Mercato crypto in equilibrio precario: Bitcoin a 63.000$ e record per le equity tokenizzate

Bitcoin si trova a un punto critico con il prezzo che fluttua intorno ai 63.000 dollari. Scopri le ultime tendenze del mercato crypto e le novità regolatorie che potrebbero influenzare il futuro delle valute digitali

Il mercato delle criptovalute inizia la settimana con un equilibrio precario. Bitcoin la valuta digitale più famosa, oscilla intorno ai 63.000 dollari dopo aver raggiunto un massimo di periodo a 64.500 dollari. Mentre il prezzo del Bitcoin rimane incerto, arrivano segnali contrastanti dai mercati azionari e dal fronte regolatorio che potrebbero influenzare i prossimi mesi.

Bitcoin tra resistenze tecniche e domanda USA in affanno

Secondo diversi analisti tecnici il movimento di Bitcoin è giunto a un punto critico. La recente salita di circa +8,4% a luglio è stata accompagnata da un calo dell’open interest sui derivati e da volumi sul mercato spot giudicati deboli. Questo mix alimenta i dubbi sulla sostenibilità del rimbalzo.

Alcuni indicatori on-chain come il NUPL (Net Unrealized Profit/Loss), mostrano che il mercato non ha ancora vissuto una tipica fase di capitolazione di ciclo. Storicamente, spiegano gli analisti, configurazioni simili sono state seguite da nuovi minimi relativi. In questo scenario, non viene esclusa una discesa dell’area dei 58.000 dollari per preservare certe ricorrenze storiche.

In parallelo, pesa la dinamica macro: il rialzo dei rendimenti obbligazionari giapponesi, con effetto domino sui Treasury USA rappresenta un potenziale freno per gli asset più rischiosi, Bitcoin compreso. Le richieste di prodotti spot negli Stati Uniti restano giudicate tiepide, anche se gli ETF su Bitcoin ed Ethereum hanno registrato nuovi afflussi all’inizio della settimana.

Tokenizzazione, regolamentazione e svolta istituzionale

Se sul prezzo di Bitcoin prevale la prudenza, sul fronte infrastrutturale il mese di giugno ha segnato un’accelerazione. Le piattaforme di equity tokenizzate hanno raggiunto un record di 3,86 miliardi di dollari di volumi mensili, spinti soprattutto dai token legati a SpaceX che da soli hanno totalizzato circa 1,19 miliardi. Il debutto in Borsa della società spaziale, valutata intorno a 75 miliardi di dollari ha attirato l’attenzione degli investitori tradizionali e alimentato l’interesse per strumenti digitali collegati.

Sul versante regolatorio, la SEC statunitense ha inserito in agenda una proposta di norma soprannominata “Reg Crypto” attesa già entro il mese, con l’obiettivo dichiarato di facilitare raccolta capitali e sviluppo per le startup del settore. Un eventuale quadro più chiaro potrebbe ridurre l’incertezza percepita da molti operatori istituzionali.

Segnali di svolta arrivano anche dal mondo della gestione del risparmio: Vanguard storicamente molto prudente sulle crypto, ha avviato la ricerca di un responsabile per gli asset digitali con mandato su tokenizzazione, stablecoin e iniziative blockchain. Nel Regno Unito, Coinbase ha ottenuto l’autorizzazione per offrire investimenti tradizionali a fianco dei servizi crypto, aprendo ai clienti retail la possibilità di negoziare anche azioni.

In Giappone, la debolezza dello yen spinge alcune aziende a diversificare le riserve, includendo Bitcoin e XRP. La controllata SBI VC Trade segnala un aumento della domanda corporate e il superamento dei 2 milioni di conti registrati, segnale di un interesse crescente verso le valute digitali come strumento di tesoreria alternativa.

Nuovi prodotti e prossime mosse del mercato

Gli operatori continuano a lanciare soluzioni per attrarre la liquidità dei detentori di Bitcoin. Binance ha presentato BTC Yield un prodotto strutturato basato su covered call pensato esclusivamente per chi già possiede Bitcoin e desidera generare rendimento extra a fronte di un potenziale cap al rialzo. Gli analisti sottolineano come questo tipo di strumenti confermi la maturazione del mercato, ma ricordano anche i rischi connessi alla complessità delle opzioni.

Sul segmento istituzionale, EDX Markets ha raccolto 76 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento guidato da SBI Holdings. Il modello di EDX che separa trading e custodia attraverso una centrale di compensazione, punta a ridurre il rischio di controparte e a rendere l’accesso alle crypto più simile a quello dei mercati regolamentati tradizionali.

Infine, il mondo delle stablecoin resta in evoluzione: secondo indiscrezioni, l’ex responsabile degli investimenti di TetherRichard Heathcote starebbe valutando la vendita di una quota della propria partecipazione, pari complessivamente all’1,26% dell’emittente di USDT. Gli osservatori vedono in questi movimenti un’ulteriore conferma della crescente valorizzazione e complessità della governance per gli attori chiave del mercato.

Nel complesso, tra prezzo di Bitcoin sotto pressione tecnica, nuove regole in cantiere negli Stati Uniti e avanzata della tokenizzazione, il quadro per la seconda parte del 2026 appare misto: da un lato prevale la cautela sui tempi di un eventuale nuovo rally, dall’altro si rafforza la percezione delle infrastrutture digitali come componente strutturale dei mercati finanziari globali.