Errore “Off quotes” in MT4: Come risolvere il problema

Il trading online porta molti vantaggi e convenienza ai trader. Tuttavia, a volte si verificano errori di trading durante l’utilizzo della piattaforma di trading. Ad esempio, il messaggio “Off Quotes” è un errore abbastanza comune quando si fa trading su MT4.

Quindi dovrai scoprire perché stai ricevendo questo errore e come risolverlo. In questo articolo, spiegheremo le cause e come correggere l’errore Off Quotes su MT4.

Qual è l’errore “Off quotes” in MT4?

L’errore MT4 136 è inteso come un errore di quotazione sul software MT4, quindi non vedrai gli aggiornamenti delle quotazioni delle coppie di valute nella finestra Market Watch (sul desktop) o nella scheda Quotazioni sui dispositivi mobili, oppure non puoi eseguire l’operazione al prezzo di mercato.

Perché si verifica l’errore “Off quotes”?

Ci sono molte cause per l’errore “Off quotes” su MT4, come scarsa connessione Internet, significativa volatilità del mercato ed errori di esecuzione con il server del broker. Come segue:

In genere, se la piattaforma MT4 non riceve il prezzo dell’ordine dal server del broker o del fornitore di liquidità, la quotazione non verrà visualizzata su MT4.

Problemi di connessione a Internet: La scarsa connessione Internet è un motivo abbastanza comune per l’errore 136.

Durante l’effettuazione di un ordine, se la tua piattaforma MT4 perde la connessione Internet o non riesce a connettersi al server del broker, MT4 visualizzerà un errore “Off quotes” nella finestra dell’ordine.

Il server del broker o del fornitore di liquidità si rifiuta di eseguire gli ordini: A volte, i broker o i fornitori di liquidità rifiutano gli ordini perché non esiste un prezzo corrispondente all’offerta dei trader bid / ask su MT4.

Ad esempio, si posiziona una posizione corta EURUSD a 1,2020 con una deviazione massima di 5 pip. Allo stesso tempo, il broker offre un prezzo massimo di vendita di 1,2010. Pertanto, il prezzo offerto dal broker ha superato il limite di deviazione dal prezzo ordinato. Pertanto, il tuo ordine verrà rifiutato per essere eseguito e la piattaforma MT4 visualizzerà “preventivi off”. Tale problema di solito si verifica quando il mercato è altamente volatile e il broker non può eguagliare i prezzi di mercato in tempo reale forniti dalla piattaforma MT4.

Come risolvere l’errore “Off quotes” in MT4?

Ecco alcuni modi per correggere l’errore “off quotes” su MT4:

1. Imposta una deviazione massima maggiore

Nella finestra di esecuzione degli ordini di MT4, puoi impostare la deviazione massima nell’intervallo di pip per i tuoi ordini. La deviazione massima consente di specificare un intervallo accettabile di pip se l’ordine non può essere eseguito al prezzo richiesto.

Ad esempio, si imposta una deviazione massima di 2 pip, il che significa che si accetta che il prezzo di esecuzione può essere di due pip (superiore o inferiore) del prezzo richiesto.

In questo modo, è possibile ridurre il numero di ordini rifiutati, il che è particolarmente utile durante l’elevata volatilità del mercato. Anche se c’è uno slittamento, il broker può comunque fornirti un prezzo dell’ordine entro il margine di deviazione.

Per massimizzare la deviazione, vai a Strumenti > Opzioni > scheda Commercio > in Predefinito per deviazione, fai clic su Predefinito. Quindi inserisci il numero di pip, fai clic su OK ed effettua nuovamente l’ordine.

Si prega di notare che per i prezzi a 5 cifre, una deviazione di 30 pip significa tre pip. Per i prezzi a 4 cifre, la deviazione di tre pip significa tre pip.

2. Personalizza EA MT4

Se stai utilizzando eA per l’esecuzione degli ordini e hai problemi con i preventivi, puoi apportare alcune modifiche al tuo codice EA. Tutto quello che devi fare è impostare il numero massimo di volte X fino a quando il server broker esegue l’ordine.

3. Controlla la tua connessione Internet

A causa della scarsa connessione a Internet, potrebbe verificarsi la disconnessione o il ritardo tra la piattaforma MT4 e il server del broker. Quindi, ogni volta che noti più off-quote del solito, controlla la tua connessione Internet e assicurati che MT4 sia online e non abbia problemi a connettersi ai server del broker con cui ti sei registrato per un account.

Dopo aver massimizzato gli spread e controllato la connessione Internet, se hai ancora problemi con i preventivi, contatta il tuo broker per assistenza.

Si può dire che frequenti errori di “off quotes” influenzeranno seriamente i risultati e i profitti del trading, specialmente per i day trader. Il fatto è che quando è possibile identificare il motivo alla base dell’errore MT4 136, è possibile risolverlo rapidamente adottando misure correttive ragionevoli. Tuttavia, se il tuo broker ha un banco di supporto per gestire questo, probabilmente non avrai bisogno di intervenire molto. Pertanto, la scelta del broker giusto e affidabile svolge un ruolo vitale nell’evitare errori durante il trading sul software.