Aumento di capitale per Young Group: investimento di Azimut per la crescita nel settore fintech

Young Group, la fintech italiana attiva nel settore delle criptovalute e della tokenizzazione, ha raccolto 22,5 milioni di euro grazie a un aumento di capitale guidato da Azimut.

Nel panorama finanziario in rapida evoluzione, Young Group, una fintech italiana con sede a Torino, sta facendo passi da gigante. La società, specializzata in investimenti in criptovalutedigital banking e tokenizzazione di asset reali ha recentemente completato un aumento di capitale da 22,5 milioni di euro. L’operazione è stata guidata dal Gruppo Azimut che ha agito come lead investor tramite un veicolo lussemburghese dedicato.

Questo investimento rappresenta un passo significativo per Young Group, che mira a consolidare la propria posizione nel mercato degli asset digitali e a espandere la propria offerta di servizi. Le risorse raccolte saranno utilizzate per accelerare lo sviluppo di una piattaforma integrata che unisca in un unico ecosistema investimenti in criptovalutepagamenti digitaliconti digitali e tokenizzazione di strumenti finanziari e asset reali.

La riorganizzazione societaria e il rafforzamento regolamentare

Negli ultimi mesi, Young Group ha completato la costituzione della holding Young Group Spa, che riunisce sotto un’unica struttura le attività di Young Platform, dedicata agli investimenti in criptovalute, e Fleap, specializzata nella tokenizzazione di strumenti finanziari come quote, azioni, SFP, fondi aperti e fondi chiusi.

Parte delle risorse raccolte sarà destinata al rafforzamento della struttura di Fleap e allo sviluppo della relativa offerta, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento sul mercato italiano ed europeo. Inoltre, il closing dell’aumento di capitale arriva a valle del rafforzamento del profilo regolamentare del gruppo nell’ambito del Regolamento europeo MiCAR.

Autorizzazioni e operatività europea

Young Platform ha ottenuto un’autorizzazione di ampia portata che consente di offrire otto servizi su dieci per le cripto-attività, posizionando il gruppo come primo in Italia per numero e ampiezza delle autorizzazioni e ottavo in Europa. Questa autorizzazione abilita l’operatività tramite passaporto europeo, già utilizzato per il mercato francese.

La visione e le prospettive future

Andrea Ferrero, co-CEO e cofondatore di Young Group, ha dichiarato: “Questo investimento segna una nuova fase nel percorso di crescita di Young Group e rafforza la nostra capacità di eseguire una visione che perseguiamo fin dalla nascita: costruire un’infrastruttura finanziaria in cui criptovalute, servizi bancari e asset tokenizzati convivano in un’unica esperienza, semplice, regolamentata e accessibile.”

Giorgio Medda, CEO del Gruppo Azimut, ha aggiunto: “Questa operazione si inserisce nella più ampia strategia di venture capital del gruppo che da tempo guarda con attenzione all’evoluzione dei mercati finanziari e al ruolo degli asset digitali e delle tecnologie blockchain. Young Group è un progetto imprenditoriale solido, in rapida crescita, che si distingue per competenze tecnologiche di rilievo e per una forte attenzione ai temi della sicurezza e della conformità normativa.”

A seguito dell’operazione, il capitale di Young Group vede la presenza di Azimut e di altri investitori istituzionali accanto ai sei soci fondatori, che mantengono la guida manageriale e strategica della società.