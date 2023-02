Apertura conto bancario con regali: le migliori

Ci sono diverse banche che attualmente offrono regali quando ci aprono un conto presso la loro entità. Questa pratica, quella di offrire regali a nuovi clienti, non è una pratica nuova, ma le banche lo fanno già da anni, attualmente ci sono conti che offrono anche una remunerazione per l’apertura del conto .

Diamo un’occhiata alle migliori offerte delle banche che regalano denaro ai loro nuovi clienti per aprire un conto presso l’entità.

Apertura conto bancario con regali

I regali delle banche di solito non sono fisici, con eccezioni, ma si tratta di prestiti in contanti, questa pratica esiste da anni come impulso commerciale da parte delle banche per aumentare il loro numero di clienti.

Tutte le offerte delle banche attuali

Il numero di banche, in particolare banche online, che offrono ai nuovi clienti un regalo o uno sconto nell’ambito di una promozione (ad esempio valida per Ikea, Zara, Infinity, eDreams, Apple o Samsung Gear s2) e promozioni durante l’apertura di un conto in banca sta crescendo. Tra i più attivi in questo spazio ci sono Ing Direct, Hello Bank, Widiba e Cariparma.

NEXI Tinaba

Bonus: 20€ di cashback, costi annuali 0€

Tinaba N26 Standard

Bonus: Apertura on-line in pochissimi minuti, carta di debito MasterCard sicura e gratuita, costi di gestione azzerati

N26 You

Bonus: 10% di sconto su Booking.com, prelievi senza commissioni, Assicurazione viaggi Gratis, Sconti esclusivi

Conto Corrente Banca Widiba

Bonus: interessi dell’1,50%, 5% di sconto sui pedaggi autostradali nel 2020, Conto Corrente Gratuito, Prelievi Gratuiti

HYPE Start

Bonus: Apertura gratis, 10€ di bonus con il codice GIFT10

HYPE Next

Bonus: 20€ di buono Amazon con il codice AMAZON20, Ricariche gratuite fino a 50.000€, Compra e scambia Bitcoin gratis

N26 Metal

Bonus: 10% di sconto su Booking.com, prelievi illimitati, assistenza h24, Offerte sui viagg