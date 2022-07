App Tradingview: come scaricarla e installarla su Android e iOS

in

Abbiamo imparato a scaricare e installare l’applicazione TradingView per computer Windows e Mac OS nell’articolo precedente. Al giorno d’oggi, l’utilizzo di applicazioni mobili è diventato estremamente popolare e necessario. Pertanto, TradingView per dispositivi mobili è indispensabile per soddisfare le esigenze degli utenti.

Il seguente articolo illustra l’installazione e le funzionalità dell’app mobile TradingView per Android e iOS.

Alcune funzioni speciali dell’app TradingView per cellulari Android

Consente aggiornamenti in tempo reale di notizie di mercato, idee di trading e widget come la versione desktop di Tradingview.

Le informazioni sono sincronizzate tra computer e dispositivi telefonici, rendendo conveniente per gli utenti utilizzare TradingView sempre e ovunque.

App TradingView per Android offre grafici gratuiti e consente agli utenti di aggiungere indicatori e strumenti di disegno a piacimento.

Gli utenti possono creare watchlist di risorse e utenti a piacimento per aggiornamenti in tempo reale.

Caratteristiche eccezionali dell’app TradingView per cellulari iOS

TradingView per IOS ha una schermata di gestione degli avvisi, la gestione della watchlist e una schermata di creazione di grafici intuitiva.

I widget IOS supportano elenchi contrassegnati e divisi per un comodo monitoraggio.

Visualizza grafici in tempo reale e aggiungi indicatori di strumenti di disegno… veloce, facile e intuitivo.

Ottieni l’accesso immediato alle idee di trading dei profili e discuti con la community di TradingView in tutto il mondo.

Come installare TradingView per telefoni iOS?

Gli utenti possono scaricare TradingView per iOS seguendo il link qui sopra o accedendo all’iPhone [App Store] e cercando [TradingView]. Quindi fare clic sul simbolo [Ottieni].

Dopo aver completato correttamente il download, fare clic su [Apri] per aprire l’applicazione.

Dopo aver aperto l’app TradingView per la prima volta, seleziona [Non consentire] se non vuoi ricevere notifiche o [Consenti] se desideri ricevere informazioni da TradingView.

Quindi, fai clic su [Accedi] per sincronizzare il tuo conto TradingView sul tuo computer e su altri dispositivi. Dopo l’accesso, le impostazioni su tutti i dispositivi vengono mantenute.

Come installare TradingView sui telefoni Android?

Per scaricare TradingView su telefoni Android, gli utenti devono accedere al link qui sopra per telefono o andare su CH Play cerca [TradingView].

Quindi fare clic su [Installa]. Dopo che l’applicazione è stata installata automaticamente con successo, gli utenti fanno clic su [Apri] e accedono al proprio conto TradingView per sincronizzarsi con il conto TradingView su altri dispositivi.

Conclusione

L’applicazione mobile TradingView aiuta gli utenti a monitorare comodamente i grafici dei prezzi e a ricevere avvisi sui prezzi quando gli utenti non possono aprire il computer 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, gli utenti possono utilizzare la funzione di trading mobile aprendo TradingView nel browser Chrome o Safari sul telefono.