I conti per giovani sono conti correnti rivolti a persone di età inferiore ai 35 anni. Questi conti, i conti per giovani, sono offerti praticamente da tutte le entità, sia tradizionali che online che fintech e generalmente possono essere assunti da un cellulare con accesso a Internet, e con requisiti minimi.

Diamo un’occhiata alle caratteristiche dei conti per i giovani.

Quali caratteristiche offrono i conti per i giovani?

I conti per giovani sono un prodotto che offre un beneficio significativo per gli adolescenti e i giovani, poiché possono avere un conto corrente, senza commissioni di alcun tipo e senza la necessità di domiciliare il libro paga o il reddito in esso.

I migliori conti per i giovani 2023

Conto BBVA

canone zero a tempo indeterminato

carta di debito inclusa

deposito libero con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

Conto Corrente Arancio di Banca ING

canone zero per sempre (rispettando alcune condizioni)

(rispettando alcune condizioni) carta di debito gratuita

bonifici online senza commissioni

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa

3% di tasso di interesse lordo senza vincoli per i primi 3 mesi, poi 0,5% annuo lordo

Conto Fineco di FinecoBank

canone zero per gli under 30

canone gratuito per 12 mesi per gli over 30

carta di debito inclusa

inclusa prelievi di contante gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia

I conti per i giovani non hanno commissioni

Sempre più banche sono inclini a non addebitare commissioni, poiché questa è una forte pretesa quando si tratta di attrarre clienti e quando offrono soluzioni appositamente progettate per i giovani, è ancora più importante che offrano il maggior numero possibile di strutture.

Per questo motivo, i conti per i giovani sono esenti da commissioni, sia di apertura che di manutenzione o amministrazione. Meno devi pagare, meglio è per i clienti.

Carte di debito/credito totalmente gratuite

Avere la propria carta è un’attrazione importante per i giovani, poiché cercano di avere la possibilità di pagare le proprie spese senza dover dipendere da nessuno quando si tratta di effettuare il pagamento. Poiché le banche sono consapevoli di questo, offrono carte di debito e di credito totalmente gratuite, senza alcun tipo di tasse o spese di manutenzione o rinnovo. E se, inoltre, c’è l’opzione di aggiungere la carta al portafoglio del cellulare, sarà già il meglio del meglio, dato che sempre più utenti, soprattutto i giovani, preferiscono pagare attraverso il cellulare piuttosto che passeggiare la carta qua e là.

Sconti interessanti su marche e servizi

Molte banche offrono ai loro clienti più giovani sconti su determinate marche e servizi quando effettuano pagamenti con la carta di credito o di debito collegata al loro conto, il che è molto attraente per i giovani, che di solito cercano il massimo risparmio possibile.