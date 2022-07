Assistenza Neteller: come funziona

Quando utilizzi l’e-wallet Neteller, riscontri alcuni problemi o errori come non essere in grado di verificare il tuo account, essere limitato nel tuo account o talvolta esortarli a verificare presto il tuo account. A questo punto, dobbiamo contattare il dipartimento: Neteller Support – Neteller Customer Service per un aiuto nella comprensione della causa e nella risoluzione del problema.

Ottenere neteller in modo proattivo li aiuterà a verificare la presenza di problemi con il tuo account, le transazioni, ecc., In modo rapido e accurato.

Il seguente articolo mostra un modo semplice per contattare Neteller rapidamente. Si prega di notare che, prima di ottenere supporto, è necessario ricontrollare il proprio account Neteller.

Ci sono due modi per contattare Neteller

Chiamare: Risolto abbastanza rapidamente, ma solo in alcune lingue

Risolto abbastanza rapidamente, ma solo in alcune lingue Invia un’e-mail: Ricevi una risposta entro 24 ore.

Contatta il supporto Neteller tramite messaggio.

Passaggio 1: vai a Contattaci

Accedi al tuo conto Neteller e fai clic su Contattaci nella home page. Quando viene visualizzato un messaggio, si continua a premere Contattaci sulla notifica per visualizzare l’interfaccia come mostrato di seguito. Qui puoi scegliere di utilizzare Inviaci un messaggio (invia mail) o Chiamaci (chiama).

Passaggio 2: scegli di utilizzare Inviaci un messaggio.

Scegli il tipo di supporto corretto e presenta il tuo problema in inglese in modo chiaro e significativo.

Quindi fare clic sul pulsante Invia messaggio per completare.

La categoria ha tre opzioni: Account, Pagamenti, Sicurezza.

ha tre opzioni: Account, Pagamenti, Sicurezza. Problema : corrispondente alle tre categorie precedenti, Neteller elenca ogni problema riscontrato dagli utenti

: corrispondente alle tre categorie precedenti, Neteller elenca ogni problema riscontrato dagli utenti Messaggio: Questa è la parte che scrivi tu stesso in inglese, presentando in modo chiaro e significativo il problema che affronti e hai bisogno di supporto.

Neteller riceve e gestisce il tuo problema entro 24 ore. Il servizio clienti ti contatterà o notificherà i risultati dell’elaborazione via e-mail per registrare il tuo account Neteller.

Si prega di controllare regolarmente la posta elettronica.

Contatta il supporto Neteller tramite chiamata.

Passaggio 1: vai a Contattaci

Si esegue la stessa operazione descritta nel passaggio 1

Passaggio 2: scegli di utilizzare Chiamaci.

Se il problema deve essere risolto con urgenza, è necessario utilizzare Chiama.

Ad esempio, per i clienti vietnamiti, scegli Paese come internazionale. L’interfaccia visualizza le informazioni sul centralino da contattare, che:

Il telefono numbe r è il numero di telefono che supporta il servizio di Neteller. Quando chiami dal Vietnam, aggiungi il prefisso “00”. Esempio: 00-44-2033089525

r è il numero di telefono che supporta il servizio di Neteller. Quando chiami dal Vietnam, aggiungi il prefisso “00”. Esempio: 00-44-2033089525 L’ID chiamante è un passcode a 5 cifre valido entro 1 ora. L’operatore richiede questo codice quando fornisce supporto. Questo codice aiuta l’operatore a sapere quali account sono supportati.

Centralino di supporto orario del Regno Unito.

L’operatore ti chiede quindi informazioni personali per garantire che il chiamante del supporto sia il titolare dell’account.

Dovresti preparare il contenuto della domanda in anticipo per evitare di perdere tempo. Puoi avere carta e penna pronti a prendere appunti, se necessario.

Quanto sopra sono i due modi più veloci per contattare Neteller se hai bisogno di un supporto rapido per gestire i problemi relativi al tuo account Neteller. Effettuare chiamate è più efficiente dell’invio di messaggi. Tuttavia, puoi anche combinare entrambi i modi per aumentare il tasso di supporto tempestivo ma anche non inviare troppi messaggi per lo stesso problema.