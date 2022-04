Cos’è EIP-4844? Una guida rapida per principianti

L’elevato problema delle commissioni sul gas su Ethereum ha portato a EIP-4844 (noto anche come proto-danksharding), un tentativo di introdurre una soluzione provvisoria per aumentare lo spazio di blocco all’interno della rete implementando un formato di transazioni che altrimenti dovrebbero essere implementate nello sharding, una strategia per scalare Ethereum.

Poiché la distribuzione delle partizioni può richiedere del tempo, per ridurre l’elevata quantità di tasse sul gas che gli utenti stanno pagando attualmente, questo nuovo formato di transazione è in fase di implementazione. Poiché si tratta di una soluzione provvisoria, è stata aggiunta solo una quantità limitata di spazio di blocco che, nella distribuzione completa delle catene di partizioni, aggiungerebbe circa 16 MB di spazio di blocco.

Per capire di più su questa proposta di miglioramento di Ethereum e su come aiuta la catena, scaviamo un pò più a fondo!

In che modo EIP-4844 aiuterà gli utenti?

La proposta EIP 4844 sta tentando di creare una soluzione “stop-gap” in modo che la rete possa sollevarsi dalle transazioni sempre crescenti aggiungendo circa 2 MB di spazio ai blocchi. Come puoi immaginare, questo dà solo un certo sollievo sia alla rete che agli utenti che ora possono fare affidamento sulle tariffe del gas più basse.

Quando vengono implementati i rollup, si baseranno sui dati partizionati (noti anche come BLOB) per garantire che la rete sia stata facilitata e che gli utenti non incorrano in costi di gas estremamente elevati.

Un’altra cosa da notare qui è che diverse versioni di questo EIP sono state discusse in precedenza. Tuttavia, questa versione mira a introdurre solo il formato che verrà utilizzato per i dati partizionati, senza effettivamente partizionarlo.

Una delle principali sfide a questo è l’implementazione stessa. Se solo una parte del processo di partizionamento partizionamento viene implementata in questo round, come verrebbe implementato il resto? Mentre il processo può sembrare semplice, dipenderebbe da come la comunità decide di portarlo avanti.

Finora, sono già state implementate diverse modifiche a livello del suolo, mentre alcune di esse sono ancora in lavorazione.

Il principale compromesso nella progettazione di questo PEI è quello di implementare di più ora rispetto a dover implementare di più in seguito: implementiamo il 25% del lavoro sulla strada verso il full sharding, o il 50% o il 75%?

Prima di questo, la maggior parte di questi aggiornamenti si basava sulla roadmap rollupcentrica per Ethereum. Proto-danksharding, d’altra parte, fornisce solo i formati delle transazioni e le regole di verifica per l’esecuzione del processo, senza implementarlo completamente. Come parte di questo, qui viene creato un nuovo tipo di transazione. È nota come “transazione blob-carrying”. Tenta di includere i BLOB come dati all’interno dei blocchi. Questi sono utilizzati dalle soluzioni di livello 2 per aiutare a scalare Ethereum, senza fare affidamento sulla Ethereum Virtual Machine (EVM) per accedervi.

La necessità di Proto-danksharding

Attualmente, la rete è stata progettata per ospitare transazioni che costituiscono circa 90 Kb di spazio di blocco per ciascun blocco. Anche se il modello di tassa del gas dovesse essere ottimizzato in modo da adattarsi a blocchi di dimensioni maggiori, la dimensione massima potrebbe potenzialmente gonfiarsi fino a 18 MB. Tuttavia, ciò sarebbe di per sé troppo costoso sia per i validatori partecipanti che per gli utenti. D’altra parte, se utilizziamo il mercato dinamico delle commissioni che è già stato implementato come parte di EIP 1559, allora questo ci aiuta ad accogliere più transazioni senza appesantire troppo la rete.

Il proto-danksharding rende le cose leggermente meno complicate. Il processo prevede la creazione di una transazione che contiene dati in BLOB di dimensioni relativamente fisse introducendo anche un limite superiore al numero di BLOB che possono essere inclusi nel blocco. Questi vengono quindi memorizzati dalla catena beacon e richiedono solo una conferma dell’impegno da parte della ethereum virtual machine (EVM).

C’è solo una differenza significativa tra EIP-4488 e proto-danksharding, che è in termini di implementazione. Mentre il primo introduce modifiche minime oggi in modo da creare una soluzione provvisoria, il secondo richiede un’implementazione più approfondita in modo da ridurre al minimo la quantità di sforzi necessari da mettere in seguito. La complessità dell’implementazione dello sharding è limitata solo alla catena beacon e non al livello di esecuzione.

L’aumento della dimensione del blocco può anche avere ripercussioni sulla dimensione del blocco e sulla capacità dei validatori di archiviare i dati sulle proprie risorse hardware. Secondo le stime, ci può essere un aumento a oltre 2,5 TB di dati all’anno. Uno dei modi per ridurre questo problema consiste nell’eliminare i dati BLOB che invecchiano dopo un certo periodo di tempo, ad esempio 30 giorni o più.

In che modo gli utenti accederanno ai vecchi BLOB dopo l’implementazione di EIP-4844?

Può essere ma l’obiettivo di EIP-4844 non è quello di garantire l’archiviazione permanente dei dati storici della blockchain in quanto può accumulare molte spese sui partecipanti alla rete. Piuttosto, è stato proposto che i dati possano essere archiviati altrove in modo che siano facilmente accessibili come diverse applicazioni / protocolli che forniscono quel servizio. In questo modo, i dati storici sono accessibili a coloro che ne hanno bisogno.

Conclusioni

Man mano che ci avviciniamo all’unione, ci sono diversi cambiamenti che l’EVM sta attraversando. Alcune di queste modifiche aiuteranno a ridimensionare Ethereum in modo che possa essere abilitato a supportare più transazioni e offrire maggiore scalabilità. Proto-danksharding è uno di questi.