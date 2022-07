Apertura conto su Capital.com: come ottenere il bonus

I nuovi trader sono spesso molto interessati ai programmi bonus dei broker. Capital.com è uno dei broker affidabili e ha un programma bonus di $ 50 (bonus) per i clienti. Il seguente articolo apprende informazioni dettagliate sul programma e su come ricevere ricompense.

Cos’è il programma bonus di Capital.com?

I broker CFD offrono spesso un programma bonus per i clienti che si registrano per aprire un conto e fare trading per la prima volta. Questo programma viene solitamente esteso per attirare nuovi clienti per completare i passaggi di apertura del conto, verifica, deposito e apertura delle transazioni. Di solito, i clienti che aprono un conto demo non hanno diritto al bonus.

Capital.com ha due programmi bonus per i clienti:

Programma di riferimento per gli amici

Programma per aprire un conto e fare trading attraverso il referral di un amico

Capital.com Programma Invita un Amico:

Capital.com offre un programma di riferimento per i clienti FCA e NBRB. Ogni referente può fare riferimento a cinque persone per trimestre e ricevere un bonus massimo di 100 USD (EUR, GBP).

Primo amico – 10 USD / 10 EUR / 10 GBP

2° Amico – 10 USD / 10 EUR / 10 GBP

3° Amico – 15 USD / 15 EUR / 15 GBP

4° Amico – 15 USD / 15 EUR / 15 GBP

5° Amico – 50 USD / 50 EUR / 50 GBP

Per ricevere il bonus referral, l’account segnalato deve soddisfare i seguenti requisiti:

Apri un account utilizzando il link di riferimento.

Deposito minimo di 200 USD (EUR / GBP)

Fai almeno 3 operazioni

Capital.com programma bonus per l’apertura di un conto:

Quando apri un account in base al link di riferimento, verifica il conto, depositi denaro ed effettui una transazione entro 30 giorni dall’apertura del conto, riceverai un bonus di 50 $ da Capital.com.

Gli utenti devono inviare un’e-mail di registrazione a [email protected] per ricevere il premio.

Nota sul programma bonus di Capital.com

Il programma di indirizzare gli amici e aprire un account per ricevere bonus è piuttosto attraente per i Capital.com clienti. Tuttavia, questo programma è limitato solo a FCA e NBRB, non ai clienti regolamentati ASIC. Inoltre, Capital.com non ha un bonus di trading per i clienti fedeli.