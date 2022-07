Metatrader 4 (MT4): come scaricarlo sul PC

Metatrader 4 (MT4) è un software di trading essenziale per gli investitori nel mercato Forex. La maggior parte dei broker utilizza MetaTrader 4 per aiutare gli investitori a fare trading nel modo più conveniente e veloce. In questo articolo, imparerai come scaricare e installare il software MT4 per principianti.

1. Cos’è MetaTrader 4?

Metatrader 4, noto anche come MT4, è un software (piattaforma) che collega utenti e broker (scambi). Consente agli investitori di scambiare investimenti finanziari come forex, criptovalute, azioni e indici.

La piattaforma Metatrader 4 è stata sviluppata e lanciata da MetaQuotes Software nel 2005. È la piattaforma più popolare sulle piattaforme di trading forex oggi. Questa piattaforma è amata perché integra molti strumenti di indicatori tecnici, aiutando gli investitori a identificare e analizzare con precisione le fluttuazioni del mercato.

Inoltre, MT4 supporta anche tutti i dispositivi PC, Macbook, telefono cellulare … che portano convenienza agli investitori.

Caratteristiche principali di MetaTrader 4:

Consente EA, indicatori integrati e personalizzati.

Consente ai programmi di funzionare sulla piattaforma di MT4 (noti anche come EA, robot forex), utilizzati per monitorare o eseguire automaticamente operazioni, cercare segnali con algoritmi che i trader hanno programmato.

Gli indicatori su MT4 sono disponibili e personalizzabili come l’inserimento dell’ordine, l’annullamento, il take profit e lo stop loss.

Una funzione “Profondità del mercato” consente di controllare la liquidità del mercato.

La funzione Prezzi di mercato fornisce quotazioni di mercato in tempo reale.

Consente il trading one-touch

Completamente integrato con indicatori tecnici popolari come trendline, MACD, RSI, Stochastic, Fibonacci…

Elabora un gran numero di ordini contemporaneamente.

Consenti ai trader di impostare indicatori personalizzati e periodi diversi.

Meta Trader 4 garantisce l’archiviazione sicura e completa di tutti i dati.

C’è un sistema di posta elettronica interno per ricevere e scambiare informazioni.

Nascondi il tuo IP di trading in modo da non preoccuparti del furto di informazioni.

2. Diversi modi per scaricare MT4 per PC

Puoi scaricare completamente MetaTrader 4 (MT4) con molti metodi. Ogni broker di solito ha la sua versione di MetaTrader che servono principalmente per i loro server. Con i parametri del server preinstallati, non devi più lottare per cercare i nomi dei broker.

Ci sono due modi per scaricare MetaTrader 4:

Vai alla homepage ufficiale di MetaTrader 4 per scaricare. Scarica MT4 dal broker con cui hai registrato un conto di trading. Ogni broker fornisce ai clienti una versione diversa di MT4 disponibile sul server, in modo che i trader possano scaricare MT4 direttamente dal broker per comodità nell’accesso e nel trading.

3. Come scaricare MT4 per Windows

Clicca QUI per l’installazione di MT4 su Windows

per l’installazione di MT4 su Windows Installa MT4 facendo doppio clic sul file di installazione scaricato -> selezionando “Esegui” .

. Fare clic su “Avanti” se si accetta il Contratto di licenza con l’utente per continuare.

se si accetta il Contratto di licenza con l’utente per continuare. Al termine dell’installazione, fare clic su “Fine” e il sistema aprirà automaticamente MT4.

Quindi hai completato il processo di download di MT4 sul tuo computer.

4. Come installare MT4 per Mac

Clicca QUI per l’installazione di MT4 su Mac.

per l’installazione di MT4 su Mac. Fare doppio clic sul file di installazione scaricato. Quindi, fai clic sulla parola “ MetaTrader4 “ tenendo premuto il mouse e trascina su “Applicazioni”, come mostrato di seguito.

tenendo premuto il mouse e trascina su come mostrato di seguito. Attendi il completamento dell’installazione del software, fai clic su Apri il software e fai clic su “Apri” per utilizzare MT4 sul tuo Mac.

5. Come scaricare MT4 su pc per Linux

Aprire il Software Center.

Cerca Wine e installalo.

Scarica MT4 per Linux.

per Linux. Eseguire il file di installazione MT4.

Seguire le istruzioni visualizzate per installare MT4.

Avvia MT4 e si aprirà automaticamente con Wine.

Nota: