un prezzo massimo di negoziazione di $ 512,71.

Secondo i guru del trading di Digital Coin Price, ApeCoin (APE) potrebbe comandare un prezzo di trading regolare di $ 52,86, il prezzo di trading più basso possibile di $ 51,26 e il prezzo di trading più alto possibile di $ 55,14 entro la fine del 2030.

Il 31 dicembre 2031, il sito web di previsione crittografica ritiene che APE potrebbe essere scambiato per un prezzo normale di $ 59,80, un prezzo minimo di $ 57,01 e un prezzo massimo di $ 62,53.

Gli analisti di Tech News Leader non credono che l’APE salirà a lungo termine.

Hanno sottolineato che ApeCoin potrebbe raggiungere i migliori prezzi possibili di $ 7,68 e $ 11,03 rispettivamente nel 2030 e nel 2031.

ApeCoin (APE) è un buon investimento a lungo termine?

SÌ! ApeCoin è un buon investimento a lungo termine. Sebbene sia stato ispirato dal Bored Ape Yacht Club (BAYC) e dal Mutant Ape Yacht Club (MAYC), sta gradualmente trovando indipendenza nel mercato della finanza crittografica.

Inoltre, gli analisti ritengono che il token abbia il potenziale per superare diverse pietre miliari.

Detto questo, investire in ApeCoin si riduce a due fattori che sono rischi e benefici.

Come investitore, dovresti sempre porti la domanda: i possibili benefici dell’investimento in ApeCoin superano le possibili conseguenze dei rischi?

APE è relativamente più economico, continua a vedere un enorme interesse degli investitori (in media $ 500 milioni) nel volume giornaliero, è un asset digitale a grande capitalizzazione e ha una massiccia comunità crittografica dietro il suo sviluppo.

Ma Ape è un buon investimento a lungo termine e quanto posso guadagnare dall’acquisto di ApeCoin oggi?

Bene, APE è un buon investimento a lungo termine e può entrare nella top 10 delle risorse digitali per capitalizzazione di mercato se il progetto diventa sostenibile.

Per sapere se puoi diventare ricco investendo in ApeCoin, segui l’esempio qui sotto.

Supponiamo che tu investa $ 10.000 in ApeCoins oggi (ad un prezzo di $ 11,18). Sarai in grado di acquistare circa 894 APE.

Se APE dovesse raggiungere $ 512,71 nel 2031 come previsto dal Price Prediction.net, il tuo investimento di $ 10.000 maturerebbe a $ 458.595.

Si tratta di un aumento del 4.485,95% del capitale di investimento.

Con l’esempio fornito sopra e i driver di prezzo di cui sopra, APE è un buon investimento a lungo termine che potrebbe portare scintille al tuo portafoglio.

Conclusione: dovrei comprare ApeCoin (APE)?

Le opinioni degli investitori, gli analisti / esperti / guru delle criptovalute e i sentimenti dei trader indicano la direzione di un aumento del prezzo di ApeCoin. Tuttavia, a causa dell’incertezza del mercato delle criptovalute, nessuno può dire con dettagli il prezzo di ApeCoin nei prossimi 5 o 10 anni.

In definitiva, sono i tuoi soldi guadagnati duramente e hai il diritto di fare quello che vuoi con esso.

Conosci la tua propensione al rischio, conosci i costi associati all’acquisto di ApeCoin e comprendi che le criptovalute / tecnologia blockchain sono ancora considerate una novità da milioni di persone.

Leggi il progetto ApeCoin. Più essenzialmente, investi in APE una quantità di denaro che puoi permetterti di perdere.

Le valute virtuali sono altamente volatili. Il tuo capitale è a rischio.

Le valute virtuali sono altamente volatili. Il tuo capitale è a rischio.