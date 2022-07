TradingView Pro: come ottenerlo gratuitamente

TradingView è la piattaforma di grafici e filtri azionari più popolare oggi. TradingView ha sia versioni gratuite che a pagamento. Tuttavia, alcune funzioni speciali di TradingView sono disponibili solo sulla versione a pagamento di TradingView Pro e i conti TradingView Pro devono pagare un canone mensile.

Il seguente articolo mostra come registrarsi per un conto TradingView e ottenere un conto TradingView Pro gratuito.

Tipi di conto TradingView

Conto TradingView gratuito (conto Basic)

Il conto gratuito di TradingView è noto come conto Basic. TradingView offre molte funzionalità gratuite agli utenti in questa versione. Per un trader non specialista, il conto gratuito TradingView Basic soddisfa le esigenze giornaliere di monitoraggio e analisi dei grafici: fornisce un avviso di prezzo e tre indicatori tecnici per grafico…

Tuttavia, questo account visualizza spesso annunci quando viene utilizzato.

Conto TradingView Pro Premium

L’account TradingView Pro costa $ 14,95 / mese. Oltre alle caratteristiche di base del conto gratuito, il conto TradingView Pro offre 20 avvisi di prezzo, cinque indicatori tecnici per grafico e molte altre funzioni speciali.

Conto TradingView Pro+

L’account TradingView Pro+ costa $ 29,95 / mese. Il conto TradingView Pro+ ha un servizio clienti più veloce e ha fino a 100 avvisi sui prezzi.

Gli utenti possono utilizzare fino a 10 indicatori per grafico e utilizzare quattro grafici in una finestra, connettersi su due dispositivi contemporaneamente e salvare dieci diversi layout di grafico.

Conto Premium TradingView

Il conto TradingView Premium ha un prezzo giusto di $ 59,95 / mese. Questo è il piano di account più premium di TradingView, che consente agli utenti di accedere a tutte le funzionalità di TradingView nella massima misura. I trader possono utilizzare otto grafici per layout su cinque dispositivi contemporaneamente, installare fino a 200 avvisi di prezzo e installare 25 indicatori su ciascun grafico.

Anche i conti Premium di TradingView hanno sempre la massima priorità.

Come registrare un conto TradingView gratuito?

Per aprire un conto TradingView, clicca sul link qui sotto:

Nella home page di TradingView, clicca su Inizia e registrati.

Scegli di registrarti per un account TradingView con uno degli account di social media disponibili: Gmail, Facebook, Twitter, Yahoo, Apple e Linked In. Le istruzioni riportate di seguito consentono di registrarsi per un conto TradingView facendo clic su Email.

Inserisci la tua email e password, seleziona per accettare i termini di TradingView, seleziona la casella per confermare che non si tratta di un robot e fai clic su Account creato.

Successivamente, TradingView invia un’e-mail per attivare l’account utente. Gli utenti devono aprire quell’e-mail per attivare l’account e accedere al conto per iniziare a utilizzare TradingView Basic gratuitamente.

Gli utenti devono confermare il proprio numero di telefono per utilizzare completamente il pacchetto gratuito Trading View Basic. Fai clic sull’avatar, quindi seleziona Impostazioni profilo. Quindi, carica la tua immagine del profilo, inserisci il tuo nome utente e verifica il tuo numero di telefono.

Come effettuare l’upgrade a un conto TradingView Pro?

Il conto gratuito Di Tradingview offre alcune funzioni utili per i nuovi trader. Ma l’account TradingView Pro porta l’esperienza dell’utente al livello successivo. Gli strumenti specializzati di TradingView Pro aiutano gli utenti a monitorare i grafici e analizzarli in modo più conveniente.

Per registrarti per un account TradingViewPro, clicca su Aggiorna nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Seleziona il pacchetto TradingView Pro e clicca su Prova gratis per 30 giorni.

Scegli un piano di pagamento annuale o mensile, quindi fai clic su Avanti.

Continua a fare clic su Sto bene senza di esso e seleziona Avanti.

Inserisci le informazioni di pagamento, seleziona la casella per consentire a TradingView di calcolare automaticamente la commissione mensile e fai clic su Completa l’acquisto.

Dopo essersi registrati con successo per il pacchetto TradingView Pro, gli utenti possono utilizzarlo gratuitamente per 30 giorni. Dopo 30 giorni, l’account utente viene rinnovato automaticamente se l’abbonamento non viene annullato e il denaro viene detratto dalla carta collegata.

Come ottenere TradingView Pro gratuitamente?

L’utilizzo di un conto TradingView Pro è un’esperienza positiva per gli utenti. Tuttavia, per alcuni commercianti al dettaglio, l’importo del pagamento mensile è una questione di considerazione. Ci sono diversi suggerimenti per utilizzare il conto gratuito Di TradingView Pro come segue:

Metodo 1: Scegli un broker che consenta il collegamento con TradingView e abbia un programma di omaggi del conto TradingView Pro.

Metodo 2: Iscriviti per un pacchetto di prova di 30 giorni di TradingView Pro. L’utente scarica quindi le impostazioni, i layout e gli indicatori da utilizzare e salva queste impostazioni. Prima della scadenza del conto di prova di 30 giorni, gli utenti annullano il rinnovo dell’account TradingView Pro per non ricevere commissioni nel mese successivo. Tutte le impostazioni salvate in precedenza rimarranno sul tuo account.

Per annullare una prova gratuita di TradingView, apri la scheda Pagamenti nel Profilo utente e fai clic sul pulsante Annulla prova.

Conclusione

TradingView è una potente piattaforma di analisi di mercato e grafici. L’utilizzo dei pacchetti di aggiornamento di TradingView offre sempre una buona esperienza ai clienti. Il fatto che gli utenti possano utilizzare TradingView gratuitamente per 30 giorni rende più facile per i clienti accedere alle funzionalità avanzate di TradingView. Tuttavia, gli utenti dovrebbero supportare lo sviluppatore acquistando un servizio di aggiornamento a pagamento.