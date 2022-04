Robinhood New Listings: quale nuova criptovaluta ha aggiunto Robinhood?

La piattaforma di trading di criptovalute Robinhood ha annunciato l’aggiunta di quattro nuove criptovalute sulla sua piattaforma, ma quali saranno le prossime nuove inserzioni di Robinhood non è ancora chiaro.

Con le nuove inserzioni di Binance e le nuove inserzioni di Coinbase che continuano a crescere ogni mese, la pressione è stata alta su Robinhood per aggiungere nuove cripto-risorse per i suoi utenti.

E infine, ha ceduto. Dopo una campagna di un anno da parte della ShibArmy, Robinhood ha finalmente elencato Shiba Inu, facendo salire il prezzo di SHIB.

Il prezzo di Shiba Inu è salito di quasi il 35% quando l’annuncio è stato reso pubblico dalla piattaforma di trading. Diamo un’occhiata a quali nuove criptovalute sono state recentemente elencate da Robinhood e cosa verrà dopo.

Quale nuova criptovaluta ha aggiunto Robinhood?

La piattaforma di trading Robinhood ha rilasciato una dichiarazione martedì, aggiungendo che la piattaforma ha elencato Shiba Inu tra le sue offerte crittografiche.

Oltre a ciò, la piattaforma ha aggiunto altre tre criptovalute. Questi sono Solana, Polygon e Compound, che sono ora disponibili per gli utenti per il commercio e l’investimento.

La notizia di Robinhood che elenca SHIB è stata elogiata dalla comunità Shiba, che ha commentato ininterrottamente i tweet di Robinhood per mesi, chiedendo quando avrebbe elencato SHIB.

Mentre molta attenzione è stata data al drammatico aumento dei prezzi di SHIB, non è stato il solo in questo.

Contro l’andamento del mercato, sia Polygon che Compound sono aumentati di prezzo, con un picco rispettivamente del 7,2% e del 26,2%.

Il post sul blog ufficiale di Robinhood ha affrontato la sua recente decisione di aggiungere nuovi token crittografici. Ha citato il forte interesse degli utenti come uno degli elementi che lo hanno spinto a elencare queste criptovalute. Diceva:

Nell’ultimo anno, i nostri clienti cripto hanno costantemente chiesto due cose: la possibilità di inviare e ricevere i loro token e una più ampia selezione di criptovalute.

Siamo entusiasti di aggiungere più scelte per i nostri clienti mentre lavoriamo per rendere Robinhood il posto migliore per investire in criptovalute.

Robinhood Future Listings: quale crypto è il prossimo sul radar di Robinhood?

Le aggiunte crittografiche di Robinhood hanno incendiato Internet con speculazioni su quale token di criptovaluta insaccherà la prossima quotazione di Robinhood.

Mentre Robinhood è stato cauto in passato sull’aggiunta di nuove criptovalute alla sua piattaforma, l’elenco di queste quattro monete aggiuntive suggerisce che è aperto a futuri elenchi di criptovaluta.

Mentre molte criptovalute di spicco stanno guardando Robinhood, la follia speculativa è particolarmente forte con quelli con le migliori capitalizzazioni di mercato. Questi includono Polkadot, Cardano, Terra e Avalanche. Tuttavia, con Robinhood che elenca Compound, l’ora 83a più grande criptovaluta, più token hanno la possibilità di essere elencati.