I migliori conti per i bambini 2023

Un nuovo membro della tua famiglia? Potresti pensare di aprire un conto per iniziare a risparmiare dal primo giorno, quindi è importante conoscere i migliori account per bambini. Ci sono alcune caratteristiche importanti da tenere a mente quando si sceglie il miglior account per bambini.

Di seguito vi presento i migliori account per bambini del 2023.

I conti per bambini possono essere assunti dal primo momento dalla nascita e generalmente mantengono le condizioni fino a quando non raggiungono i 16-18 anni. Le banche sono interessate a lanciare questo tipo di prodotti specializzati perché, in un certo senso, fidelizza i clienti fin dai loro primi anni e in futuro potranno continuare ad essere la loro banca di riferimento.as

Migliori conti per bambini 2023: conti di risparmio

I conti per bambini non solo servono a risparmiare denaro per il futuro dei più piccoli della casa, ma fanno anche crescere i loro risparmi. Ti mostriamo i conti di risparmio per i bambini che esistono attualmente:

Revolut junior

Istituto bancario: Revolut Bank UAB

App mobile / Internet Banking: Sì

Costo di accensione: GRATIS

Canone annuale: GRATIS

Costo prelievo ATM: gratis fino a 40€/mese, poi 2%

Limite di deposito: 7.200€

HYPE per minorenni

Istituto bancario: Banca Sella

App mobile / Internet Banking: Sì

Costo di accensione: GRATIS

Canone annuale: GRATIS

Costo prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ a op.

Costo bonifici: GRATIS

Limite di deposito: € 7.500

Tinaba under 18

Istituto bancario: Banca Profilo

App mobile / Internet Banking: Sì

Costo di accensione: GRATIS

Canone annuale: GRATIS

Costo prelievo ATM: gratuiti i primi 24 all’anno, poi 2 €

Costo bonifici: GRATIS

Limite di deposito: 12.500 €

Intesa San Paolo Xme Conto UP

Istituto bancario: Intesa Sanpaolo

App mobile / Internet Banking: sì

Costo di accensione: GRATIS

Canone annuale: GRATIS

Costo prelievo ATM: € 2,00

Costo bonifici: GRATIS

Limite di deposito: € 20.000