Cos’è cTrader? cTrader è una piattaforma che aiuta gli investitori a fare trading sui mercati finanziari. cTrader appartiene a una delle tre piattaforme più calde oggi. È classificato dopo MT4 e MT5. Ogni piattaforma avrà la sua convenienza, quindi la stessa unità sviluppa MT4 e MT5 in modo che possano avere somiglianze, ma cTrader è molto diverso nel modo in cui funziona.

Allora, cos’è cTrader? Quali sono le eccezionali caratteristiche di trading? cTrader vs MT4: qual è il migliore? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Cos’è cTrader?

Come MT4, cTrader è anche una piattaforma per il trading di forex e CFD sul mercato forex. cTrader è sviluppato da Spotware Systems Ltd, specializzata nella fornitura di soluzioni tecnologiche nei mercati finanziari.

Mentre la presenza di cTrader è relativamente nuova per le piattaforme di trading, ha già costruito una reputazione tra i trader alla ricerca di una velocità di esecuzione rapida e di una liquidità significativa.

Con la tecnologia ECN, se vuoi provare la piattaforma Ctrader, gli investitori devono solo prendere un costo di commissione relativamente basso e uno spread competitivo.

Tuttavia, il numero di broker che offrono cTrader è inferiore a MT4. Attualmente, solo una decina di broker consentono di utilizzare cTrader per il trading, come FxPro, IC Markets, Pepperstone o FIBOGroup …

Caratteristiche eccezionali della piattaforma di trading cTrader

Rispetto a MT4, cTrader ha aggiunto molti strumenti per supportare l’analisi dei grafici e funzionalità aggiuntive per prendere decisioni di trading:

5 tipi di grafici e 26 intervalli di tempo

70 indicatori diversi

20 strumenti di disegno per l’analisi tecnica

Supporta 4 tipi di comandi

Possibilità di salvare i modelli di grafico come MT4

Automatizza o le funzionalità di cBot funzionano come EA su MT4.

Può allarmi di prezzo direttamente sul grafico

La funzione di trading rapido con un clic e l’indicatore del sentiment mostrano la psicologia e il comportamento della maggior parte degli investitori sul mercato, aiutando i trader a fare riferimento ad esso per prendere decisioni di trading.

È possibile chiudere parzialmente gli ordini con la funzione Advanced Take profit. Questa funzione funziona solo se il computer è acceso continuamente.

Altre caratteristiche e strumenti eccezionali:

Calendario economico

Delle due piattaforme MetaQuote, solo MT5 ha un calendario economico integrato e cTrader ha anche questa funzione.

Tuttavia, se sei un nuovo trader, troverai un po ‘difficile utilizzare questo strumento su cTrader perché è piuttosto diverso dalle versioni popolari del calendario economico sul mercato.

Profondità del mercato

cTrader Level II Market Depth mostra l’intera gamma di prezzi di esecuzione provenienti direttamente dai fornitori di liquidità. Il numero di ordini è completamente compilato nel libro degli ordini con il volume corrispondente.

Analisi del conto

Lo strumento Analizza ha la funzione di analizzare tutta la cronologia di trading del conto, aiutando il trader a statisticizzare le prestazioni di trading. Da lì, pianifica strategie più efficaci in futuro.

Copia Commercio

Questa funzione non è più strana per gli investitori nel mercato forex. Con cTrader, un investitore può diventare un fornitore di strategie (Master) o un copista (follower).

Pro e contro di cTrader

Ci saranno limitazioni oltre a vantaggi eccezionali con qualsiasi piattaforma di trading, anche MT4 o MT5. E il software cTrader non fa eccezione.

Vantaggi:

Velocità di esecuzione elevata: il server cTrader situato presso il datacenter LD5 IBX Equinix, Londra, garantisce che i dati vengano trasferiti a velocità vertiginosa. In combinazione con la tecnologia ECN, gli ordini dei trader vengono abbinati più rapidamente e non vengono riquotati.

Trasparenza nelle quotazioni: Spotware richiede che i broker che utilizzano la sua piattaforma siano associati ad almeno un fornitore di liquidità (LP). La corrispondenza dell’ordine verrà abbinata direttamente con l’LP senza passare attraverso il broker. E, naturalmente, il broker non ha il diritto di interferire con questi prezzi.

Elevata liquidità: con oltre 50 noti fornitori di liquidità a livello globale, cTrader garantisce sempre un’elevata liquidità per gli ordini di trading dei clienti, anche quando il mercato è volatile.

Un ecosistema di strumenti e funzionalità per supportare l’analisi e il trading è presentato sopra.

Supporta molte lingue diverse. In particolare, la versione vietnamita è tradotta molto da vicino e abbastanza standard con termini specializzati.

Vari dispositivi: esiste sia una versione web che un’app mobile

Difetto:

Nessuna funzione per esportare dati storici sui prezzi come MT4 / MT5

Non eseguire backtest strategie, EA come MT4

L’ecosistema non è ricco come MT4 (Indicatore, EA…)

Il volume degli scambi viene calcolato in unità della valuta precedente in una coppia di valute (ad esempio, per acquistare 1 lotto GBPUSD, è necessario inserire 100000 e l’unità è sterline britanniche, ovvero £ 100000). Devi stare attento quando fai trading di coppie di valute. Ad esempio, 1 lotto di GBPUSD sarà diverso da 1 lotto di AUDUSD o 1 lotto di USDJPY.

cTrader vs MT4: qual è il migliore?

Ci sono molte somiglianze e differenze tra Meta Trader e cTrader. Supponiamo che Meta Trader abbia un’interfaccia più professionale, che molti trader conoscono. In tal caso, cTrader ha un design moderno, una bella interfaccia e un layout pulito che rende più facile la navigazione per gli utenti. Entrambe le piattaforme offrono una gamma distinta di strumenti e funzionalità.

Inoltre, il tipo di piattaforma da utilizzare dipende dal broker che registri per aprire un conto di trading. Come sapete, attualmente, solo 10 broker consentono agli investitori di utilizzare il software cTrader. Se il tuo conto di trading non appartiene a uno di questi broker, non puoi nemmeno utilizzare cTrader.

Pertanto, la cosa più importante è ancora scegliere un broker forex affidabile per aprire un account. Se vuoi fare trading su MT4, molti broker scelgono. Al contrario, se si desidera utilizzare cTrader, è necessario registrarsi per un account con uno dei 10 broker associati a Spotware. IC Markets è uno dei broker più affidabili sul mercato. Questo broker forex offre sia piattaforme MT4 e cTrader che piattaforme MT5. Se vuoi provare sia il software MT4 che cTrader, dovresti aprire un conto di trading presso questo broker forex.

Il processo di investimento forex include molti passaggi diversi, in cui anche la scelta di una piattaforma di trading è un passaggio cruciale. Per completare bene questo passaggio, è necessario sperimentare tutte le funzionalità delle piattaforme di trading esistenti sul mercato (MT4, MT5, cTrader o qualsiasi altro software di trading proprietario) tra cui scegliere. Trova una piattaforma che funzioni meglio per te. Dovresti aprire un conto di trading demo o un conto live con un piccolo deposito presso un broker forex affidabile per ottenere la migliore esperienza.