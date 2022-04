I migliori bot di trading crittografico a pagamento e GRATUITI nel 2022

in

C’è molto clamore nel mercato delle criptovalute sui bot di trading automatico di criptovaluta. Per le persone che chiedono: “Cos’è un Crypto Trading Bot? ” Bene, un bot è un programma software che esegue un insieme specificato di attività all’interno di alcune regole definite, e quindi, un bot di trading crittografico è un programma software che conduce il trading all’interno delle regole definite dai trader.

Inoltre, poiché si tratta di un programma software, viene eseguito automaticamente dopo la configurazione iniziale.

Perché abbiamo bisogno di bot di trading Crypto?

La risposta è piuttosto semplice; i bot crittografici superano tutte le limitazioni fisiche e computazionali degli esseri umani. In teoria, questi bot dovrebbero generare profitti guardando attraverso gli scambi anche il più piccolo dei cambiamenti nel mercato, monitorando i prezzi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e prendendo decisioni ad alta velocità.

C’è molto da scoprire in quest’area. Pertanto ti offriamo i migliori bot di trading crittografico sul mercato e le loro funzionalità per aiutarti a rimanere al top sull’argomento.

Aspetti chiave che influenzano il trading automatizzato

Esplora quanto segue prima di optare per un bot di trading di criptovaluta.

Servizio a pagamento o non pagato

* La maggior parte dei servizi bot di criptovaluta sul mercato ha piani di abbonamento a più livelli che aggiungono o sottraggono le funzionalità del livello. * Per un principiante, è importante notare se i piani a costo zero hanno un bot di trading gratuito nelle funzionalità o meno.

La maggior parte dei servizi bot di criptovaluta sul mercato ha piani di abbonamento a più livelli che aggiungono o sottraggono le funzionalità del livello. Commissioni di trading in borsa

* Se la commissione di trading sostenuta annulla il profitto guadagnato attraverso il bot di profitto crittografico, è necessario rivalutare il piano di gioco.

* Le piattaforme Crypto Bot con abbonamenti spesso non hanno commissioni di trading in quanto tali, anche se alcune potrebbero addebitare commissioni di performance.

* Se la commissione di trading sostenuta annulla il profitto guadagnato attraverso il bot di profitto crittografico, è necessario rivalutare il piano di gioco. * Le piattaforme Crypto Bot con abbonamenti spesso non hanno commissioni di trading in quanto tali, anche se alcune potrebbero addebitare commissioni di performance. Prerequisiti di codifica

* Assicurati di notare se la piattaforma richiede conoscenze relative alla codifica.

* Ci sono tre modi in cui è possibile creare bot crittografici automatizzati.

* Uno è il sistema di trascinamento della selezione, in cui la codifica non è richiesta

* Il secondo è tramite l’editor di codice.

* E, finale sono le strategie preimpostate disponibili.

* Assicurati di notare se la piattaforma richiede conoscenze relative alla codifica. * Ci sono tre modi in cui è possibile creare bot crittografici automatizzati. * Uno è il sistema di trascinamento della selezione, in cui la codifica non è richiesta * Il secondo è tramite l’editor di codice. * E, finale sono le strategie preimpostate disponibili. Segnali, indicatori tecnici e strategie di trading bot

* Questi sono i fondamenti che rendono grande un bot e la sua piattaforma.

* Segnali: Gli esperti del settore segnalano l’acquisto / vendita di criptovalute e condividono le proprie tecniche per trarne profitto.

* Indicatori tecnici : si tratta di metriche basate su analisi matematiche per rilevare modelli futuri per il mercato.

* Strategie: Le tecniche che assicurano che il bot realizzi profitti. Queste tecniche variano in base alle condizioni di mercato.

* Questi sono i fondamenti che rendono grande un bot e la sua piattaforma. Gli esperti del settore segnalano l’acquisto / vendita di criptovalute e condividono le proprie tecniche per trarne profitto. : si tratta di metriche basate su analisi matematiche per rilevare modelli futuri per il mercato. Le tecniche che assicurano che il bot realizzi profitti. Queste tecniche variano in base alle condizioni di mercato. Sicurezza

* Il modo più sicuro per gestire i bot crittografici automatizzati sarebbe quello di avere i fondi sullo scambio piuttosto che con il fornitore di servizi. Inoltre, i tuoi fondi saranno sicuri quanto la sicurezza fornita dallo scambio.

* La maggior parte dei provider si connette agli scambi tramite chiavi API crittografate. In questo modo, i tuoi soldi sono al sicuro in entrambi i modi.

Oltre a quanto sopra, puoi anche cercare cose come strategie di backtesting, trading cartaceo, copy trading e basato su cloud o meno (tutti i termini spiegati nell’articolo).

I migliori robot di trading di criptovalute

Abbiamo raccolto un elenco di quelli che riteniamo siano i migliori bot là fuori, e quindi l’articolo è destinato ad essere ragionevolmente educativo. Senza ulteriori indugi, discutiamo brevemente di questi bot in modo da poter trovare quello più adatto a te.

Pionex ·

Pionex, essendo uno scambio che fornisce robot di trading integrati, è abbastanza famoso per essere una delle commissioni di trading più basse sul mercato.

Attrazioni

È concesso in licenza da FinCEN (US Financial Intelligence Unit). Ciò rende più facile per i cittadini statunitensi utilizzare i servizi.

KYC è facoltativo e non avrà alcun impatto sui servizi che gli utenti possono utilizzare, a parte i limiti di prelievo e simili.

È stata lanciata un’app aggiuntiva Pionex Lite che supporta l’acquisto di Bitcoin ed Ethereum utilizzando USD. Inoltre, è pensato per gli utenti che sono piuttosto nuovi al trading di bitcoin ed ethereum utilizzando i bot.

Con il loro bot di arbitraggio crittografico spot-futures, puoi guadagnare circa il 15% -50% apr con bassi rischi. Inoltre, puoi usarlo come bot di arbitraggio Bitcoin poiché bitcoin ha il più grande mercato. Per saperne di più clicca qui.

Un limite di 30 bot per coppia è applicabile su Pionex.

Bitsgap

Bitsgap è uno strumento di trading multi-exchange e di gestione patrimoniale per criptovaluta. Fornisce servizi come segnali, bot di trading, arbitraggio oltre al trading.

Piattaforme disponibili Applicazione Web basata su cloud con compatibilità mobile. Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading Grid Trading Bots, Classic Bots, SBot Bots e Combo Bots Commissioni di trading Base: $ 19 / mese Avanzato: $ 44 / mese Pro: $ 110 / mese Scambi 25+ inclusi Binance, OKEX, Kraken, KuCoin

Attrazioni

Bitsgap funziona su piani basati su abbonamento con una prova gratuita di 14 giorni e i suoi metodi di pagamento includono Card, PayPal e Bitcoin, Litecoin, Ethereum e altcoin.

Con lo strumento segnali Bitsgap, puoi sempre rimanere aggiornato sulle migliori opportunità tra le migliaia di coppie di trading.

Supporta oltre 10.000 coppie di trading.

È una piattaforma sicura con crittografia RSA a 2014 bit. Inoltre, non ha accesso ai tuoi fondi. I fondi rimangono con gli scambi che utilizzi.

Le strategie Bitsgap utilizzate per i bot di trading automatizzati sono:

La strategia della griglia : acquista quando il prezzo è inferiore al prezzo corrente e vendi quando il prezzo è superiore al prezzo corrente.

: acquista quando il prezzo è inferiore al prezzo corrente e vendi quando il prezzo è superiore al prezzo corrente. La strategia classica dei bot: acquista e vendi una quantità fissa di valuta di base per ogni ordine. Usalo per il mercato quando è una tendenza al rialzo.

bot: acquista e vendi una quantità fissa di valuta di base per ogni ordine. Usalo per il mercato quando è una tendenza al rialzo. Combo Bot for Futures Trading : strategia grid insieme ad algoritmi DCA per cercare sempre i movimenti e ottimizzare il prezzo di ingresso. Sebbene ciò generi rendimenti elevati, comporta anche maggiori rischi.

: strategia grid insieme ad algoritmi DCA per cercare sempre i movimenti e ottimizzare il prezzo di ingresso. Sebbene ciò generi rendimenti elevati, comporta anche maggiori rischi. Strategia Sbot Bot: Originato dal bot classico, puoi acquistare / vendere a un prezzo fisso. È più efficace se applicato a una tendenza laterale.

Piani Bitsgap

$19/mese

Limite mensile- $ 25.000.

Bot di trading attivo – 2.

Inoltre tutte le funzionalità standard.

Limite mensile- $ 25.000. Bot di trading attivo – 2. Inoltre tutte le funzionalità standard. $44/mese

Limite mensile: $ 100.000.

Bot di trading attivo – 5.

Arbitraggio

Inoltre tutte le funzionalità standard.

Limite mensile: $ 100.000. Bot di trading attivo – 5. Arbitraggio Inoltre tutte le funzionalità standard. $110/mese

Limite mensile- $ 100.000

Bot di trading attivo – 15

Arbitraggio

Più tutte le funzionalità standard

Prendi profitti per i bot

Metti alla prova la pratica sulla configurazione di Bitsgap Demo. Gli utenti possono capire e avere la sensazione della piattaforma qui.

Cryptohopper

Cryptohopper è un bot di trading crittografico automatizzato e un gestore di portafoglio che aiuta il trading di monete 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Basato sui dati e preciso, il suo processo decisionale evita il quoziente emotivo durante il trading.

Piattaforme disponibili Applicazione Web basata su cloud con compatibilità mobile. Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading I bot, alias Hoppers, fanno uso di strumenti interni e strategie integrate o auto-progettate. Commissioni di trading Pioneer: Free Explorer: $ 19 / mese Avventuriero: $ 49 / mese Eroe: $ 99 / mese. Scambi 15 Scambi tra cui scambi globali come Huobi, Poloniex, Bittrex, Kucoin.

Attrazioni

Cryptohopper fornisce uno strumento di arbitraggio che funziona senza che gli utenti trasferiscano fondi tra gli scambi.

Market-Making bot per i market maker che sfruttano lo spread per contrastare l’illiquidità.

Il mirror trading come servizio fornisce una strategia di mirroring da utenti esperti a quelli meno esperti consentendoti di acquistare modelli, strategie o segnali.

Intelligenza dell’algoritmo (IA) è una funzionalità che fornisce le migliori opzioni di adattamento per le tue strategie in base alle attuali tendenze del mercato. Inoltre, Hopper è un bot AI per la tua strategia, il che significa che puoi aggiungere tendenze, segnalare strategie a questo algoritmo e otterrai il miglior risultato.

è una funzionalità che fornisce le migliori opzioni di adattamento per le tue strategie in base alle attuali tendenze del mercato. Inoltre, Hopper è un bot AI per la tua strategia, il che significa che puoi aggiungere tendenze, segnalare strategie a questo algoritmo e otterrai il miglior risultato. Ora, configurando correttamente l’impostazione di acquisto, le monete e la strategia cryptohopper è possibile ottenere la migliore impostazione di Cryptohopper.

Inoltre, ha strumenti Trailing per aiutare a massimizzare il profitto di vendita e l’acquisto più economico con Trailing Stop Loss, Trailing Stop Buy e Trailing Stop Short.

Il trading di carta è una prova dimostrativa per il trading utilizzando dati accurati per deridere lo scambio della vita reale.

Backtesting e Strategy Designer aiutano l’utente a creare e testare strategie.

Per stare al passo con le tendenze di oggi, ha anche segnali Cryptohopper.

Le strategie di accompagnamento di Cryptohopper aiutano a completare i vuoti in altre strategie per crearne una perfetta. Possono essere implementati insieme dall’IA.

Quadency

Quadency è un terminale di trading che si collega ai principali scambi utilizzando le chiavi API per consentire il trading in modo sicuro da un unico posto.

Piattaforme disponibili Piattaforma web. Lancio delle app mobili in corso. Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading I Quadency Bot si basano su strategie come Mean Reversion, GridTrading, Market Maker e altro ancora. Commissioni di trading LITE: PRO gratuito: $ 49 / mese ILLIMITATO: $ 99 / mese Scambi Binance, Kucoin, Liquid, OKEX e molti altri scambi leader.

Attrazioni

Fornisce un’eccellente gestione del portafoglio supportando tutti i principali portafogli.

I suoi bot sono classificati come semplici e avanzati in base alle strategie che utilizzano.

Quadency fornisce anche un brillante servizio di backtesting.

Le informazioni sensibili sulla piattaforma come chiavi API, password, ecc. Sono crittografate secondo gli standard di sicurezza.

Strategie di quadency tra cui scegliere:

Strategie popolari: Accumulatore, Grid Trader, Bilanciatore di portafoglio, Market Maker e Market Maker Plus, Smart Order

Basato su indicatori: bande di Bollinger, MACD, dual moving average crossover, mean reversion, multilivello RSI

Strategie personalizzate: TradingView Bot, Strategy Coder(Python)

Il bot è limitato al trading di una coppia per istanza, ma sono consentite più copie delle istanze per il trading di coppie diverse.

La quadenza è legittima? Lo è molto. È possibile utilizzare il link sottostante al sito ufficiale.

Fai trading in sicurezza con Quadency!

Visita Quadency

Mudrex ·

Mudrex è una piattaforma di investimento crittografico che semplifica il trading di criptovalute e il trading di automazione a Bangalore, in India.

Piattaforme disponibili Piattaforma web. Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading Basato su algoritmi. Questi algoritmi sono integrati / inventati dai trader Mudrex. Canoni di abbonamento/Prezzo A partire da arounf $ 5 Commissioni di trading Prezzi dinamici. Scambi Bitmex, Binance, Bybit, OKEX, CoinbasePro, Mudrex Spot e altro ancora.

prova mudrex con soli $ 5!

Attrazioni

Ha il più alto numero di indicatori e modelli tutti collocati in modo alfabetico sul suo sito web.

Gli algoritmi automatizzati riducono al minimo il rischio e mantengono un rendimento coerente. Questo rende la base fondamentale del trading algoritmico Mudrex.

È una piattaforma semplicistica e facile da usare che richiede poca conoscenza da parte degli utenti.

Il prezzo di Mudrex parte da un minimo di 5 $.

Coinrule

Coinrule è una piattaforma che fornisce trading automatizzato senza dover comprendere tecnicismi basati su codice.

Piattaforme disponibili Piattaforma web. Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading Bot di trading basati su regole Canoni di abbonamento/Prezzo Antipasto: Hobbista gratuito: $ 29.99 / mese Trader: $ 59.99 / mese Pro: $ 449.99 / mese Scambi 10+ tra cui Binance, Coinbase Pro, Kraken, ecc.

Attrazioni

Coinrule si connette agli scambi tramite API e i fondi rimangono sullo scambio come misura di sicurezza.

La sua strategia di lavoro è intorno al concetto IFTTT (If This Then That). Quindi, non è richiesta alcuna codifica.

Le strategie e gli indicatori di trading crittografico di Coinrule includono:

Indice di forza relativa

Media mobile

Contrarian

Tendenza che segue

Accumulazione

Indice di forza relativa Media mobile Contrarian Tendenza che segue Accumulazione Fornisce scambio demo e backtesting.

L’analisi tecnica che fornisce aiuta a prendere decisioni informate mentre investe in base ai numeri.

I prezzi di Coinrule sono i seguenti:

Antipasto: Gratuito

2 regole dal vivo.

2 Regole demo.

7 Strategie di modello.

1 scambio collegato.

Volume mensile degli scambi: ~ $ 3k

Hobbista: $ 29.99 / mese

7 regole dal vivo.

7 Regole demo.

40 Strategie di modello.

2 scambi collegati.

Volume mensile degli scambi: ~ $ 100k.

Vantaggi extra sulle piattaforme social.

Commerciante: $ 59.99 / mese

15 regole dal vivo.

15 Regole demo.

Strategie di modello illimitate.

3 scambi collegati.

Volume mensile degli scambi: ~ $ 1 milione.

Vantaggi extra sulle piattaforme social + Sessioni di formazione.

Pro: $ 449.99 / mese

50 regole dal vivo.

50 Regole demo.

Strategie di modello illimitate.

Scambi connessi illimitati.

Volume mensile degli scambi: ~ $ 5 milioni.

Vantaggi extra sulle piattaforme social + Sessioni di formazione.

Server dedicato e altro ancora.

3Commas

3Commas, fondata nel 2017, è una piattaforma di trading crittografico con strumenti per il trading automatizzato di bitcoin e altcoin e la gestione del portafoglio.

Piattaforme disponibili Piattaforma web, Piattaforma mobile (Android, iOS) Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading 23 Bot disponibili che seguono algoritmi e strategie famosi. Canoni di abbonamento/Prezzo FreeStarter: $ 14.5 / mese Avanzato: $ 24.5 / mese Pro: $ 49.5 / mese Scambi 23 principali scambi, tra cui Binance, Coinbase Pro, Kraken, FTX e Bittrex, ecc.

Attrazioni

3commas ha SmartTrade combinato con gli indicatori Di TradingView per fare trading in modo efficiente semplicemente collegando l’API.

Accetta carte di credito, PayPal e bitcoin come metodi di pagamento.

Distribuisce 2FA per sicurezza e non detiene i tuoi fondi sulla sua piattaforma. Pertanto non ha il diritto di prelevare o manipolare i tuoi fondi.

Puoi personalizzare il tuo bot 3commas che è suscettibile ai segnali di TradingView per ricevere notifiche.

Puoi passare attraverso l’accademia e imparare a configurare il bot 3commas.

Ai fini della prova, fornisce un periodo di prova di accesso completo di 3 giorni.

Ha un terminale di trading dinamico, un’interfaccia che consente la gestione di più scambi.

I servizi bot differiscono in base alla piattaforma. Controlla le limitazioni qui.

Il trading automatizzato può essere eseguito come uno dei seguenti:

Bot a coppia singola : viene eseguito con una singola coppia di trading.

Bot a coppie multiple : funziona con più coppie di trading.

Algoritmo lungo : acquista una moneta e imposta il prezzo di vendita più alto di quello acquistato.

Algoritmo corto : vende una moneta e effettua un ordine per l’acquisto a un prezzo inferiore.

Analizza e copia i bot: gli utenti possono esaminare e copiare le tecniche di altri bot sulla piattaforma.

: viene eseguito con una singola coppia di trading. : funziona con più coppie di trading. : acquista una moneta e imposta il prezzo di vendita più alto di quello acquistato. : vende una moneta e effettua un ordine per l’acquisto a un prezzo inferiore. utenti possono esaminare e copiare le tecniche di altri bot sulla piattaforma. Inoltre, i segnali 3commas ti consentono di seguire trader esperti.

Napbots ·

NapBots è un’altra piattaforma di trading bot, che progetta strategie di trading redditizie e le rende disponibili in un mercato unico.

Piattaforme disponibili Basato sul Web, accessibile da dispositivi mobili, tablet, desktop. Progressive Web App in fase di sviluppo. Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading I bot sono basati su strategie che vengono eseguite su base giornaliera, settimanale e oraria. Canoni di abbonamento/Prezzo Piano Silver: € 19 / mese Piano Gold: € 49 / mese Piano Platinum: € 99 / mese. Scambi Principali scambi tra cui Binance, Coinbase Pro, Kraken e Bittrex, ecc

Attrazioni

Napbots si connette agli scambi tramite API e non ha accesso ai fondi degli utenti.

Accetta carte e alcune criptovalute come pagamento.

È specificamente progettato in modo che anche i principianti possano imparare e iniziare a fare trading in modo ordinato.

Gli indicatori su questa piattaforma seguono due strategie principali:

Tendenza che segue

Reversione media

Tendenza che segue Reversione media Gli utenti sono autorizzati a utilizzare più strategie anche su una singola piattaforma.

A partire da ora, non c’è supporto per i cittadini statunitensi.

TradeSanta

TradeSanta è un software di trading di criptovaluta cloud che ti consente di sfruttare le fluttuazioni del mercato delle criptovalute. Funzionale dall’autunno del 2018, ha raggiunto molti piedi e continua a crescere ulteriormente.

Piattaforme disponibili Web e mobile (Android e iOS) Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading I bot sono basati su strategie che vengono eseguite su base giornaliera, settimanale e oraria. Canoni di abbonamento/Prezzo Base: $ 14 / mese Avanzato: $ 20 / mese Massimo: $ 30 / mese (se acquistato annualmente) Scambi Binance, Binance US e Futures, Coinbase Pro, HitBTC, OKEX, UPbit, Huobi

Attrazioni

Tradesanta ha un’interfaccia utente molto ottimista e creativa.

Si connette agli scambi tramite API e non ha accesso ai fondi degli utenti.

Prende la commissione dello scambio nel calcolo del profitto.

Tradesanta Bot ha indicatori tecnici che possono essere scelti dal filtro volume, filtro giornaliero e segnale Bollinger o utilizzare questi 3 filtri contemporaneamente:

MACD: Divergenza di convergenza della media mobile

RSI

Segnale di Bollinger

MACD: Divergenza di convergenza della media mobile RSI Segnale di Bollinger Strategie Tradesanta: Ce ne sono due al momento, Long e Short. Per entrambe le strategie, è necessario avere monete in equilibrio.

Fornisce vari strumenti che compensano un buon trading.

Martingale: Aiuta a recuperare il capitale perduto, meglio essere utilizzato dagli esperti

Acquisto di monete per commissione: quando non ci sono abbastanza soldi per evadere un ordine.

Stop Loss: Smetti di fare trading quando il trade sta avendo un impatto negativo.

Entrare a prezzo di mercato: permette di trattare immediatamente senza dover posizionare ad un prezzo ottimale.

Martingale: Aiuta a recuperare il capitale perduto, meglio essere utilizzato dagli esperti Acquisto di monete per commissione: quando non ci sono abbastanza soldi per evadere un ordine. Stop Loss: Smetti di fare trading quando il trade sta avendo un impatto negativo. Entrare a prezzo di mercato: permette di trattare immediatamente senza dover posizionare ad un prezzo ottimale. Consente una prova gratuita di 3 giorni del pacchetto massimo e un piano minimo gratuito che copre due bot DCA.

HaasOnline

HaasOnline ha democratizzato il trading ad alta frequenza sulle più note piattaforme di asset digitali sfruttando le integrazioni tramite API.

Piattaforme disponibili Web e mobile (Android e iOS) Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading HaasBot, bot commerciali, bot di trading predefiniti o sviluppati utilizzando HaasScript Canoni di abbonamento/Prezzo Piano di 3 mesi Principiante: 0,005 BTC Semplice: 0,007 BTC Avanzato: 0,012 BTC Scambi 24 inclusi Binance, Binance US e Futures, Coinbase Pro, HitBTC, OKEX, Gemini, Huobi

Attrazioni

La piattaforma supporta il backtesting storico per testare come le strategie avrebbero funzionato nei mercati passati per ottenere approfondimenti sui modelli futuri per il bot di trading Haasonline.

Trascina e rilascia gli algoritmi sull’editor combinati con HaasScript.

È disponibile il trading di carta in tempo reale.

Supporta Bitcoin solo come pagamento a partire da ora.

I bot di commercio semplice Haasonline predefiniti sono come mostrato nell’immagine:

I prezzi e i piani HaasBot seguono piani di 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi.

Principiante: Risparmia 0,003 BTC con la fatturazione semestrale e 0,009 BTC con la fatturazione annuale.

Risparmia 0,003 BTC con la fatturazione semestrale e 0,009 BTC con la fatturazione annuale. Semplice : risparmia 0,008 BTC con la fatturazione annuale.

: risparmia 0,008 BTC con la fatturazione annuale. Avanzato: risparmia 0,001 BTC con fatturazione semestrale e 0,015 BTC con fatturazione annuale.

Shrimpy

Shrimpy è una piattaforma di gestione crittografica che collega tutti i tuoi scambi e portafogli per gestire facilmente le tue risorse.

Piattaforme disponibili Web e mobile (Android e iOS) Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading Bot automatizzati per il ribilanciamento e il trading. Canoni di abbonamento/Prezzo Antipasto: $ 15 / mese Professionale: $ 63 / mese Enterprise: $ 299 / mese Scambi 18 scambi e 8 portafogli supportati.

Attrazioni

Come funziona il bot Shrimpy è Gli utenti possono collegare tutti i loro account da diversi scambi e monitorare facilmente i loro portafogli. Ciò significa un facile ribilanciamento in movimento.

Le sue strategie di backtest gli consentono di creare il profilo più redditizio sul mercato.

Copia la strategia disponibile. Questo aiuta i principianti a ottenere approfondimenti su come realizzare profitti copiando le migliori strategie per il bot shrimoy.

Le chiavi API sono crittografate e archiviate tramite il modulo di sicurezza hardware convalidato FIPS 140-2.

È un’ottima piattaforma per il ribilanciamento automatico.

Shrimpy trading bot sulla piattaforma ha due modalità:

Scegli risorse: questa modalità consente di selezionare risorse specifiche con percentuali esatte. Tuttavia, questi valori non cambieranno a meno che non vengano modificati.

Crea indice: questa modalità consente di definire i parametri per la generazione di un indice, la cui composizione cambierà con il mercato.

CryptoHero

CryptoHero è una piattaforma di bot di trading crittografico basata su cloud, che colloca le negoziazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sugli scambi crittografici. Inoltre, i bot CryptoHero sono semplici e intuitivi per i principianti di criptovalute da configurare ed eseguire.

Piattaforme disponibili Web e mobile (Android e iOS) Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading I bot operano con strategie e indicatori tecnici. Canoni di abbonamento/Prezzo Basic: Premium gratuito: $ 13.99 / mese Professionale: $ 29.99 / mese Scambi 12 scambi supportati.

Attrazioni

Gli utenti possono connettersi a più scambi.

Accetta carte per la piattaforma web, Apple Pay può essere utilizzato per la piattaforma iOS e USDT.

Le strategie di automazione includono:

Parametri commerciali : imposta i parametri per eseguire operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Strategia lunga

Bot ottimizzati per l’intelligenza artificiale : esegui simulazioni di bot e copia i migliori bot creati.

Strategia breve

Condizioni di entrata e uscita : imposta le regole per entrare / uscire dalle posizioni.

: imposta i parametri per eseguire operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Strategia lunga : esegui simulazioni di bot e copia i migliori bot creati. : imposta le regole per entrare / uscire dalle posizioni. Poiché ha un’interfaccia visiva, non è richiesta alcuna codifica.

Gli utenti possono eseguire il backtest delle strategie.

Indicatori tecnici presenti:

Bande di Bollinger (BB)

Indice di forza relativa (RSI)

Media mobile esponenziale (EMA)

RSI stocastica (SRSI)

Botsfolio

Botsfolio è una delle piattaforme più semplici e semplici per l’automazione del commercio di criptovalute, con una delle migliori gestioni del rischio.

Piattaforme disponibili Piattaforma Web Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading Implementato automaticamente con strategie di investimento professionali. Canoni di abbonamento/Prezzo $ 1k-$ 3k: $ 5 / mese $ 3k-$ 10k: $ 10 / mese $ 1 0k-$ 50k: $ 15 / mese $ 50k-$ 100k: $ 20 / mese Commissioni di performance 15%, addebitato trimestralmente sugli utili aggiunti alla quota di abbonamento. Scambi Binance.com, Coinbase Pro

Attrazioni

Botsfolio accetta ETH, BTC, BitcoinCash, Litecoin come pagamento.

Non ha accesso ai fondi dell’utente.

Segmentazione automatica dei fondi in una combinazione di strategie a lungo e breve termine. Questo si basa sulla domanda di profitto dell’utente.

Non esiste un prerequisito per conoscere la codifica, il processo è automatizzato di per sé.

Botsfolio Strategie utilizzate dalla piattaforma:

Strategia di investimento value: investire a lungo termine in 80-20 per large e small cap.

Strategia di trading coperto: mix di strumenti di trading spot e futures per giocare operazioni con copertura che riducono le potenziali perdite ma aumentano il ROI ottenendo esposizione alle posizioni con leva finanziaria.

Strategia di trading futures: trading attivo automatizzato di criptovalute a grande capitalizzazione utilizzando un mix di strategie di trading su strumenti futures.

Conto di risparmio a reddito fisso: fai crescere la tua ricchezza a un tasso fisso dal 6 all’8% all’anno su USDT ancorato al dollaro.

Botcrypto

Botcrypto è una piattaforma per la creazione di un bot di trading per fare trading automaticamente nel modo più semplice possibile.

Piattaforme disponibili Piattaforma Web Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading Bot che funzionano secondo indicatori tecnici. Canoni di abbonamento/Prezzo Scopri: Bronzo GRATIS: € 12,49 / mese Argento: € 37,49 / mese Oro: € 74,99 / mese Scambi Kraken e Binance.

Attrazioni

I tuoi fondi sono al sicuro allo scambio in quanto botcrypto non ha diritti di prelievo.

L’editor visivo crea le strategie e quindi non ha bisogno di conoscenze di codifica.

Backtesting delle strategie fornite su più di 3 anni di dati storici.

I pagamenti accettati su Botcrypto sono carte, PayPal, BTC, ETH, LTC.

~26 indicatori presenti sulla piattaforma tra cui RSI, BB, Exponential Moving Averages (EMA).

Per la fatturazione annuale, gli utenti possono risparmiare fino al 20% sull’importo totale.

Trality

Fondata nel 2019, Trality è una piattaforma per trarre profitto dal trading automatizzato senza spendere troppo tempo su di esso.

Piattaforme disponibili Piattaforma Web Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading Implementato automaticamente con strategie di investimento professionali. Canoni di abbonamento/Prezzo Pedone: Cavaliere gratis: €9.99/mese Torre: €39.99/mese Regina: €59.99/mese Scambi Binance, bitpanda, Kraken, coinbase pro

Attrazioni

Trality accetta ETH, BTC, BitcoinCash, Litecoin come pagamento.

Gli intervalli di tick supportati sulla piattaforma sono: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 6h, 12h e 1d.

Modi per creare un bot di trading Trality :

L’editor di codice: gli utenti che sono esperti in Python possono creare le loro strategie con librerie python già esistenti e altre a venire.

Generatore di regole: gli utenti possono creare i propri bot utilizzando strategie predefinite.

Trality

Usa il backtesting per testare l’efficienza del codice del bot Trality e delle strategie personalizzate.

La piattaforma è altamente sicura in quanto non ha accesso a nessuno dei fondi. Inoltre, tutte le strategie di trading sono crittografate end-to-end.

Il trading di carta a trality viene effettuato tramite conti virtuali.

Prezzi di Trality: l’immagine sottostante mostra i prezzi di Trality. Offrono uno sconto del 20% per gli abbonamenti annuali.

WunderTrading

WunderTrading è uno scambio crittografico che ha il trading automatizzato come uno dei tanti servizi. Attualmente offre bitcoin e altri servizi di scambio di criptovaluta, piattaforme di social trading, servizi di elaborazione dei pagamenti bitcoin e servizi over-the-counter.

Piattaforme disponibili Piattaforma Web Token Tutti i principali token sono supportati per il trading. Bot di trading Automatizza gli script di TradingView in bot. Canoni di abbonamento/Prezzo Gratis: $ 0.00 / mese Basic: $ 9.95 / mese Pro: $ 24.95 / mese Premium: $ 44.95 / mese. Scambi Binance, BitMEX, FTX, Deribit, Kucoin, Kraken, Bittrex e altro ancora

Attrazioni

La gestione di più account è un servizio fornito da WunderTrading che consente agli utenti di gestire più account.

Arbitrage Trading e Grid Trading saranno presto lanciati sulla piattaforma.

Crypto Portfolio tracker tiene traccia automaticamente di tutti i saldi.

WunderTrading Trading automatizzato qui ha le seguenti caratteristiche:

Crypto Signal Marketplace : i trader di copia possono selezionare i migliori segnali di trading crittografico e seguirli automaticamente.

Smart Trading : modo flessibile di creare ordini per il trading intelligente: aggiungere e modificare Take Profit, Stop Loss e Trailing stop a qualsiasi ordine.

Spread Trading : Il terminale di trading spread ti consente di selezionare le attività che preferisci utilizzare per creare uno spread.

Crypto Trading Bot : ti aiuta ad automatizzare qualsiasi script TradingView nel bot di trading crittografico completamente funzionante.

Dollar-Cost Averaging (DCA): DCA è un metodo di investimento in cui si acquista una certa parte dell’attività dopo la deviazione di prezzo determinata.

: i trader di copia possono selezionare i migliori segnali di trading crittografico e seguirli automaticamente. : modo flessibile di creare ordini per il trading intelligente: aggiungere e modificare Take Profit, Stop Loss e Trailing stop a qualsiasi ordine. : Il terminale di trading spread ti consente di selezionare le attività che preferisci utilizzare per creare uno spread. : ti aiuta ad automatizzare qualsiasi script TradingView nel bot di trading crittografico completamente funzionante. è un metodo di investimento in cui si acquista una certa parte dell’attività dopo la deviazione di prezzo determinata. Fornisce una prova di 7 giorni sul piano PRO gratuitamente.

Prezzi WunderTrading: Questo può essere pagato tramite PayPal e cripto. Per optare per un pacchetto mensile superiore a 1, sono applicabili i seguenti sconti:

Piani 3 mesi: sconto del 10%

Piani di 6 mesi: sconto del 15%

Piani di 12 mesi: sconto del 30%

Superalgos ·

Superalgos Project è un progetto open source incentivato da token che costruisce una rete di intelligence commerciale aperta; in breve, è un bot di trading crittografico open source.

Piattaforme disponibili Multipiattaforma: Windows, Linux, MAC OS e per gli utenti mobili supportati. Bot di trading I bot vengono creati da esperti e trasmessi agli utenti per utilizzarli. Canoni di abbonamento/Prezzo Progetto di bot di trading open source. Costo zero. Scambi Oltre 120 scambi e conteggio.

Come agisce Superalgos?

In parole povere, è un ambiente open source accessibile a tutti.

Commercianti di Algo:

Piattaforma Superalgos: desktop o server. Consolida tutti gli elementi dell’ambiente per rendere possibile l’automazione.

Un ambiente di scripting visivo: gli utenti e gli sviluppatori non tecnici possono visualizzare il loro processo di automazione su questo.

Segnali di trasmissione: per gli utenti di implementare l’automazione e gli esperti per trarre profitto dalla loro automazione.

Superalgos è uno sportello unico per la progettazione, la costruzione, il test e la distribuzione di bot di trading crittografico.

Utenti Crypto:

Piattaforma: La piattaforma disponibile per gli utenti è telefono cellulare, desktop o server.

Ottieni segnali: segnali gratuiti da trader professionisti.

Trading automatizzato: Le app presenti nell’ambiente elaborano automaticamente i segnali o inviano notifiche in caso di conferma manuale.

Segui: gli utenti devono solo seguire i trader di cui possono fidarsi e tutte le ricerche e le strategie possono essere utilizzate dopo.

Come agisce Superalgos?

Per un bot di trading crittografico gratuito, Superalgos ha un’interfaccia all’avanguardia e un sito Web visivamente eccezionale che aggiunge alla sua funzionalità.

Fornisce un bot di trading crittografico AI che continua a migliorare con il continuo aumento delle competenze.

Superalgos (SA) Token è il token della loro piattaforma distribuito agli utenti / trader per il loro contributo.

È un dominio completo in cui è possibile estrarre indicatori, utilizzare l’analisi per creare bot automatizzati e quindi distribuirli per raggiungere il pubblico di destinazione desiderato.

Puoi lavorare con uno qualsiasi dei mercati / coppie elencati sugli scambi crittografici supportati.

Il funzionamento relativo allo scambio è lo stesso del resto delle piattaforme.

Superalgos è un bot di trading bitcoin gratuito; quindi puoi scambiare Bitcoin. Inoltre, tutti gli altcoin elencati dallo scambio possono anche essere scambiati.

La documentazione necessaria è disponibile sulla piattaforma.

Crypto Trading Bots: Terminologia

Se sei un principiante dei bot di trading crittografico, devi capire le seguenti terminologie, oltre ad alcune delle domande comuni a cui verrà anche data risposta.

Strategie

Se sei un principiante dei bot di trading crittografico, devi capire le seguenti terminologie, oltre ad alcune delle domande comuni a cui verrà anche data risposta.

Quali sono alcune delle strategie utilizzate dai bot di trading?

I nomi più sentiti nelle strategie per il trading algoritmico / automatizzato di criptovalute sono:

Trend-following: Il più semplice del lotto, si basa sulle tendenze del mercato o su indicatori tecnici predefiniti e analizzati.

Arbitraggio: Sfruttare le minime variazioni dei prezzi su più scambi è noto come arbitraggio. Acquista a buon mercato in uno scambio e vendi a un prezzo elevato su un altro.

Inversione media: i prezzi alti e bassi di qualsiasi attività sono temporanei, tornando infine alla media a lungo termine.

Prezzo medio ponderato nel tempo (TWAP): prendi un ordine di grandi dimensioni e suddividilo in ordini più piccoli in movimento e rilascialo sul mercato utilizzando intervalli uniformi tra l’ora di inizio e di fine.

Strategia di grid trading: gli ordini vengono posizionati sopra e sotto un prezzo fisso che crea una struttura simile a una griglia.

Accumulatore: acquisto di una certa quantità di attività per un periodo di tempo.

Market Making: La strategia di trading cerca di trarre profitto fornendo liquidità ad altri trader e ottenendo lo spread ask / bid.

Indicatori tecnici

Gli indicatori vengono utilizzati per aiutare a valutare se un asset è in tendenza e, in caso affermativo, la probabilità della sua direzione e continuazione. Pertanto, questi indicatori aiutano nell’analisi tecnica.

Quali sono alcuni indicatori tecnici comuni?

Di seguito è riportato ciò che molti dei bot automatizzati implementano per ottenere profitti.

Bande di Bollinger : Lo scopo delle bande di Bollinger è quello di fornire una definizione relativa dei prezzi alti e bassi di un mercato. Inoltre, misura la volatilità di un mercato e identifica le condizioni di “ipercomprato” o “ipervenduto”.

: Lo scopo delle bande di Bollinger è quello di fornire una definizione relativa dei prezzi alti e bassi di un mercato. Inoltre, misura la volatilità di un mercato e identifica le condizioni di “ipercomprato” o “ipervenduto”. Moving Average Convergence/Divergence (MACD ): progettato per rivelare cambiamenti nella forza, direzione, momentum e durata di una tendenza nel prezzo di un titolo.

): progettato per rivelare cambiamenti nella forza, direzione, momentum e durata di una tendenza nel prezzo di un titolo. Indice di forza relativa (RSI): destinato a tracciare la forza o la debolezza attuale e storica di un titolo o di un mercato in base ai prezzi di chiusura di un recente periodo di negoziazione.

destinato a tracciare la forza o la debolezza attuale e storica di un titolo o di un mercato in base ai prezzi di chiusura di un recente periodo di negoziazione. Oscillatore stocastico: si riferisce al punto di un prezzo corrente alla sua fascia di prezzo per un periodo di tempo

Tipi di bot

La strategia può identificare il tipo di bot su cui si basa. Ad esempio, un bot che segue la strategia di arbitraggio per le criptovalute diventa un bot di arbitraggio crittografico e così via. Quindi un mix di indicatori tecnici e strategie aiuta a creare bot in grado di generare profitti.

Quali sono i diversi tipi di bot?

La strategia può identificare il tipo di bot su cui si basa. Ad esempio, un bot che segue la strategia di arbitraggio per le criptovalute diventa un bot di arbitraggio crittografico e così via. Quindi un mix di indicatori tecnici e strategie aiuta a creare bot in grado di generare profitti.

Bot di arbitraggio crittografico

Copia Trading Bot: Quando copi le strategie di altri trader.

Quando copi le strategie di altri trader. Bot di griglia

Bot per la creazione di mercati

Bot che seguono le tendenze

Il problema del montaggio

La situazione in cui la strategia per l’automazione non soddisfa la condizione sottostante dà luogo a overfitting o underfitting.

Overfitting : quando il modello statistico segue le condizioni più che perfette, non riesce a inserire dati aggiuntivi nel modello. Quindi una strategia di overfitting non genererà profitti.

: quando il modello statistico segue le condizioni più che perfette, non riesce a inserire dati aggiuntivi nel modello. Quindi una strategia di overfitting non genererà profitti. Underfitting: quando il modello non prende dati adeguati per supportare il concetto sottostante, dà origine a underfitting.

Crypto Trading Bots Il meglio di

Alcune delle domande “best of” ampiamente poste chiedono quanto segue

I migliori robot di trading Binance

Come principiante: CryptoHopper, Bitsgap, 3Commas, puoi anche esplorarne alcuni dall’elenco nell’articolo.

Per un controllo completo: Quadency o HaasOnline. Dovresti avere un’idea di base di HaasScript però!

I migliori bot di trading Kucoin

Kucoin fornisce un servizio interno. È gratuito da usare e non comporta alcun costo aggiuntivo per il bot GRID. Puoi saperne di più dal nostro articolo su Kucoin Trading Bot da qui.

Migliore piattaforma per Coinbase Trading Bot

Bitsgap

Quadenza

3commi

TradeSanta

Miglior bot di trading Bittrex

Coinrule è il miglior bot di trading Bittrex per il trading di bitcoin e il trading di altre criptovalute leader. Inoltre, fornisce un abbonamento gratuito di base, il che significa che il bot Bittrex è gratuito. Ottieni 2 regole live e 2 regole demo con esso.

I migliori bot di arbitraggio crittografico

Pionex fornisce i migliori bot di arbitraggio di criptovaluta, che sfruttano il mercato volatile delle criptovalute e traggono profitto dagli utenti. Abbiamo già sottolineato che è possibile generare un ENORME APR nell’intervallo ~ 15% -50% con questo bot di arbitraggio crittografico a un tasso scarso. Inoltre, puoi avvalerti gratuitamente del bot di arbitraggio bitcoin!

I migliori bot di trading crittografico gratuiti

Pionex ·

Quadenza

3Commi

CryptoHero

Tralità

Superalgos ·

Crypto Trading Bots Pro e COn

Professionisti

Processo decisionale radicale rispetto al processo decisionale emotivo: durante il trading, i bot non avranno mai esplosioni emotive per l’acquisto o la vendita. Il commercio rispetterà interamente le regole logiche definite. Insomma, non si sentirà mai FOMO!

I bot sono in azione 24 ore su 24, 7 giorni su 7: il mercato non dorme mai, e nemmeno un bot. Quindi, con i bot, è sempre possibile essere alla ricerca e realizzare profitti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’analisi strategica aiuta a realizzare profitti calcolati: con l’aiuto del backtesting, è più facile testare la tua strategia e renderla perfetta per rispondere al mercato solo in un modo che genera profitto.

Facilità d’uso: non è necessario controllare il mercato tutto il tempo. Hai solo bisogno di monitorare l’avanzamento e lo stato dei bot.

Contro

Quindi, infine, la domanda è se utilizzare o meno i bot di trading automatico delle criptovalute? Puoi sicuramente usare un bot, ma non ti darà risultati decenti se non riesci a configurarlo correttamente. Pertanto, è necessaria una ricerca approfondita prima di questa automazione. Ci sono ancora suggerimenti su quando dovresti e quando non dovresti.

Dovresti/Puoi

Per i processi ricorrenti: qualcosa che deve essere fatto a intervalli regolari può essere automatizzato. Ad esempio, il ribilanciamento.

I bot sono altamente raccomandati per risparmiare tempo. Oltre a risparmiare tempo, i bot possono essere veloci a fare trading.

Dovresti/Puoi

In primo luogo, non dovresti iniziare a utilizzare un bot come principiante.

Inoltre, non dovresti usare bot senza una conoscenza sufficiente di criptovalute, mercati, strategie o indicatori. Di conseguenza, potresti finire per perdere denaro se non stai attento.

Domande frequenti

1. I bot funzionano davvero?

C’è una risposta mista tra la comunità a questa domanda. Alcune persone hanno scambiato con i bot e guadagnato un profitto, mentre altri hanno perso denaro. La risposta corretta è che i bot funzionano davvero quando hai testato le tue strategie e ti sei assicurato che la matematica si sommasse.

2. I bot di trading crittografico sono redditizi?

In ultima analisi, dipende dalle strategie e dagli indicatori tecnici utilizzati. È inoltre necessario tenere presente che diverse strategie funzionano per vari movimenti nei mercati. Pertanto è consigliabile capire le cose prima di saltare direttamente in esse.

3. Come puoi creare tu stesso un bot di trading crittografico?

La creazione di bot è più o meno la stessa su ogni piattaforma e devi seguire i passaggi seguenti per raggiungerla. – Seleziona lo scambio e connettiti ad esso tramite API. – Scegli una strategia e le regole del dispositivo per esso tramite trascinamento della selezione o con un codice. – Esegui sempre il backtest delle tue strategie. Osserva il risultato del bot appena creato sui dati storici e contrassegna i risultati. – Distribuisci e monitora: una volta che il tuo bot dà risultati soddisfacenti, distribuisci il bot e monitora le sue prestazioni.

4. Come selezionare un software Crypto Trading Bot?

Mentre selezioni un bot di trading, assicurati di tenere a mente quanto segue. – Lo scambio per cui vuoi che il bot. – Competenze di codifica richieste o meno. – Il tuo budget per la distribuzione del bot. – Controlla i siti e i link per i fornitori di bot. Sfortunatamente, ci sono molti truffatori che approfittano di persone con poca conoscenza dei bot crittografici.