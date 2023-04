ARB raggiungerà $ 2,5 nel 2023?

Arbitrum, una nuova soluzione nello spazio di ridimensionamento di Ethereum layer 2, sta guadagnando attenzione per la sua capacità di supportare contratti intelligenti senza le solite limitazioni di scalabilità e privacy. Questa nuova tecnologia offre agli utenti commissioni di transazione ridotte e meno congestione rispetto alla rete Ethereum.

Con l’aiuto di Arbitrum, gli sviluppatori possono creare contratti intelligenti che specificano il comportamento di una macchina virtuale (VM) per eseguire la funzionalità prevista del contratto. In particolare, Arbitrum offre miglioramenti significativi in termini di scalabilità e privacy che possono essere sfruttati dagli sviluppatori che cercano modi più efficienti e sicuri per creare contratti intelligenti. Mentre questa nuova tecnologia continua ad evolversi, sarà affascinante vedere come influisce sul panorama generale della rete Ethereum e sul più ampio settore blockchain.

Arbitrum ha creato un bel ronzio nel mondo della tecnologia blockchain. Questa soluzione ottimistica basata su rollup sta cambiando il gioco per i contratti intelligenti, in particolare quelli che utilizzano Ethereum. Consentendo l’invio di messaggi tra i contratti intelligenti e quelli nel secondo livello di catena di Arbitrum, questa tecnologia può scalare facilmente i contratti intelligenti, liberandoli dalle limitazioni di scalabilità e privacy.

Arbitrum opera elaborando la maggior parte delle transazioni al livello 2 e quindi registrando i risultati nella catena principale. Questo approccio ha comportato un aumento significativo della velocità e dell’efficienza della piattaforma. I validatori e i nodi completi sono coinvolti nell’osservazione dello stato della catena e nella combinazione delle transazioni di livello 1. I premi vengono pagati in ETH agli aggregatori che inviano transazioni alla catena di livello 1.

Le caratteristiche uniche di Arbitrum includono il canale AnyTrust e la sidechain, che saranno disponibili nelle versioni future. Inoltre, la piattaforma garantisce che tutti i validatori giochino in modo equo attraverso la sua impegnativa fase per il rollup dei blocchi. Ci si aspetta che i validatori confermino la correttezza dei blocchi e, in caso di problemi, possono emettere una “sfida”.

La macchina virtuale Arbitrum (AVM) è la macchina virtuale personalizzata della piattaforma che funge da area di esecuzione per i contratti intelligenti Arbitrum. Si trova in cima a EthBridge, una collezione di contratti intelligenti che interagisce con la catena Arbitrum. L’AVM è compatibile con i contratti intelligenti di Ethereum, semplificando la traduzione e l’esecuzione sulla piattaforma Arbitrum. Con queste caratteristiche, Arbitrum si è posizionata come una soluzione innovativa ed efficiente per gli sviluppatori che desiderano creare contratti intelligenti in grado di scalare senza alcuna limitazione.

Qual è il vantaggio principale di Arbitrum (ARB)?

Arbitrum è una tecnologia che consente agli sviluppatori di costruire sui contratti intelligenti di Ethereum senza dover imparare un nuovo linguaggio di programmazione. Questa funzione è dovuta alla sua compatibilità con la Virtual Machine (EVM) di Ethereum, che rende la transizione molto più agevole per gli sviluppatori.

Inoltre, Arbitrum riduce significativamente i costi di transazione, rendendolo una soluzione pratica per coloro che cercano di risparmiare denaro. Nonostante i risparmi sui costi, i validatori sono ancora compensati con incentivi sufficienti per i loro contributi.

Il team di sviluppo ha fornito una documentazione completa e strumenti per aiutare gli sviluppatori a iniziare a utilizzare la piattaforma. Non è necessario scaricare alcun software o plugin specifico, poiché tutto è già disponibile su Ethereum.

Arbitrum ha anche collaborato con importanti progetti basati su Ethereum come Uniswap, DODO e Sushiswap, creando un forte ecosistema sia per gli sviluppatori che per gli utenti. L’efficienza, la compatibilità e le partnership di questa tecnologia la rendono una soluzione potente per chiunque cerchi di costruire sulla blockchain di Ethereum.

Stato attuale del mercato Arbitrum (ARB)

Secondo CoinMarketCap, al 19 aprile 2023, il prezzo di Arbitrum si attesta a $ 1,55, mostrando una diminuzione del 13,3% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, il minimo e il massimo di 24 ore per Arbitrum sono rispettivamente $ 1,53 e $ 1,77, indicando un mercato volatile.

Nonostante la leggera diminuzione del prezzo, il volume degli scambi per Arbitrum è in aumento, con un totale di $ 1,6 miliardi nelle ultime 24 ore. Attualmente classificata come la 33a più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, con una dominanza del mercato dello 0,16%, Arbitrum ha una capitalizzazione di mercato di $ 1,9 miliardi, con una capitalizzazione di mercato completamente diluita di $ 15,4 miliardi. Sarà interessante vedere come si comporterà Arbitrum nei prossimi giorni mentre la sua popolarità e la portata del mercato continuano a crescere.

Arbitrum (ARB) Prezzo Previsione 2023

Secondo il grafico sopra, possiamo osservare le zone di supporto e resistenza di ARB per i prossimi giorni. Se l’ARB può salire di più e rompere il livello di resistenza 2, possiamo aspettarci che il prezzo dell’ARB salga fino a 2,35, che è al livello della resistenza 3.

Tuttavia, un altro scenario possibile è che se l’ARB rompe l’attuale media mobile a 200 giorni e scende più in basso, l’ARB può scaricare fino a $ 1,2, che è il livello di supporto 3.

Conclusione

Come detto sopra, il prezzo di Arbitrum potrebbe anche superare i $ 10 se gli investitori hanno deciso che la crittografia è un buon investimento, insieme alle criptovalute tradizionali.

Cos’è Arbitrum (ARB)?

Arbitrum, una nuova soluzione nello spazio di ridimensionamento di Ethereum layer 2, sta guadagnando attenzione per la sua capacità di supportare contratti intelligenti senza le solite limitazioni di scalabilità e privacy. Questa nuova tecnologia offre agli utenti commissioni di transazione ridotte e meno congestione rispetto alla rete Ethereum.

Come acquistare Arbitrum (ARB) Token?

Come altre criptovalute, Arbitrum (ARB) può essere scambiato in scambi di criptovaluta come Binance, Huobi Global, Kucoin, Gate.io e altri.

Arbitrum Token supererà il suo attuale ATH?

Il token Arbitrum ha un’alta possibilità di superare il suo attuale prezzo massimo storico (ATH) di $ 11,80 nel 2026.

Quando è stato lanciato Arbitrum DAO?

È stato lanciato il 23 marzo 2023.

Quale sarà la previsione di prezzo Arbitrum (ARB) per il 2023?

Il prezzo di Arbitrum (ARB) dovrebbe raggiungere $ 4 entro il 2023.

Quale sarà la previsione di prezzo Arbitrum (ARB) per il 2024?

Il prezzo di Arbitrum (ARB) dovrebbe raggiungere $ 6 entro il 2024.

Quale sarà la previsione di prezzo Arbitrum (ARB) per il 2025?

Il prezzo di Arbitrum (ARB) dovrebbe raggiungere $ 10 entro il 2025.

Quale sarà la previsione di prezzo Arbitrum (ARB) per il 2026?

Il prezzo di Arbitrum (ARB) dovrebbe raggiungere $ 13 entro il 2026.

Quali saranno le previsioni di prezzo di Arbitrum (ARB) per il 2027?

Il prezzo di Arbitrum (ARB) dovrebbe raggiungere $ 17 entro il 2027.

Quale sarà la previsione di prezzo Arbitrum (ARB) per il 2028?

Il prezzo di Arbitrum (ARB) dovrebbe raggiungere $ 20 entro il 2028.

Quale sarà la previsione di prezzo Arbitrum (ARB) per il 2029?

Il prezzo di Arbitrum (ARB) dovrebbe raggiungere $ 30 entro il 2029.

Quale sarà la previsione di prezzo Arbitrum (ARB) per il 2030?

Il prezzo di Arbitrum (ARB) dovrebbe raggiungere $ 45 entro il 2030.

Quale sarà la previsione di prezzo di Arbitrum (ARB) per il 2040?

Il prezzo di Arbitrum (ARB) dovrebbe raggiungere $ 110 entro il 2040.

Quale sarà la previsione di prezzo Arbitrum (ARB) per il 2050?

Il prezzo di Arbitrum (ARB) dovrebbe raggiungere $ 250 entro il 2050.