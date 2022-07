Tradingview vs Finviz: quale piattaforma scegliere

in

Per fare trading meglio nei mercati finanziari, gli investitori utilizzano spesso piattaforme di grafici con scanner azionari che aiutano a filtrare le azioni che corrispondono ai loro criteri. Tradingview e Finviz sono le piattaforme più famose che forniscono filtri azionari.

L’articolo seguente confronta i pro e i contro di Tradingview vs Finviz per aiutare gli investitori a trovare un’applicazione più adatta.

Confronto rapido tra Tradingview e Finviz

Tradingview e Finviz sono entrambe piattaforme che forniscono strumenti di analisi delle azioni, tra cui molte funzionalità simili come grafici, strumenti di backtest, filtraggio delle azioni, accesso ai dati di mercato in tempo reale, avvisi di prezzo impostati e accesso al software sulla versione web.

Tuttavia, TradingView è un po ‘più popolare di Finviz. TradingView fornisce informazioni dai mercati azionari internazionali (ad esempio, USA, Canada, HK, Australia, Regno Unito, India, Giappone, …), Futures, Criptovalute e Forex. Nel frattempo, Finviz Elite copre solo il mercato azionario statunitense, Futures, Criptovalute e Forex.

Cos’è TradingView?

TradingView è una piattaforma di analisi dei grafici azionari lanciata nel 2011 con versioni gratuite ea pagamento. Su TradingView, i trader possono visualizzare grafici su diversi mercati, tra cui azioni, valute, materie prime, criptovalute, futures o obbligazioni.

Inoltre, TradingView fornisce anche una potente funzione di social networking, che consente agli utenti di condividere e apprendere idee di trading e analisi tecniche con la comunità globale.

TradingView fornisce potenti strumenti grafici con vari tipi di grafici (candele, barre, Heikin Ashi, Renko, Kagi,…) e vari strumenti di disegno (ad esempio, Trendlines, Gann & Fibonacci, pattern XABCD, ….), e centinaia di indicatori disponibili oltre a migliaia di indicatori sviluppati dall’utente sulla piattaforma.

Inoltre, gli utenti di TradingView possono aggiungere metriche di analisi fondamentale al grafico (entrate, utile netto, margine di profitto, crescita dei ricavi, ecc.)

Cos’è Finviz?

Finviz è una piattaforma di ricerca azionaria che fornisce ai suoi utenti strumenti di analisi fondamentale e tecnica. Finviz ha anche versioni sia gratuite che a pagamento. Gli utenti gratuiti possono accedere allo screening delle scorte, alle quotazioni e ai grafici. Nel frattempo, la versione a pagamento consente agli utenti di accedere a grafici intraday senza pubblicità dati in tempo reale, impostare avvisi sui prezzi e visualizzare grafici di base.

La homepage di Finviz fornisce una panoramica degli indici di mercato globali visualizzati nei grafici a candele. Inoltre, Finviz fornisce informazioni dettagliate sugli utili e notizie critiche sul mercato azionario.

Opzioni grafici: Tradingview vs. Finviz

Sia Tradingview che Finviz forniscono piattaforme di grafici basate sul web che semplificano agli utenti il monitoraggio dei grafici online senza la necessità di scaricare o installare applicazioni aggiuntive.

Finviz ha funzionalità di analisi top-down che gli utenti apprezzano molto. La funzione di quotazioni in tempo reale della versione a pagamento di Finviz è amata anche dai trader. Inoltre, gli strumenti di disegno e gli indicatori aiutano anche gli utenti di Finviz a migliorare l’analisi dei grafici.

Tuttavia, TradingView è considerato completo e offre migliori strumenti grafici gratuiti. Gli utenti di TradingView possono facilmente personalizzare e aggiungere indicatori tecnici a piacimento.

Il grafico di TradingView è considerato più user-friendly e moderno in termini di aspetto. Nel frattempo, i trader ora considerano la versione di Finviz del grafico più classica.

Screening azionario: Tradingview vs Finviz

Gli strumenti di filtro azionario di TradingView e Finviz funzionano abbastanza bene. Gli utenti possono facilmente trovare azioni in base a vari criteri come volume, prezzo, industria, settore, capitalizzazione di mercato, ecc.

Finviz ha un database più ampio di 7000 azioni, mentre TradingView ha solo 5000 azioni. Tuttavia, TradingView ha un filtro avanzato per i mercati azionari, forex e crittografici. Come tale, TradingView ha un filtro più flessibile per molti mercati diversi.

TradingView consente di filtrare le azioni solo in base alle condizioni disponibili. I filtri di TradingView possono aiutare gli utenti a trovare azioni tramite analisi fondamentali o indicatori tecnici, o entrambi. Nel complesso, i filtri di TradingView sono abbastanza buoni, ma non esiste alcuna funzione per salvare le scansioni per un uso futuro.

La funzione di filtraggio delle scorte di Finviz è molto diversa da piattaforme simili. È abbastanza flessibile e facile da usare, inclusa la versione gratuita. Gli utenti di Finviz possono inserire altri criteri per prezzo, capitalizzazione di mercato, RSI, volume medio, settore … I filtri Finviz consentono agli utenti di salvare le scansioni per un uso successivo. Questa funzione consente di risparmiare tempo per gli utenti che utilizzano frequentemente questa funzione.

Avvisi sui prezzi : Tradingview vs. Finviz

La funzione di avviso dei prezzi rende facile per gli utenti conoscere i cambiamenti essenziali nel mercato senza sedersi e guardare i grafici 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La funzione di avviso dei prezzi di TradingView è piuttosto potente. Gli utenti possono impostare avvisi in base ai livelli di prezzo, agli indicatori, alle condizioni personalizzate o agli strumenti di plottaggio. La qualità è abbastanza flessibile e gli utenti possono selezionare almeno dieci diversi avvisi di prezzo e ricevere notifiche via SMS, e-mail o una finestra di notifica sullo schermo. Finviz fornisce avvisi sui prezzi agli utenti solo via e-mail.

Trading di carta

Paper Trading è un trading demo che consente agli investitori di esercitarsi nell’acquisto e nella vendita, familiarizzando con la piattaforma di trading senza utilizzare denaro reale. La funzione di backtesting di Finviz funziona abbastanza bene. Paper Trading TradingView in precedenza aveva molti svantaggi, ma è stato migliorato e valutato meglio.

Confronta la mappa di calore: TradingView vs Finviz.

Le mappe di calore aiutano i trader ad avere una panoramica del mercato. Finviz offre una mappa di calore stock, mentre TradingView ha una heatmap stock e crypto. Pertanto, TradingView potrebbe essere una scelta migliore per i trader nel mercato delle criptovalute.

Notizie: TradingView vs Finviz

I trader, oltre all’analisi tecnica sui grafici, non possono ancora ignorare le notizie quando cercano opportunità di investimento. Sia TradingView che Finviz forniscono notizie sulla piattaforma. Finviz aggiorna le notizie da CNN, Wallstreet Journal, Bloomberg e CNBC. Nel frattempo, TradingView aggiorna le notizie di Yahoo! Finance. Finviz ha aggiornamenti da più fonti per avere notizie più veloci e più obiettive di TradingView.

Funzione di chat su TradingView e Finviz

La funzione di chat consente agli investitori di trovare persone con opinioni di investimento simili e più esperienza da condividere e imparare gli uni dagli altri. In questa funzione, TradingView ha un vantaggio più prominente perché la funzione [Community] di TradingView è piuttosto attiva. Nel frattempo, Finviz non ha una funzione di chat sulla piattaforma.

Applicazioni mobili TradingView e Finviz

Attualmente, le applicazioni mobili sono spesso interessate dagli utenti a causa della loro praticità e flessibilità. TradingView è sempre apprezzato per fornire una gamma completa di applicazioni su iOS e Android. Al contrario, Finviz non ha ancora un’applicazione mobile separata. Tuttavia, il sito Web di Finviz è anche considerato ottimizzato per i dispositivi mobili.

Confronta i prezzi di TradingView e Finviz

Finviz e TradingView hanno versioni gratuite per gli utenti, ma entrambi hanno funzioni avanzate limitate. Finviz ha una sola versione a pagamento, Finviz Elite, che costa $ 24.96 / mese. Nel frattempo, TradingView ha tre versioni a pagamento con prezzi diversi, da $ 14.95 / mese a $ 59.95 / mese. Gli utenti di TradingView possono utilizzare i piani premium gratuitamente e, dopo sette giorni, possono scegliere di utilizzare o annullare il proprio abbonamento. Per un trader non specializzato, l’utilizzo dei pacchetti più avanzati di TradingView è relativamente alto. Tuttavia, gli utenti di TradingView possono facilmente selezionare 1 dei 3 pacchetti che si adattano alle loro esigenze e capacità finanziarie.

Assistenza clienti

Sia TradingView che Finviz supportano i clienti attraverso un sistema di tutorial e FAQ. Inoltre, TradingView ha la funzione [Il mio ticket di supporto] e Finviz utilizza la funzione [Contattaci] in modo che i clienti possano inviare richieste di supporto.

Conclusione

Nel complesso, sia TradingView che Finviz sono due piattaforme di grafici con filtri azionari piuttosto buoni. A seconda delle esigenze di ogni persona può scegliere una piattaforma più adatta. TradingView è ideale per i trader che preferiscono uno strumento multifunzionale, flessibile e facilmente personalizzabile. Considerando che, per un trader che ha solo bisogno di un filtro azionario primario e di aggiornamenti sulle notizie, Finviz potrebbe essere più adatto.