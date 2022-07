Ordine MT4 mobile: come chiuderlo

Quando effettui un ordine, di solito procederà a impostare uno stop loss e prendere profitto, quando il prezzo scende lì chiuderà automaticamente l’ordine per te. Tuttavia, in molti casi, quando si effettua un ordine, il prezzo corre per un certo periodo e si desidera chiudere l’ordine perché si pensa che il prezzo non sia andato nella giusta direzione, è probabile che si inverta, o pensare che se si aggiunge di più si perde più denaro.

Questa guida mostra come chiudere un ordine sull’app mobile MT4.

Come chiudere gli ordini su MT4 mobile

Segui le istruzioni riportate di seguito per chiudere un ordine aperto sul tuo conto di trading utilizzando l’applicazione mobile MT4:

Accedi al tuo conto di trading utilizzando la tua app mobile MT4.

Vai alla scheda “Trade”, tocca l’ordine che desideri chiudere in 2 secondi e seleziona “Chiudi”

tocca l’ordine che desideri chiudere in 2 secondi e seleziona Fai clic su “Chiudi con profitto / perdita …” per completare.

Subito dopo, vai alla scheda “Cronologia” in basso e troverai i dettagli sull’ordine chiuso di recente.

Come chiudere una mezza posizione su MT4 mobile

Una delle chiavi per un trading di successo è la gestione del rischio. In molti casi, dividere le negoziazioni in due (o più) parti può aiutarti a proteggere il tuo investimento garantendo al contempo un profitto piccolo ma coerente.

La funzione di chiusura parziale offerta sull’app mobile MT4 ti consente di chiudere un sottoinsieme dell’ordine o prelevare una parte del capitale che hai precedentemente investito in un asset riducendo il volume di trading all’importo desiderato nella finestra “Ordine”.

I passaggi specifici sono i seguenti:

Vai alla scheda “Trade”, fai clic a lungo sul tuo trade e seleziona “Chiudi” .

fai clic a lungo sul tuo trade e seleziona . Verrà visualizzata la finestra di chiusura dell’ordine. Nel campo “Volume”, inserisci la quantità di volume di trading che desideri chiudere. Ricorda che il numero selezionato visualizza l’importo che verrà chiuso, non quello che rimane.

Quindi tocca il pulsante “Chiudi con profitto / perdita” per confermare.

La funzione di chiusura parziale sull’app mobile MT4 è simile alla chiusura di un ordine, solo nella fase di scelta del volume.

Come faccio a chiudere tutte le operazioni su MT4 mobile?

MT4 non offre la funzione di un clic-chiudi tutte le operazioni sull’app MT4 del telefono. In alternativa, puoi eseguirlo sulla piattaforma di trading MT4.

Se non si desidera chiudere manualmente l’ordine, è possibile chiudere facilmente gli ordini automaticamente utilizzando Stoploss e Take Profit e impostando questi valori come desiderato; o applicando la strategia “Scale-out trading”.